"Người đẹp Hà Nội" Lê Thu Trang - học trò Lan Khuê trở thành quán quân The New Mentor 2023

Tối ngày 15/10, đêm chung kết The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023 đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu quân khu 7 (TP.HCM). Vượt qua những đối thủ nặng ký trong top 9, người mẫu Thu Trang thuộc đội huấn luyện viên Lan Khuê đã xuất sắc đăng quang quán quân chương trình mùa đầu tiên.

Hai á quân 1 gọi tên Mai Ngô (đội Thanh Hằng) và Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà). Á quân 2 là người mẫu Hương Giang và á quân 3 thuộc về Vũ Thúy Quỳnh, cả hai đều ở đội Hương Giang.

Lê Thu Trang trở thành quán quân The New Mentor mùa đầu tiên.

Quán quân chương trình sẽ nhận được giải thưởng hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Cùng với đó là nhiều hoạt động quảng bá, sử dụng sản phẩm miễn phí từ nhà tài trợ và tham gia một sự kiện quốc tế trị giá 500 triệu đồng. Á quân 1, 2 và 3 nhận được giải thưởng trị giá tiền mặt lần lượt là 180, 150 và 100 triệu đồng.

Các giải phụ khác thuộc về Kim Phương (Người mẫu catwalk đẹp nhất), Ngọc Ánh (Người mẫu chụp ảnh đẹp nhất), Trà My (Người mẫu quay hình đẹp nhất), Lâm Châu (Người mẫu có khả năng truyền đạt tốt nhất), Pông Chuẩn (Người mẫu thân thiện).

Đêm chung kết The New Mentor chứng kiến màn so tài nảy lửa của top 9 gồm: Như Vân, Lâm Châu (đội Hồ Ngọc Hà); Mai Ngô, Kim Phương, Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng); Hương Giang, Trà My, Vũ Thúy Quỳnh (đội Hương Giang) và Thu Trang (đội Lan Khuê).

Đêm chung kết The New Mentor khiến khán giả mãn nhãn.

Trước đêm chung kết, Bùi Lý Thiên Hương đã giành tấm vé trở lại nhờ thắng giải phụ Người mẫu được yêu thích nhất. Tuy nhiên, cô không nhận được sự đồng tình từ số đông khán giả vì bị loại từ tập 2, chưa chứng minh hết thực lực qua các tập truyền hình thực tế.

Bùi Lý Thiên Hương gây tranh cãi khi trở lại đêm chung kết nhờ bình chọn.

Thử thách đầu tiên mà top 9 trải qua trong đêm chung kết là tự thực hiện các video thời trang quảng bá quê hương (chuẩn bị trước). Sau đó, các thí sinh phải thuyết trình trực tiếp trên sân khấu về sản phẩm của mình trong 90 giây. Từ đó ban giám khảo đã chọn ra top 5 xuất sắc gồm: Vũ Thúy Quỳnh, Hương Giang, Như Vân, Mai Ngô và Thu Trang.

Top 5 The New Mentor lộ diện sau thử thách đầu tiên.

Top 5 tiếp tục thực hiện thử thách catwalk và posing (tạo dáng - PV) ở sàn gió. Hỗ trợ phần thi là Dương Hoàng Yến và 24K.Right. Cả hai cùng thể hiện ca khúc Hoa sen - tác phẩm được viết riêng cho The New Mentor.

Đêm chung kết The New Mentor còn bùng nổ với sân khấu trình diễn của các đội huấn luyện viên.

Dù chỉ mới tổ chức mùa đầu tiên, nhưng The New Mentor đã tạo được khán giả yêu mến. Trong đó, 9 tập truyền hình thực tế của chương trình đều lọt top thịnh hành YouTube, mang về hàng triệu lượt xem và trở thành xu hướng trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

