Bùi Lý Thiên Hương quay lại chung kết The New Mentor gây tranh cãi

Đêm chung kết The New Mentor (Người mẫu toàn năng) sẽ diễn ra vào tối ngày 15/10 sắp tới. Sau phần truyền hình thực tế, chương trình đã chọn ra được top 8 thí sinh xuất sắc gồm: Như Vân, Lâm Châu (đội Hồ Ngọc Hà); Mai Ngô, Kim Phương (đội Thanh Hằng); Thu Trang (đội Lan Khuê); Trà My, Đỗ Hương Giang và Vũ Thúy Quỳnh (đội Hương Giang).

Bên cạnh đó theo thể lệ cuộc thi, thí sinh thắng giải bình chọn Người mẫu được yêu thích nhất sẽ góp mặt trong đêm chung kết để tranh tài giành ngôi vị quán quân. Người mẫu chiến thắng phần thi phụ này là Bùi Lý Thiên Hương thuộc đội huấn luyện viên Thanh Hằng.

Việc Bùi Lý Thiên Hương quay trở lại chung kết The New Mentor hiện đang gây nhiều tranh cãi. Khán giả đặt nghi vấn một thí sinh bị loại từ tập 2 (tập có thử thách theo đội đầu tiên) và chưa từng đảm nhận vai trò "new mentor" (lãnh đạo cả đội - PV) thì sẽ có những kỹ năng gì để tranh tài cùng top 8 - những người đã trải qua những thử thách khó khăn.

"Đại gia nào bỏ tiền ra mua vote cho chị thế?", "tự yêu thích bản thân cũng là một nghệ thuật", "bị loại sớm thì lấy gì để thi chung kết", "là mentor dữ chưa", "tôi muốn một cái tên khác",... Đây là một số bình luận của khán giả khi Bùi Lý Thiên Hương quay lại đêm chung kết.

Trước những tranh cãi, Bùi Lý Thiên Hương chỉ chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân rằng: "Bùi Lý Thiên Hương đã trở lại và quyết tâm cháy hết mình, nhất định không xin vào vòng loại chiến này. Cảm ơn khán giả, người thân, bạn bè và gia đình FC Bé Nai đã luôn theo dõi ủng hộ".

Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Ngọc Ánh (đội Thanh Hằng). Từ khi bắt đầu cuộc thi cho đến lúc bị loại, Ngọc Ánh luôn có sự thể hiện tốt cả về kỹ năng người mẫu lẫn vai trò dẫn dắt cả đội. Cô còn được khán giả ưu ái gọi là "chiến thần comprehensive area" khi liên tục đứng đầu các thử thách phụ. Khi bị loại, Ngọc Ánh khiến khán giả tiếc nuối, tranh cãi dữ dội về chiêu trò của chương trình.

