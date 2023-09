"Nữ hoàng lookbook miền Bắc" bị loại ở The New Mentor: "Không hối hận khi về đội Thanh Hằng"

The New Mentor (Người mẫu toàn năng) đang làm một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách hiện nay. Bên cạnh dàn huấn luyện viên toàn các tên tuổi lớn, những thí sinh cũng nhận được đánh giá cao bởi kỹ năng.

Việc Ngọc Ánh - thí sinh tiềm năng cho vị trí quán quân bị loại sớm ở tập 6 đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Thanh Hằng và Hương Giang đang "so chiêu", không nhìn về đại cuộc.

Ngọc Ánh bị loại sớm khiến khán giả bức xúc.

Sau tập 6, số đông khán giả cho rằng Ngọc Ánh bị loại là vì Thanh Hằng đã chọn Mai Ngô để đi đến chung kết. Vì thế, dù cô có làm tốt đến đâu thì vẫn sẽ bị gửi vào phòng loại.

Về vấn đề này, Ngọc Ánh chia sẻ: "Tôi tin vào sự công tâm của chị Thanh Hằng. Chị là người dày dặn kinh nghiệm, có tầm nhìn xa và tổng thể nên sẽ có đánh giá chính xác. Tôi tin không chỉ có mình mà những thí sinh khác trong đội cũng sẽ tin tưởng và tôn trọng quyết định của chị. Khán giả chỉ đang suy đoán chứ không phải lời của chị Thanh Hằng nói. Vì thế, tôi không nghĩ gì phức tạp cả.

Khi vào team chị Thanh Hằng, tôi đã biết mọi người đều rất mạnh và có sở trường riêng. Tôi tin rằng "chiến binh" vào đến chung kết sẽ là người có đủ bản lĩnh, tài năng và tố chất".

Ngọc Ánh tin tưởng và tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Thanh Hằng.

Mặc dù hiện tại đang được nhiều khán giả yêu mến, tuy nhiên Ngọc Ánh vẫn không chắc chắn rằng cơ hội quay lại đêm chung kết sẽ thuộc về mình. Đồng thời nữ người mẫu khẳng định chương trình không loại mình vì "chiêu trò" truyền thông.

Ngọc Ánh chia sẻ: "Khi ghi hình chương trình, ê-kíp sản xuất không biết được mức độ yêu thích của khán giả đối với các thí sinh ra sao. Vì lúc phát sóng tập 1 thì đã quay đến tập 5 - 6. Nhất là với tôi - một cái tên hoàn toàn mới với khán giả xem truyền hình.

Ê-kíp sao có thể tự tin rằng tôi sẽ được người xem yêu quý để gây sốc bằng cách loại mình. Vậy nên "chiêu trò" là khó lắm. Trừ khi ê-kíp giỏi 'bấm quẻ' biết trước tương lai. Như tôi đã nói, kết quả trong vòng loại rất khó đoán. Bất cứ ai trong top 24 ra về đều đáng tiếc".

Ngọc Ánh trân trọng tình cảm của khán giả.

Nói về huấn luyện viên Thanh Hằng, Ngọc Ánh cho biết sau chương trình vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, vui vẻ và hỗ trợ nhau trong công việc. Cô chia sẻ: "Biết ơn - dù có nói một ngàn lần từ này cũng không thể hiện được hết sự biết ơn của tôi đối với chị Thanh Hằng. Nếu chị không bấm nút cứu tôi về đội, khán giả sẽ không biết đến và yêu mến nhiều đến vậy. Vậy nên, tôi chưa có một giây nào hối hận khi về đội Thanh Hằng".

Ngọc Ánh cho biết Thanh Hằng có nhiều dự án để cả đội cùng làm chung.

Đến thời điểm hiện tại, đội Hương Giang vẫn còn giữ được trọn vẹn 6 thành viên. Nhiều khán giả cho rằng vì Hương Giang là nhà sản xuất, còn thân thiết với Dược Sĩ Tiến nên được ưu ái. Thậm chí có người còn cho rằng đội Hương Giang sẽ dành chiến thắng chung cuộc.

Là một thí sinh có "va chạm" trong chương trình, Ngọc Ánh chia sẻ: "Nếu đội Hương Giang giành quán quân thì mọi chuyện dễ đoán quá rồi. Chẳng có super mentor nào chịu nhận lời tham gia chương trình nếu mọi chuyện đã rõ ràng như thế. Bước vào cuộc thi, tất cả các huấn luyện viên và thí sinh đều nỗ lực vì bản thân, vì cả đội và chương trình. Tôi tin rằng quán quân sẽ là người xứng đáng".

Ngọc Ánh tin rằng quán quân sẽ là người xứng đáng nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Ánh cho biết bản thân là một người hướng nội nên gặp nhiều khó khăn khi tham gia The New Mentor. Cô nói: "Khó khăn đầu tiên chính là khiến một người hướng nội như tôi phải tiếp xúc với format của một chương trình truyền hình thực tế. Mỗi buổi ghi hình có thể lên đến gần 100 người trong ê-kíp. Tôi phải vượt qua bản thân, những lo lắng cố hữu trong chính mình.

Sau đấy là vấn đề gia đình. Tôi đã kết hôn và có một gia đình nhỏ. Tôi phải thu xếp với chồng, gia đình hai bên để có thể đảm bảo việc chăm sóc cho em bé 4 tuổi khi mình rời Hà Nội. Bên cạnh đó, vì tôi là một người mẫu lookbook nên không có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm về catwalk hoặc ứng xử. Đây là điều tôi phải tập luyện để cải thiện".

Ngọc Ánh đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn tỏa sáng tại The New Mentor.

Vốn được biết đến là "nữ hoàng lookbook miền Bắc", vì thế nhiều khán giả cho rằng Ngọc Ánh không cần tham gia một chương trình truyền hình thực tế mà vẫn "đắt show chạy không kịp".

Ngọc Ánh thẳng thắn cho biết: "Nói là đắt show chạy không kịp thì có phần hơi quá, tôi không đến mức như vậy. Tôi rất cảm ơn tổ nghề, các ê-kíp và nhãn hàng đã tin tưởng lựa chọn mình trong suốt những năm qua. Từ đó đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, lợi thế để thi The New Mentor.

Trong gần 8 năm qua, tôi chuyên tâm với vai trò người mẫu lookbook vì bản thân là một người low-key, không tiếp xúc nhiều với xã hội, chỉ đi làm rồi về nhà.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy thông tin casting của The New Mentor với một format thú vị, có sự tham gia của các super mentor đều là những đàn chị dày dặn kinh nghiệm. Nhất là chị Thanh Hằng - thần tượng của tôi ngay từ lúc nhỏ. Chính vì thế, tôi mới thử thay đổi, tham gia một chương trình truyền hình thực tế để bước ra vùng an toàn của mình".

