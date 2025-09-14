Ngôi sao truyền hình thực tế phát hiện người giúp việc ăn trộm đồ

Ngôi sao truyền hình thực tế người Anh Sam Faiers đã tiết lộ trong tập mới nhất của chương trình Sam and Billie: Sister Act về khoảnh khắc đầy đau lòng khi cô phát hiện người giúp việc đã lấy cắp nhiều món đồ từ tủ quần áo của mình, trong đó có cả một chiếc nhẫn đính hôn gia truyền vô giá.

Sam Faiers chia sẻ về việc cô bị chính người giúp việc mới của mình trộm đồ. (Ảnh: ITV)

Sam, 34 tuổi, kể lại rằng sự việc xảy ra khi cô đang tìm trang phục để tham dự một sự kiện công ty. Cô bất ngờ nhận ra nhiều món đồ bị mất tích, bao gồm một chiếc túi xách màu đen và đặc biệt là chiếc nhẫn đính hôn từng thuộc về bà cô. "Tôi có một linh cảm rất tồi tệ rằng đồ đạc của mình đã bị đánh cắp. Người duy nhất có mặt trong nhà lúc đó chính là người giúp việc mới", Sam chia sẻ.

Chiếc nhẫn này mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ngôi sao bởi sau khi bà Wendy qua đời, ông nội cô đã trao lại nhẫn cưới và nhẫn đính hôn của bà cho các cháu gái lựa chọn. Sam là người giữ chiếc nhẫn đính hôn và coi đó là kỷ vật quý giá nhất. "Nếu nó biến mất, tôi sẽ vô cùng đau khổ", cô nghẹn ngào nói.

Để làm rõ sự việc, Sam đã lập danh sách những món đồ bị mất và gửi tin nhắn cho người giúp việc, hy vọng tạo cơ hội để cô ta trả lại. Quả thật, sau đó một số đồ vật đã được lặng lẽ hoàn trả. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, Sam phát hiện thêm nhiều món khác cũng bị lấy đi, từ tất, đồ tập gym cho đến ga trải giường…

Sự nghi ngờ càng tăng khi bà chủ nhà nơi người giúp việc thuê ở phát hiện nhiều đống đồ lạ trong căn phòng của cô. Bạn trai của Sam, Paul, thậm chí còn sốc khi gọi FaceTime và nhận ra ga giường cùng đồ dùng cá nhân của bạn gái đang được sử dụng trái phép.

Cuối cùng, người giúp việc này đã buộc phải giao nộp lại một số đồ và tự thú với cơ quan chức năng.

Chị gái của Sam, Billie, cũng không giấu nổi sự bàng hoàng: "Tôi thực sự sốc khi thấy có người có thể trơ tráo và tự tiện đến mức đó. Cô ấy thậm chí còn giữ lại đồ đạc của em gái tôi!".

Sự việc này đã gây chú ý lớn trong dư luận, khi một ngôi sao truyền hình nổi tiếng rơi vào cảnh bị chính người giúp việc mới lợi dụng lòng tin để trộm cắp những vật kỷ niệm thiêng liêng nhất của mình.