Nghệ sĩ chung tay giúp người Nam Trung Bộ giữa trận lũ lịch sử

Những ngày qua, trận lụt lịch sử khiến các tỉnh thành miền Nam Trung Bộ hứng chịu thiệt hại, thương vong do lở đất, nước ngập lút mái nhà. Sáng 21/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết số người chết 43 người, trong đó Đăk Lăk 16, Khánh Hòa 14, Gia Lai 5, Lâm Đồng 4, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Nhà chức trách ước tính thiệt hại ban đầu 3.000 tỷ đồng, nhưng chưa chi tiết từng tỉnh cũng như từng hạng mục.

Để san sẻ, nhiều tên tuổi ở showbiz cho biết đóng góp tiền, sức lực. Ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc, Hòa Minzy tiếp tục ủng hộ lần lượt mỗi người 100 triệu đồng gửi đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đăk Lăk. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đang tập trung cho chung kết Miss Universe 2025 tại Thái Lan vẫn hướng về quê hương, ủng hộ 100 triệu đồng cho Ban Vận động cứu trợ Trung ương. "Tôi xin góp một phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này", cô cho biết.

Hòa Minzy (trái), Hương Giang góp tiền mặt ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo dõi tin tức về thiên tai những ngày qua, người mẫu Diệp Lâm Anh nói xót xa trước hình ảnh người chạy lũ trong đêm, co ro trên những mái nhà chờ cứu. Cô gửi 50 triệu đồng ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần san sẻ khó khăn.

Ca sĩ Mỹ Lệ cùng bạn bè tổ chức đoàn cứu trợ đến Khánh Hòa vào sáng 22/11 với xe tải 10 tấn hàng gồm thực phẩm, nước uống. Diễn viên Hiền Mai và nhóm của tập hợp thực phẩm, mua gạo, mì, thuốc men và nhu yếu phẩm để dự kiến về miền Trung vài ngày tới. "Lũ lụt đã gây ra mất mát quá lớn. Họ cần sự chung tay của chúng ta. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là nguồn động viên vô giá", diễn viên cho biết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phối hợp cùng chủ phòng trà Không Tên và một số đơn vị làm đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam với sự góp mặt của hơn 20 ca sĩ như: Hồng Nhung, Uyên Linh, Thanh Thảo, Quang Dũng, vào ngày 30/11. Anh nói nếu chương trình có thời gian, anh sẽ đấu giá vật phẩm góp vào quỹ của đêm nhạc.

Ngoài đóng góp, các nghệ sĩ chia sẻ những đường dây "nóng" cứu trợ khẩn cấp ở các địa phương, điểm tập kết hàng hóa trên trang cá nhân, thông tin các đoàn cứu hộ. Rapper Tiến Đạt hoãn phát hành MV Ta còn dại khờ vào tối 21/11 sang thời điểm khác. "Điều quý giá nhất vẫn là sự an toàn của bà con. Hiện những thông tin cấp thiết cần được ưu tiên lan tỏa", anh nói.

Poster đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp