Mỹ nhân cảnh nóng yêu cầu bạn diễn nam phải "làm thật", không dùng biện pháp bảo hộ

Theo HK01, bộ phim The Untold Story (1993) bất ngờ hot trở lại và được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Internet ở Hong Kong (Trung Quốc). Lý do khiến The Untold Story hot trở lại vì vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị giết hại gây xôn xao dư luận gần đây.

The Untold Story là tác phẩm kinh dị nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Phim do Khâu Lễ Đào làm đạo diễn, Lý Tu Hiền là giám chế kiêm diễn viên. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng nhất lúc bấy giờ như Huỳnh Thu Sinh, Quan Bảo Tuệ, Thành Khuê An. Bên cạnh đó, bộ phim có sự tham gia của diễn viên đặc biệt là Lý Hoa Nguyệt (Julie Lee) - người nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng phim người lớn". Điều đáng chú ý là trong The Untold Story, nhân vật của Lý Hoa Nguyệt tạo điểm nhấn không kém nam chính do Huỳnh Thu Sinh thể hiện.

Nhờ diễn vai kẻ giết người biến thái, Huỳnh Thu Sinh giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (1994).

Lý do khiến The Untold Story trở nên hấp dẫn người xem vì phim được chuyển thể từ hai vụ án có thật là vụ án giết 9 người ở nhà hàng Bát Tiên tại Ma Cao vào năm 1985, và vụ án giết người phóng hỏa tại tòa nhà Fook Cheong ở Vịnh Quarry năm 1973 đều cùng một thủ phạm. Nhờ diễn xuất xuất sắc, Huỳnh Thu Sinh giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ mười ba (1994).

Người đẹp Lý Hoa Nguyệt đảm nhận một vai diễn phụ trong phim là nữ nhân viên kế toán bị nghi phạm cũng là nam chính của phim (Huỳnh Thu Sinh) cưỡng bức và giết hại. Điều đặc biệt là đạo diễn không quay cận cảnh nhân vật của Lý Hoa Nguyệt bị giết hại, mà chỉ quay thoáng qua nhưng lại khiến người xem vô cùng ấn tượng và ám ảnh. Bên cạnh đó, diễn xuất của Huỳnh Thu Sinh và Lý Hoa Nguyệt trong phân cảnh này còn nhận được nhiều lời khen của giới chuyên môn và khán giả.

Lý Hoa Nguyệt trong phim.

Dù chuyên trị những bộ phim dán mác người lớn nhưng khả năng hóa thân của nữ diễn viên sinh năm 1956 vào các dạng vai diễn khác nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi The Untold Story bỗng hot trở lại, nhiều khán giả cũng tò mò về thân thế và cuộc sống hiện tại của Lý Hoa Nguyệt.

Tờ HK01 cho biết, Lý Hoa Nguyệt đã đóng hơn 10 bộ phim "cấm" trong thập niên những năm 90. Những bộ phim đáng chú ý của người đẹp phải kể tới Liêu trai diễm đàm, Huyết luyến, Thiếp thân tình nhân, Mãn Thanh cấm cung bí sử, Ngược chi luyến,...

Không sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Lý Hoa Nguyệt lại có đam mê đóng phim nhạy cảm.

Theo Sohu, một năm, Lý Hoa Nguyệt đóng 6 phim nhạy cảm. Trong mỗi phim, nữ diễn viên không ngại đóng cảnh nóng. Nhờ đó, Lý Hoa Nguyệt được mệnh danh là "nữ hoàng phim người lớn". Nói về thân thế của Lý Hoa Nguyệt, truyền thông Trung Quốc có nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Thông tin trên tờ 163 cho biết, Lý Hoa Nguyệt sinh ra trong gia đình nhà nghèo, không có xuất thân hay bối cảnh tốt như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Vì quen với việc đói nghèo từ khi còn nhỏ nên nữ diễn viên 5X đã hình thành thói quen tự lập từ sớm.

Tuy nhiên, tờ HK01 lại cho biết, Lý Hoa Nguyệt vốn có tên thật là Thái Trung Lệ, là con gái nuôi của Thái Huệ Hồng - một doanh nhân nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc). Theo Sohu, nữ diễn viên từ nhỏ đã sống ở Mỹ khá lâu nên vốn tiếng Trung không được tốt. Dù vậy, sau khi về nước, cô nhanh chóng gia nhập làng giải trí và quyết định đóng phim người lớn dù ngoại hình không quá xuất sắc.

Thân thế của nữ diễn viên vẫn còn gây tranh cãi.

Được sự hậu thuẫn của gia đình cha nuôi giàu có, Lý Hoa Nguyệt thoải mái đóng phim thậm chí bỏ tiền túi làm phim khi ê-kíp gặp khó khăn. Năm 1996, khi đó Lý Hoa Nguyệt đã 40 tuổi nhưng vẫn đam mê với sự nghiệp đóng phim "cấm". Vì không tìm được đạo diễn cho bộ phim Huyết luyến, cô tự bỏ tiền túi làm phim kiêm luôn vai trò kịch bản, đạo diễn và diễn xuất. Đặc biệt, người đẹp còn tuyên bố đóng cảnh nóng thật với bạn diễn nam.

Tuyên bố này của nữ diễn viên khiến nhiều người bị sốc bởi từ trước tới nay, các ngôi sao phim người lớn như Khâu Thục Trinh, Diệp Ngọc Khanh,... đều chỉ dám cởi trên màn ảnh chứ chưa bao giờ đóng thật.

Theo tờ Chinapress, khi quay Huyết luyến, nữ diễn viên yêu cầu diễn viên nam cũng phải đóng thật, không sử dụng các biện pháp bảo hộ. Ban đầu, nam diễn chính của phim là Ông Thế Kiệt. Tuy nhiên, Ông Thế Kiệt đã từ chối vì không chấp nhận điều kiện mà Lý Hoa Nguyệt đưa ra. Cuối cùng, diễn viên Trần Vĩ Địch được lựa chọn thay thế.

Nữ diễn viên từng gọi điện mời Huỳnh Thu Sinh đóng cảnh nóng thật nhưng bị anh từ chối.

Huỳnh Thu Sinh - người từng hợp tác với Lý Hoa Nguyệt cho biết, có một số diễn viên nữ bị ép đóng phim người lớn nhưng số khác lại coi đây là đam mê. Theo chia sẻ của nam diễn viên họ Huỳnh, sau khi hoàn thành bộ phim The Untold Story, Lý Hoa Nguyệt đã gọi điện cho anh và nói có một bộ phim muốn mời anh tham gia đóng vai chính nhưng với điều kiện phải "làm thật". Nghe được điều này, Huỳnh Thu Sinh ngay lập tức từ chối.

"Tôi được biết Lý Hoa Nguyệt đã tự quay bộ phim đó và mời một nam diễn viên khác đóng cùng với yêu cầu kỳ quặc. Nghe được điều đó tôi cảm thấy thật kinh khủng. Sau khi hoàn thành bộ phim đó, tôi nghe đồn có người nói cô ấy bị tâm thần, có tâm lý vặn vẹo biến thái, cần đi khám bác sĩ", Huỳnh Thu Sinh nói.

Trong quá trình đóng phim, Lý Hoa Nguyệt còn thản nhiên khoe ngực trần trên phố để chụp ảnh. Điều này khiến nhiều người bức xúc và lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên. Khi Huyết luyến phát sóng, bộ phim khiến người xem bị sốc vì có nhiều cảnh táo bạo nhưng nội dung phim lại rời rạc, không hấp dẫn. Bấp chấp điều này, nữ diễn viên vẫn tiếp tục khởi quay Huyết luyến 2 nhưng không tạo được thành công.

Cũng trong năm 1996, Lý Hoa Nguyệt còn phát hành album ca nhạc do cô tự sáng tác nhưng không được khán giả đón nhận.

Lý Hoa Nguyệt trong MV ca nhạc.

Vào cuối những năm 1990, Lý Hoa Nguyệt cũng âm thầm rời làng giái trí. Mãi tới sau này, nữ diễn viên mới tuyên bố với giới truyền thông rằng cô đã chuyến đến San Francisco (Mỹ) sinh sống cùng bạn trai. Đồng thời, cô đào cũng thông báo việc tham gia diễn xuất trong phim The Ghost - một tác phẩm điện ảnh kinh phí thấp do Mỹ sản xuất. Trong phim, Lý Hoa Nguyệt đóng vai một nữ sát thủ, có nhiều cảnh hành động võ thuật. Đây cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của cựu diễn viên.

Hiện tại, Lý Hoa Nguyệt đã bước sang tuổi 67. Lần gần đây nhất cựu diễn viên xuất hiện trước công chúng là vào năm 2013. Khi đó, diễn viên họ Lý bị giới truyền thông chụp ảnh khi đang trên đường đi mua sắm. Ở tuổi 57, cựu diễn viên phim người lớn trông già đi trông thấy do không chăm chút ngoại hình. Hiện tại, truyền thông Trung Quốc không có thông tin gì mới về cuộc sống của Lý Hoa Nguyệt.

Hình ảnh của cựu diễn viên cách đây 10 năm.

