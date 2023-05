Cảnh phim kinh điển của "biểu tượng gợi cảm" bị xóa nay bất ngờ tìm thấy lại

Vào năm 1960, nữ diễn viên người Mỹ - Marilyn Monroe và nam diễn viên Clark Gable đóng chung bộ phim "The Misfits". Trong phim này có một cảnh thân mật đã bị cắt, có thể gọi là kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của Marilyn Monroe.

Cảnh khỏa thân đã bị cắt này vốn từ lâu đã bị coi là thất lạc. Sau khi bị cắt gọt khỏi bộ phim của đạo diễn John Huston, người ta những tưởng rằng cảnh phim thậm chí có thể đã bị hủy hẳn.

Cảnh phim được tìm thấy lại khi tác giả Charles Casillo đi tìm tư liệu cho cuốn sách mà ông thực hiện - “Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon” (Marilyn Monroe: Cuộc đời riêng của một biểu tượng chung). Cuốn sách sắp được ra mắt trong tuần này.

Cảnh yêu đương đó kéo dài khoảng 45 giây, nhân vật của Monroe làm rơi chiếc chăn và khoe ra vẻ đẹp cơ thể trước ống kính máy quay. Đây là một trong những cảnh phim vô cùng táo bạo ở thời điểm thập niên 1960. Tấm lưng trần được lộ ra, bờ vai và cổ thanh tú cùng làn da trắng của nữ diễn viên khiến nhiều người nhìn bị thu hút. Cô ngả người trên ga giường, với ánh mắt dịu dàng, hôn Clark Gable một cách thân mật.

Tuy nhiên, cảnh này sau đó bị phản ứng dữ dội và cuối cùng bị cắt. Hiệp hội điện ảnh Mỹ cho rằng màn trình diễn của Marilyn Monroe quá phóng đãng và không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Vì vậy, cảnh này dù đẹp và nghệ thuật nhưng cũng không thể xuất hiện trên màn ảnh.

Đây cũng là lần đầu tiên một nữ diễn viên người Mỹ thực hiện một cảnh khỏa thân thực sự trong một bộ phim điện ảnh lớn, nhận được nhiều sự quan tâm trong thời điểm bấy giờ.

Đây là bộ phim cuối cùng của Marilyn Monroe trước khi cô ra đi ở tuổi 36. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cảnh phim khỏa thân duy nhất của Monroe được công chúng biết đến trước nay là trong bộ phim cuối cùng mà cô tham gia, một bộ phim chưa kịp hoàn thiện, có tên “Something's Got to Give”.

Hơn sáu mươi năm kể từ khi nữ diễn viên qua đời, cô vẫn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của thời đại với tâm hồn mong manh, cô độc.

Marilyn Monroe nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón ở Hollywood qua loạt phim: "All About Eve" (1950), "As Young as You Feel" (1951), "Monkey Business" (1952),... Mái tóc xoăn màu bạch kim, bờ môi đầy đặn, nụ cười tươi cùng lối ăn mặc sexy... khiến Marilyn Monroe luôn thu hút ở ngoài đời lẫn trên phim.

Marilyn Monroe trở thành huyền thoại của nền điện ảnh nước nhà. Cô từng phải chịu nhiều áp lực và bị đối xử bất công. Với sự thông minh và sức hút của mình, nữ diễn viên đã hiên ngang thách thức những chuẩn mực xã hội và những khuôn khổ đạo đức thông thường thời đó.

Mặc dù Marilyn Monroe đã qua đời nhiều năm nhưng sức ảnh hưởng của cô vẫn còn tồn tại. Hình ảnh và những cảnh phim kinh điển của cô vẫn in sâu trong lòng mọi người. Sự gợi cảm, nữ tính của Marilyn Monroe trở thành yếu tố quan trọng của văn hóa hiện đại không thể xóa nhòa trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và âm nhạc.

