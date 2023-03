"Nữ thần World Cup" lộ ảnh nhạy cảm, giờ sống yên phận bên ông xã là lính đặc chủng

Trước khi yên bề gia thất, Trương Hinh Dư bị gọi là "gái hư" của showbiz Hoa ngữ với đời tư ồn ào. Cô thường được nhớ tới qua những tai tiếng như chụp ảnh gợi cảm và những mối tình thị phi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, người đẹp chiếm trọn cảm tình của công chúng khi sống kín tiếng bên người chồng là lính đặc chủng - Hà Tiệp.

"Mỹ nhân tai tiếng bậc nhất showbiz Hoa ngữ

Trương Hinh Dư bước chân vào làng giải trí nhờ sự giới thiệu của một người bạn. Vốn có nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm, cô được đề nghị thử sức với vai trò người mẫu. Tới năm 2009, nhờ một bộ ảnh cổ động cho World Cup, Trương Hinh Dư chính thức trở thành "nữ thần" được nhiều người săn đón. Những hình ảnh đầy táo bạo khi đó của cô đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Trương Hinh Dư được biết đến là "nữ thần World Cup" qua bộ ảnh cổ vũ bóng đá.

Thời điểm đó, mỹ nhân họ Trương liên tục chụp những bộ ảnh gợi cảm trong các quảng cáo game. Không chỉ vậy, cô cũng thường xuyên gây xôn xao với nhiều màn khoe thân táo bạo trên thảm đỏ. Không lâu sau, Trương Hinh Dư quyết định ký hợp đồng với công ty quản lý, chính thức hoạt động với vai trò nghệ sĩ showbiz. Nhờ vậy, người đẹp lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Từ Khắc. Cô nhanh chóng có cơ hội góp mặt trong những bộ phim như "Phi thành vật nhiễu 2, "Long môn phi giáp"... Dù được đánh giá cao về nhan sắc và khả năng diễn xuất như mỹ nhân họ Trương mãi chưa thể vươn lên hàng ngũ sao hạng A.

Tên tuổi Trương Hinh Dư mới thực sự được công chúng biết đến rộng rãi sau scandal để lộ ảnh "giường chiếu" với Ngô Trác Hy. Nữ diễn viên cho biết bức ảnh được chụp khi cô còn học đại học và chưa gia nhập ngành giải trí. Người đẹp tiết lộ cô cảm thấy hối hận vì hành động dại dột khi còn trẻ này.

Mỹ nhân họ Trương nổi tiếng với những bức ảnh táo bạo.

Năm 2012, tên của Trương Hinh Dư được nhắc đến trong tin đồn bán dâm. Một số thông tin cho hay cô thường rao giá khoảng 3.000 NDT (hơn 10,3 triệu đồng). Dù đã tổ chức họp báo phủ nhận nhưng Trương Hinh Dư vẫn bị dư luận gán với biệt danh "mỹ nhân bán dâm" suốt 5 năm liền.

Sau khi chia tay Ngô Trác Hy, Trương Hinh Dư hẹn hò với Lý Thần. Cô và nam diễn viên nổi tiếng bên nhau từ năm 2012. Trong thời gian này, Lý Thần thường đưa bạn gái tới dự các sự kiện giải trí. Tới tháng 5/2015, khi Lý Thần công khai tình cảm với Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư lập tức lên tiếng ám chỉ nữ diễn viên họ Phạm là "người thứ 3" xen vào chuyện tình cảm của cô.

Trương Hinh Dư để lại ấn tượng xấu đối với công chúng vì loạt lùm xùm đời tư.

Loạt ồn ào đời tư khiến hình tượng Trương Hinh Dư xấu đi trong mắt công chúng. Phải đến năm 2014, khi đảm nhận vai Lý Mạc Sầu trong "Tân Thần điêu đại hiệp", cô mới dần lấy được thiện cảm của khán giả nhờ tài diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài sắc sảo, xinh đẹp. Dù chỉ đảm nhiệm vai phụ nhưng Trương Hinh Dư được coi là điểm sáng nhất của phim. Sau khi phim kết thúc, cô được khán giả bầu chọn là Lý Mạc Sầu gợi cảm nhất mọi phiên bản.

Chuyện tình với chàng lính đặc chủng

Tháng 8/2018, Trương Hinh Dư tổ chức hôn lễ với quân nhân cao cấp Hà Tiệp. Cặp đôi kết duyên sau show truyền hình "Kỳ binh thần khuyển" và quyết định về chung nhà sau 6 tháng hẹn hò. Vốn là một mỹ nhân nhiều tai tiếng nhưng từ khi yêu sĩ quan quân đội, Trương Hinh Dư cũng trở nên kín tiếng và thận trọng hơn.

Trương Hinh Dư kết hôn cùng ông xã quân nhân Hà Tiệp.

Đám cưới của cô được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Thượng Hải. Lễ cưới của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp không có sự tham gia của nghệ sĩ trong showbiz. Theo Sina, nữ diễn viên không có nhiều bạn bè trong giới giải trí. Hơn nữa, vợ chồng cô muốn hôn lễ diễn ra kín đáo.

Chị họ của Trương Hinh Dư chia sẻ, Hà Tiệp là một chàng trai có trách nhiệm, đáng tin cậy, dù gia cảnh không giàu có nhưng rất yêu thương nữ diễn viên. Trương Hinh Dư cũng vì thế mà sống khiêm tốn, kín đáo nhất có thể để không ảnh hưởng đến ông xã.

Cặp đôi quen nhau khi tham gia show truyền hình.

Trên Elle, nàng "Lý Mạc Sầu" chia sẻ cuộc hôn nhân của cô và Hà Tiệp từng bị nhà chồng phản đối dữ dội: "Lần đầu gặp tôi, bố chồng đã nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi nói: 'Có chết cũng không đồng ý để con trai kết hôn với nghệ sĩ trong showbiz. Hai đứa kết thúc đi'".

Tuy nhiên, Trương Hinh Dư đã đứng lên bảo vệ tình yêu. Cô cho biết bản thân đã học bố chồng, nhìn thẳng vào mắt ông và nói với giọng kiên định: "Cháu sẽ từ bỏ tất cả để ở bên Hà Tiệp. Hãy tin và cho cháu cơ hội". Thái độ của mỹ nhân sinh năm 1987 khiến bố của Hà Tiệp thay đổi suy nghĩ và đồng ý cho cặp đôi tiến đến hôn nhân.

Gia đình chồng Trương Hinh Dư có 3 đời đều công tác trong quân đội.

Nữ diễn viên chia sẻ. "Tôi không phải người phụ nữ có đời tư trong sạch. Tôi từng vấp ngã nhiều lần, hứng chịu vô vàn chỉ trích. Khi tôi gặp anh ấy, tôi hiểu rằng đây là người đàn ông mình có thể trông cậy và sống trọn đời với tình yêu. Đừng dễ dàng buông tay hạnh phúc trước mắt nếu bạn chưa từng đấu tranh để bảo vệ nó".

Cuộc sống bình dị bên ông xã quân nhân

Sau khi lấy chồng, Trương Hinh Dư hạn chế tham gia hoạt động trong showbiz. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, cô thích ở nhà, chăm sóc vườn, nấu nướng, tận hưởng những thú vui bình yên. Theo Sohu, vườn nhà của Trương Hinh Dư có diện tích gần 1.000 m2, do chính tay cô vun trồng và chăm sóc các loại hoa, rau xanh và cây ăn quả. Ngoài ra, nữ diễn viên còn nuôi lợn.

Người đẹp thay đổi tính cách và phong cách sống sau khi kết hôn.

Tháng 2/2019, mỹ nhân họ Trương sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cô giấu kín danh tính bé để giữ sự riêng tư tuyệt đối cho con. Nàng "Lý Mạc Sầu" thừa nhận sau khi lập gia đình, tính cách và lối sống của cô thay đổi rất nhiều. Ngày trước, cô thích tiệc tùng nhưng giờ đây thế giới của cô chỉ có chồng và con gái.

Hồi tháng 11/2019, Trương Hinh Dư cắt mái tóc dài để đảm nhận vai diễn nữ quân nhân trong "Hào thủ vào vị trí". Sự thay đổi hình ảnh sang phong cách cá tính, sang trọng của cô nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Trong chương trình "Mom, You are so beautiful", Trương Hinh Dư chia sẻ việc cắt ngắn mái tóc không đơn thuần là thay đổi hình ảnh mà còn là cách cô rũ bỏ con người cũ, bắt đầu sống cuộc đời mới, tích cực hơn.

Diện mạo hiện tại của Trương Hinh Dư với mái tóc đầy cá tính.

Thời gian gần đây, khi quay trở lại làng giải trí, Trương Hinh Dư thường xuyên xuất hiện với tạo hình cá tính, mạnh mẽ. Hình tượng mới này của cô nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, sau khi thành "mẹ bỉm sữa", Trương Hinh Dư ngày càng thăng hạng nhan sắc, vẻ ngoài của cô được cả nam và nữ ưa chuộng.

