'Nam thần không tuổi' Hoa ngữ từng gặp tai nạn nghiêm trọng giờ ra sao?

Từng được ca tụng là “nam thần không tuổi” của màn ảnh Hoa ngữ, Lâm Chí Dĩnh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vẻ ngoài trẻ trung vượt thời gian. Anh cũng được xem là đệ nhất mỹ nam trong thế giới phim kiếm hiệp Kim Dung. Tuy nhiên vụ tai nạn vào năm 2022 khiến cuộc sống lẫn sự nghiệp của Lâm Chí Dĩnh có nhiều thay đổi.

“Đoàn Dự điển trai nhất màn ảnh”

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974 và gia nhập làng giải trí từ khi mới 17 tuổi với vai trò ca sĩ. Nhờ ngoại hình thư sinh, anh nhanh chóng nổi tiếng. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng hiếm hoi gây tiếng vang ở nhiều lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, điện ảnh và đua xe chuyên nghiệp.

Tham gia nhiều dự án phim nhưng vai diễn Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ (2003) mới đưa tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh lên một tầm cao mới. Gương mặt đẹp trai, tấm lòng lương thiện ở nhân vật Đoàn Dự đều được Lâm Chí Dĩnh khắc họa hoàn hảo, điều đó khiến cho vương tử Đoàn Dự giống như xé truyện bước lên màn ảnh.

Vai diễn Đoàn Dự giúp tên tuổi Lâm Chí Dĩnh vang danh khắp châu Á.

Sau thành công của phim, anh được mệnh danh là một trong “Tứ tiểu thiên vương” của Đài Loan (Trung Quốc). Thời kỳ đỉnh cao, Lâm Chí Dĩnh được xem là một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất Hoa ngữ.

Khi sự nghiệp đang phát triển, Lâm Chí Dĩnh nhập ngũ vào năm 1994. Hai năm sau, anh tái xuất giới giải trí và mở một công ty riêng có tên Jimmy Creative. Nam ca sĩ phát hành thêm 5 album, đáng chú ý nhất là Scarecrow (1999).

Đến năm 2000, Lâm Chí Dĩnh tập trung vào tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Lục Tiểu Phụng, Liêu trai, Sợi dây chuyền định mệnh…

Không chỉ nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh còn rất “mát tay” với công việc kinh doanh, chơi chứng khoán. Anh từng sở hữu khối tài sản kếch xù ước tính 160 triệu USD (khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng).

Tài tử mở nhãn hiệu thời trang riêng, thành lập công ty giải trí, đầu tư bất động sản, có hẳn một đội đua xe riêng. Vì vậy, ngôi sao Thiên long bát bộ được mệnh danh là đại gia trong giới giải trí.

Biến cố tai nạn thay đổi sự nghiệp

Tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn nghiêm trọng khi anh đang lái xe tại Đài Loan. Vụ tai nạn khiến chiếc xe cháy nổ còn nam diễn viên bị chấn thương sọ não, vỡ xương mặt, xương bả vai và hôn mê 3 ngày. Sau 3 ca phẫu thuật và một tháng điều trị, Lâm Chí Dĩnh được xuất viện và bắt đầu quá trình điều trị phục hồi.

Sau khi bình phục, anh bắt đầu xuất hiện trong một vài sự kiện tại Trung Quốc và thông báo kế hoạch trở lại làng giải trí. Song, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh bị ảnh hưởng. Theo một số nguồn tin, anh vẫn phải trị liệu. Chức năng của cánh tay của nam nghệ sĩ không được như trước.

Gương mặt lộ sẹo sau ca phẫu thuật vì tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh.

Ngoài ra, ngoại hình của tài tử cũng có phần khác so với quá khứ. Anh được nhận xét gầy gò, yếu ớt và gương mặt lộ một số vết sẹo, hậu quả của những ca phẫu thuật sau tai nạn.

Theo nguồn tin của 163, tài tử họ Lâm nhiều năm qua chỉ nặng khoảng 45kg. Trong một số góc chụp, anh lộ rõ gương mặt hốc hác, mệt mỏi. Gương mặt hiện tại của Lâm Chí Dĩnh được nhận xét mất đi nét trẻ trung. Điều này khiến khán giả yêu mến nam diễn viên xót xa.

Cuộc sống bình yên ở tuổi 52

Về đời tư, Lâm Chí Dĩnh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ là cựu người mẫu Trần Nhược Nghi, cùng ba cậu con trai đáng yêu. Gia đình êm ấm của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc phúc.

Con trai cả của tài tử năm nay đã 17 tuổi. Cậu nhận được chú ý của khán giả khi từng cùng lâm Chí Dĩnh tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?.

Theo Lâm Chí Dĩnh, con trai anh đã cao khoảng 1m8, yêu thích chơi guitar và cầu lông. Khi đứng cạnh nhau, hai cha con thường được nhận xét giống anh em do Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung.

Lâm Chí Dĩnh vẫn trẻ trung ở tuổi 52.

Ở tuổi 52, Lâm Chí Dĩnh không tham gia nhiều hoạt động showbiz mà chỉ tích cực hoạt động thiện nguyện, làm đại sứ giao thông và góp mặt trong nhiều chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ trường học và cộng đồng. Thời gian qua, Lâm Chí Dĩnh vẫn tập trung nghỉ ngơi và điều trị. Người hâm mộ hy vọng anh sớm bình phục để trở lại với công việc.

Dù vậy, sự hồi phục gần đây được nhiều người đánh giá là “kỳ tích”. Dù không thể giống thời vàng son nhưng anh vẫn trẻ trung hơn đáng kể so với tuổi U60. Sự trở lại đầy tích cực của anh không chỉ trấn an người hâm mộ mà còn khẳng định tinh thần kiên cường của một trong những ngôi sao biểu tượng nhất châu Á.