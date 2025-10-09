Nam sinh 19 tuổi sốc khi đóng phim giờ vàng

Cách em một milimet là một trong những phim giờ vàng đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ gợi nhớ ký ức tuổi thơ những đứa trẻ nông thôn, chuyện tình gà bông của cặp nhân vật Viễn - Ngân (do Quỳnh Trang và Sơn Tùng thủ vai) mang đến nhiều cảm xúc. Những phân đoạn tình cảm của đôi thanh mai trúc mã thu hút hàng triệu lượt xem.

Nếu như Quỳnh Trang quen mặt khi tham gia nhiều bộ phim như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ hay Món quà của cha thì Cách em một milimet là dự án đầu tay của Sơn Tùng.

Chia sẻ với Tiền Phong , Sơn Tùng cho biết vai Viễn có cơ duyên đặc biệt, là bước đệm và dấu mốc trong sự nghiệp. Trước đây, anh từng làm quen màn ảnh với một số vai nhỏ trong các phim như Hoa sữa về trong gió, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Hương vị tình thân…

Nguyễn Sơn Tùng 19 tuổi, sinh ra ở Hà Nội.

Tuy nhiên chỉ đến Cách em một milimet , Sơn Tùng mới thực sự được khán giả nhớ mặt biết tên.

Theo Sơn Tùng, anh trải qua hai lần casting mới nhận được cái gật đầu của bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương. Lần đầu, nam diễn viên được ghép cặp thử vai cùng Quỳnh Trang. Vì chưa từng gặp gỡ, cả hai diễn bản năng theo cảm nhận ban đầu. Lần thứ hai, Sơn Tùng nỗ lực để thể hiện tốt nhất, xem đây là cơ hội để khẳng định bản thân.

“Tôi nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển từ ê-kíp trong trạng thái còn ngái ngủ. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng và hạnh phúc. Tôi sốc vì bản thân chưa tự tin về năng lực diễn xuất. Tôi nghĩ mình may mắn”, Sơn Tùng nói.

Đóng cặp cùng bạn diễn hơn 5 tuổi, Sơn Tùng cho biết giữa họ không có khoảng cách. Khi vào bối cảnh, họ sống cùng nhân vật nên xem nhau như những người bạn thân đồng trang lứa, không phân biệt tuổi tác. Sơn Tùng thừa nhận anh học hỏi được sự chuyên nghiệp, nghiêm túc từ đàn chị. Đồng thời phủ nhận thông tin “phim giả tình thật” với Quỳnh Trang. Thậm chí, để lấy cảm xúc với bạn diễn, Sơn Tùng nhớ lại mối tình đầu của mình thời THPT.

“Tôi hạnh phúc vì được khán giả quan tâm, yêu mến cặp đôi Ngân - Viễn. Tuy nhiên sau màn ảnh, chúng tôi chỉ là những người bạn, đồng nghiệp bình thường, không phát sinh chuyện tình cảm”, Sơn Tùng chia sẻ.

Lấy bối cảnh vùng quê ở Ninh Bình, Sơn Tùng và ê-kíp Cách em một milimet có hơn hai tháng gắn bó ở mảnh đất này.

Nam diễn viên xuýt xoa Ninh Bình đẹp hơn trên phim. “Bối cảnh quay phim, hình ảnh khán giả thấy trên màn ảnh chưa lột tả hết vẻ đẹp ở Ninh Bình. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, tôi thực sự choáng ngợp khi đến đây. Ninh Bình quá đẹp. Người dân Ninh Bình thân thiện, chất phác”, anh nói.

Theo Sơn Tùng, dù là đời sống nhân vật trong phim, anh cảm giác như mình có thêm một gia đình. “Mỗi lần về Ninh Bình, đi ngang qua căn nhà bối cảnh của hai anh em Tú, tôi cứ ngỡ mình được trở về. Một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Thời gian quay phim, tôi ở chung phòng với chú Trường, hai bố con tâm sự chuyện đời, chuyện nghề. Sáng sớm, bố lôi tôi dậy tập võ, tập thể dục để có cơ bắp. Cô Hoa Thúy cũng luôn che chở, giống người mẹ thứ hai của tôi”, Sơn Tùng bày tỏ.

Người khiến Sơn Tùng bất ngờ nhất là Ali Thục Phương. Trên phim hay ngoài đời, nam diễn viên luôn coi cô bé như em gái. Sơn Tùng tiết lộ Ali Thục Phương đặc biệt thích diễn cảnh khóc, chỉ cần đếm ngược là nước mắt rơi. Thậm chí, cô bé reo lên sung sướng khi biết mình chuẩn bị vào trường đoạn cao trào.

Sơn Tùng hé lộ diễn biến những tập sắp lên sóng có thể khiến khán giả khóc ướt gối. Những đứa trẻ làng Mây lần lượt rời đi, sau Biên sẽ là chị em Quyên - Đức và Ngân - Bách.

Cảnh Viễn chia tay Ngân cũng chính là phân đoạn Sơn Tùng xúc động nhất. “Đó là cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý và cơ hội để tôi vượt qua giới hạn của bản thân”, anh nói.

Dù nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, ánh mắt biết nói, Sơn Tùng cho rằng anh có thể làm tốt hơn. “Tôi tiếc nuối vì nhiều phân đoạn chưa thực sự tập trung và làm chưa tới. Tuy nhiên tôi hài lòng vì được sống trong vai diễn và đón nhận tình yêu thương của khán giả”, nam diễn viên nhấn mạnh.

Sơn Tùng tên đầy đủ là Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 2006, sinh viên năm hai Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Về nghệ danh Tùng Chíp, anh phân trần đây không phải tên gọi của gà, mà là chíp bán dẫn.

“Ông nội của tôi là giáo sư lĩnh vực công nghệ nên đặt tên ở nhà cho cháu là Chíp. Tôi dùng nghệ danh Tùng Chíp vừa gắn với công việc, vừa thể hiện tâm hồn bay bổng và trân trọng quá khứ. Tôi cũng hạnh phúc khi trùng tên với idol - ca sĩ Sơn Tùng M-TP”, anh lý giải.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một mình rẽ hướng theo đuổi nghệ thuật, Sơn Tùng khẳng định chỉ cần sự ủng hộ của người thân và đam mê.

Theo Sơn Tùng, anh may mắn khi có mẹ là hậu phương vững chắc. Mẹ luôn hỗ trợ và đồng hành, cũng là khán giả khó tính.

“Mẹ tôi yêu thích diễn xuất nhưng chưa có cơ hội thể hiện trên màn ảnh. Việc tôi theo đuổi đam mê giống như thay mẹ thực hiện sứ mệnh đó. Mẹ cũng là khán giả khó tính, giúp tôi nhìn ra thiếu sót của bản thân. Tôi biết mẹ hạnh phúc khi tôi lên sóng giờ vàng. Cứ đến giờ chiếu phim, cả nhà ngồi trước tivi, tự hào gọi tên tôi”, Sơn Tùng nghẹn ngào.

Trước Cách em một milimet , Sơn Tùng từng casting phim và thất bại nhiều tới nỗi không đếm được. Nam diễn viên lạc quan mỗi thất bại là một bài học, mỗi con đường mình đi là trải nghiệm. Thậm chí, lần đầu đến phim trường, nam diễn viên bị mắng vì diễn không ra, thiếu sự tập trung.

“Lần đầu trượt casting, tôi thất vọng về bản thân nhưng về sau mới thấy thất bại là hiển nhiên. Thất bại nhiều cho tôi những bài học để nỗ lực và cố gắng hơn. Giống như việc lần đầu đến phim trường, tôi bị mắng vì diễn không ra, thiếu sự tập trung. Dần dần tôi trưởng thành và có sự tự tin nhất định. Tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng. Mỗi nhân vật tôi đảm nhận dù nhỏ nhưng là màu sắc khác nhau trong hành trang của mình”, anh chia sẻ.