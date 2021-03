Nam Khánh và Lưu Thiên Hương “khẩu chiến” vì cơ mặt của học trò Ái Phương

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 23:19 PM (GMT+7)

Lưu Thiên Hương đã dành nhiều lời khen ngợi cho thí sinh bởi cơ mặt thể hiện đầy cuốn hút nhưng Nam Khánh đã bác bỏ lời khen trên.

Sở hữu chất giọng mạnh mẽ, đầy nội lực, ca sĩ Uyên Linh vẫn được đánh giá là Quán quân ấn tượng nhất qua bao mùa “Vietnam Idol”. Trong một chương trình truyền hình, Trường Giang đã kể chuyện mình từng mê giọng ca “Cám ơn tình yêu” đến nỗi tối ngủ mơ lấy cô làm vợ khiến Trấn Thành và khán giả ngạc nhiên vô cùng.

Mới đây, vòng “Chào sân” của chương trình “Trời sinh một cặp - Thanh âm thập kỷ” đã diễn ra với màn lộ diện và tranh giành kịch tính 12 thí sinh của 3 vị đội trưởng Uyên Linh, Quốc Thiên và Ái Phương.

Uyên Linh

Bước vào vòng thi thứ 2 với chủ đề “Đêm thăng hoa”, Uyên Linh và Trần Phong xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh giai nhân và quái vật, cùng kể về một chuyện tình với những khoảng cách khác biệt, với ca khúc “Đừng như thói quen”. Tiết mục này được nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đánh giá cao bởi sự chăm chút, trách nhiệm cho “Người hát tình ca” trong lòng mình là Uyên Linh. Về phía Trần Phong, nữ giám khảo hào phóng khen ngợi anh chàng sở hữu giọng hát đẹp, thông minh trong cách xử lý ca khúc. Đồng tình trước lời khen của Lưu Thiên Hương, Nam Khánh đánh giá cao việc xử lý ly điệu của Trần Phong vì điều này ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp đôi lần cũng không tránh khỏi lúng túng. Trong khi đó, giám khảo cố định Huy Tuấn không giấu khỏi sự ngạc nhiên và nể phục dành cho “bad boy Mắt biếc” khi dụ dỗ được Uyên Linh trở thành công chúa trong bộ váy xếp tầng xòe bồng đầy ngọt ngào. Anh phát biểu thích thú: “Đây không phải là Uyên Linh mà chúng tôi từng biết”. Ở màn kết hợp đầu tiên với vị đội trưởng của mình, Trần Phong nhận về 2 điểm số 9,75 từ bộ đôi giám khảo khách mời.

Ái Phương và Trâm Anh

Với ca khúc “Đâu cần một bài ca tình yêu”, Ái Phương muốn khoe giọng hát cao và sáng của Trâm Anh một cách triệt để trên sân khấu “Trời sinh một cặp”. Giai điệu vui tươi cùng giọng hát “kẹo ngọt” của cả hai khiến không khí trường quay bỗng chốc vui vẻ và sôi động hơn bao giờ hết.

Mặc dù nhún nhảy theo bài hát nhưng giám khảo Huy Tuấn vẫn khá tiếc nuối vì: “Trâm Anh rất sinh động khi trình diễn nhưng anh thấy hôm nay em hơi căng thẳng một chút, thành ra sự thoải mái và tươi tắn không giống với Trâm Anh mà anh biết”. Không giống với đàn anh từng biết Trâm Anh trước đó, Nam Khánh lại bị nụ cười của cô nàng “hớp hồn” nên không ngần ngại nâng điểm lên để khuyến khích.

Đồng tình với cựu thành viên AC&M, Lưu Thiên Hương không chỉ thích vẻ ngoài đáng yêu của Trâm Anh mà còn bởi sự thông minh trong việc lựa chọn bài hát. Cuối cùng, thành viên đầu tiên của đội Ái Phương đã nhận về hai số điểm 9,5 từ bộ đôi giám khảo khách mời.

Quốc Thiên và Đỗ An

Bản mashup “Vội vàng - Giá ngày đầu đừng nói thương nhau” đến từ đội trưởng Quốc Thiên cùng thí sinh Đỗ An đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả khán giả có mặt trong trường quay. Ngay khi giai điệu kết thúc, mọi người không ngần ngại đồng thanh hô “10 điểm” để thể hiện sự yêu mến với bộ đôi sở hữu giọng hát “khủng” này. Khi MC Anh Huy thắc mắc về phần biểu diễn đầy thăng hoa của mình, Đỗ An không giấu được hạnh phúc tiết lộ rằng nhờ bà xã Lê Thúy đang ngồi ở phía dưới cổ vũ mình. Nhận xét về tiết mục, giám khảo Lưu Thiên Hương không giấu sự nể phục dành cho Đỗ An từ bản phối, cách xử lý ca khúc cho đến thiết kế sân khấu… Tất cả đều kết hợp một cách hoàn hảo.

Trong khi đó, Nam Khánh lại miệt mài “soi mói” để kiếm ra điểm trừ nhưng đành bất lực mà phải đầu hàng vì tiết mục không thể chê vào đâu được. Quá “giận dữ”, anh đã hỏi ngược lại ông xã Lê Thúy rằng hát hay như vậy thì: “Lý do gì mà bạn không chọn làm ca sĩ?”. Ngượng ngùng khi thú thật mình đã lớn tuổi nên bắt đầu ca hát chuyên nghiệp đã quá trễ, Đỗ An nhận được lời động viên và ủng hộ “lấn sân” âm nhạc đến từ 3 chiếc “ghế nóng” của chương trình. Với cơn mưa lời khen nhận được, Đỗ An là thí sinh đầu tiên nhận được hai điểm 10 tuyệt đối đến từ phía giám khảo khách mời.

Ái Phương và Hữu Thanh Tùng

Tìm kiếm một chuyện tình giữa nhân gian chính là chủ đề trong phần trình diễn đến từ phía đội ca sĩ Ái Phương. Trong ca khúc của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng mang tên “Tìm”, Hữu Thanh Tùng phát huy tối đa khả năng diễn xuất của mình bên cạnh giọng hát nội lực, đầy nam tính. Và cũng chính vì hăng say diễn xuất nên khi kết thúc, Lưu Thiên Hương đã dành nhiều lời khen ngợi cho anh chàng khi không chỉ đảm nhận phần cao trào cực kỳ tốt mà còn bởi cơ mặt thể hiện đầy cuốn hút. Ngay lập tức, Nam Khánh đã bác bỏ lời khen trên, anh cho rằng: “Bạn nam như đang sợ điều gì đó và đi tìm nhưng không có thoải mái”. Không đợi Hữu Thanh Tùng trả lời, Lưu Thiên Hương bênh vực ngay “Trời ơi, đã tìm thấy đâu mà thoải mái”. Cuộc “khẩu chiến” chỉ dừng lại khi chính đội trưởng Ái Phương phải thú thật là nét mặt ấy của Hữu Thanh Tùng là cố ý, bởi “trên đường đi tìm, bạn cũng không biết là mình sẽ gặp nàng tiên hay yêu quái”. Sự hài hước của cô nàng khiến khán giả trong trường quay phải bật cười vì thích thú.

Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh không ngại “lật lại quá khứ” khi hé lộ với giám khảo khách mời về việc Ái Phương tranh giành kịch liệt Hữu Thanh Tùng trong vòng “chào sân”. Chính điều này khiến anh nghi ngờ cả hai đang có mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu” khi thể hiện ca khúc đầy cảm xúc như vậy. Với sự kết hợp này, cả hai mang về cho mình số điểm 9,25 đến từ giám khảo Lưu Thiên Hương và 9,5 đến từ giám khảo Nam Khánh.

Quốc Thiên và Đình Lộc

Làm mới ca khúc từng hit một thời “Tháng tư là lời nói dối của em” theo phong cách Jazz và Swing, cặp đôi Quốc Thiên - Đình Lộc không chỉ chinh phục khán giả bởi giọng hát mà còn bằng màn vũ đạo chuyên nghiệp. Có thể nói, đây là tiết mục gây thích thú nhất trong tuần này vì lần đầu tiên khán giả có thể thấy được Quốc Thiên nhảy một cách say mê trên sân khấu như vậy. Nếu Lưu Thiên Hương khen ngợi sự sáng tạo trong bản phối của ca khúc thì Huy Tuấn không ngần ngại “vạch trần” Đình Lộc chọn thể loại swing để được nhảy múa nhiều hơn. Chính điều này khiến Nam Khánh phải thủ thỉ ngay rằng tại sao nhảy nhiều thế mà Đình Lộc không tìm đến anh để có thể học nhiều hơn về cách lấy hơi.

Ngồi “ghế nóng” nhưng cựu thành viên AC&M không quên chiêu dụ thí sinh về lớp học thanh nhạc của mình đã khiến cho nhiều bật cười trước sự tranh thủ đầy hài hước này. Hứa hẹn “sau đêm nay” sẽ về thọ giáo Nam Khánh nên Đình Lộc nhận được số điểm 9,5 và Lưu Thiên Hương cũng đồng tình với số điểm 9,5 cho thí sinh đội Quốc Thiên là hoàn toàn xứng đáng.

Uyên Linh và Thái Sơn

Xuất hiện trên chiếc bàn DJ quen thuộc, beatboxer Thái Sơn cùng đội trưởng Uyên Linh đã cùng thể hiện ca khúc “Rơi” - một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Mang đến bản phối hoàn toàn mới lại, những giai điệu của ca khúc vang lên đã khiến “thánh soi” Nam Khánh không còn “đất dụng võ” và chỉ có thể dành lời khen ngợi tuyệt đối. Nếu phần trình diễn này là sự kết hợp trên sân khấu lần đầu tiên của Uyên Linh và Thái Sơn thì ca khúc “Rơi”cũng đánh dấu việc “song kiếm hợp bích” đầu tiên của Lưu Thiên Hương (viết lời bài hát) cùng em rể Hồ Hoài Anh (sáng tác nhạc). Vì quá hiểu tác phẩm của mình nên nữ giám khảo hoàn toàn thỏa mãn với phần âm thanh được làm mới hoàn toàn từ beatboxer Thái Sơn.

Trong khi đó, Huy Tuấn đã khẳng định: “Trời sinh một cặp đúng là format dành cho Sơn”. Nhận được cả “cơn mưa” lời khen cho sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn, Thái Sơn mang về cho mình hai điểm 10 tuyệt đối và đầy thuyết phục đến từ bộ đôi giám khảo khách mời.

6 tiết mục đầu tiên của tập thứ 3 đã kết thúc và mang lại nhiều màu sắc, dư âm khó quên đối với khán giả. Cùng dẫn đầu với điểm số 20 là thí sinh Đỗ An và Thái Sơn, theo ngay sau đó là Trần Phong với 19,5 điểm. Chia nhau thứ hạng 4 và 5 chính là Trâm Anh cùng Đình Lộc khi nhận được 19 điểm. Trong khi đó, thí sinh đến từ đội Ái Phương là Hữu Thanh Tùng lại khiêm tốn với số điểm 18,75.

Tập 4 của chương trình “Trời sinh một cặp” sẽ là phần kết hợp trình diễn đến từ 6 thí sinh còn lại là Diệp Bảo Ngọc, Kiều Ngân, Hoàng Ku, Ngọc Châu, BiMax và Ngọc Hồ, phát sóng vào lúc 21h15 thứ Bảy ngày 20/3 trên VTV3.

