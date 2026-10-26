Mỹ nhân màn ảnh Việt bắt đầu lại từ con số không sau khi ly hôn chồng Việt kiều Mỹ

Diễn viên Kim Hiền công khai “tình yêu mới” sau hơn một năm ly hôn, thừa nhận bắt đầu lại từ con số không

Mới đây, diễn viên Kim Hiền gây chú ý khi đăng tải những chia sẻ về dự định mới trên trang cá nhân. Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên quyết định dành thời gian cho một niềm đam mê mới, đồng thời mở ra chặng đường khác trong cuộc sống.

Tuy nhiên, “tình yêu mới” mà Kim Hiền nhắc đến không phải một mối quan hệ tình cảm mà chính là niềm yêu thích dành cho công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube. Cô quyết định xây dựng lại kênh cá nhân, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và câu chuyện trong cuộc sống đến khán giả.

Kim HIền hiện tại. Ảnh: FBNV

Kim Hiền thừa nhận bản thân có chút hồi hộp khi bắt đầu lại từ con số không. Dẫu vậy, niềm vui được học hỏi những điều mới đã trở thành động lực để cô mạnh dạn thử sức.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Bắt đầu lại từ con số không, Hiền cũng có chút hồi hộp… nhưng niềm vui được học điều mới khiến mình muốn thử. Làm 'người mới' trên YouTube, Hiền vừa học vừa làm, tập kể những câu chuyện đời thường theo cách riêng của mình. Nói vui là tập làm YouTuber, nhưng từng thước phim đều được Hiền dành nhiều thời gian và tình cảm”.

Bên cạnh đó, Kim Hiền gửi lời mời khán giả đồng hành cùng mình trong hành trình mới. Cô mong nhận được sự ủng hộ, động viên để có thêm động lực duy trì công việc sáng tạo nội dung, mang đến những câu chuyện gần gũi và chân thật về cuộc sống.

Việc Kim Hiền bắt đầu một hành trình mới nhận được sự quan tâm của khán giả trong bối cảnh nữ diễn viên từng trải qua biến cố hôn nhân. Theo thông tin được chia sẻ, cô và chồng hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2025, sau khoảng hai năm sống ly thân. Thông tin này từng khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối.

Sau đổ vỡ tình cảm, việc Kim Hiền chủ động thử sức với lĩnh vực mới cho thấy cô đang tìm kiếm những niềm vui và hướng đi riêng trong cuộc sống. Với kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên kỳ vọng có thể đến gần hơn với khán giả thông qua những câu chuyện đời thường, đồng thời từng bước làm quen với vai trò người sáng tạo nội dung.

Kim HIền hiện tại. Ảnh: FBNV

Kim Hiền sau ly hôn chồng Việt kiều: Sống kín tiếng, dành thời gian cho hai con

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, Kim Hiền gần như rút khỏi các hoạt động của showbiz Việt. Nữ diễn viên hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc và hai con. Thông tin cô ly thân chồng Việt kiều từ năm 2023 và hoàn tất thủ tục ly hôn sau đó nhận được sự quan tâm của khán giả.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng là diễn viên nhí được yêu thích nhờ gương mặt sáng và lối diễn tự nhiên, trước khi hoạt động ở nhiều vai trò như người mẫu, MC, diễn viên truyền hình và điện ảnh.

Tên tuổi Kim Hiền gắn với nhiều bộ phim như Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Hương phù sa, Cánh chim mặt trời... Trong sự nghiệp, cô từng nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc ở thể loại phim truyện nhựa và nhiều giải thưởng khác, trong đó có Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng.

Hai cuộc hôn nhân của Kim Hiền

Đường tình duyên của Kim Hiền trải qua nhiều biến động. Năm 2010, cô kết hôn với DJ Hoàng Phong sau sáu năm yêu nhau. Hai người có một con trai nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng hai tháng.

Tháng 7/2015, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy Hải Lê. Sau đó, cô sinh con gái thứ hai tại Mỹ và dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, đồng thời chuyển hướng sang kinh doanh.

Những năm đầu tại Mỹ, Kim Hiền từng chia sẻ về những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới. Nữ diễn viên cho biết việc vừa sinh con, chưa hiểu hết luật pháp và văn hóa tại Mỹ khiến cô phải trải qua nhiều va chạm.

"Bước qua Mỹ là tôi thấy khó khăn rồi bởi lúc đó tôi mới sinh em bé, không hiểu hết luật bên này. Tôi phải va chạm rất nhiều và chính những va chạm đó khiến tôi suy nghĩ chín chắn, trưởng thành", Kim Hiền từng chia sẻ.

Đến năm 2021, thông tin hôn nhân của Kim Hiền có dấu hiệu rạn nứt xuất hiện. Sau đó, cô hạn chế chia sẻ về đời sống vợ chồng trên mạng xã hội.

Từ năm 2023, những thông tin liên quan đến việc Kim Hiền và chồng Việt kiều ly thân bắt đầu được nhắc đến. Sau khoảng hai năm, nữ diễn viên hoàn tất thủ tục ly hôn.

Kim HIền hiện tại. Ảnh: FBNV

Cuộc sống bình yên bên hai con sau ly hôn

Sau những biến động tình cảm, Kim Hiền lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại California. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con, đưa đón các con, nấu ăn và vun vén cuộc sống gia đình.

Con trai lớn Sonic hiện 18 tuổi, còn con gái Yvona 10 tuổi. Kim Hiền tạo điều kiện để các con tham gia các lớp năng khiếu, đồng thời dành thời gian vui chơi, dạo phố và chăm sóc thú cưng cùng các con vào cuối tuần.

Với Kim Hiền, hai con là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục xây dựng cuộc sống tại Mỹ. Nữ diễn viên cũng duy trì lối sống lành mạnh, tập yoga, gym và chú trọng chăm sóc sức khỏe.

Trên mạng xã hội, Kim Hiền thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, từ công việc, tập luyện đến những chuyến đi cùng các con. Cô không ngại xuất hiện với gương mặt mộc, trang phục giản dị và nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung.

Về công việc, Kim Hiền tham gia dẫn một số chương trình, thực hiện các dự án phim chiếu mạng, kinh doanh trực tuyến và phát triển kênh YouTube. Nữ diễn viên cũng thực hiện các vlog về cảnh đẹp, cuộc sống thường ngày, qua đó duy trì kết nối với khán giả.

Sau những biến cố trong chuyện tình cảm, Kim Hiền hạn chế nhắc về chồng cũ và tập trung vào cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên cho biết bản thân đang ở giai đoạn bình yên, khi có thể chủ động công việc, tài chính, chăm sóc các con và dành thời gian cho những điều mình yêu thích.

Từ một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Kim Hiền hiện chọn cuộc sống kín tiếng hơn tại Mỹ. Những chia sẻ của cô trên mạng xã hội chủ yếu xoay quanh gia đình, công việc và những khoảnh khắc đời thường, cho thấy nữ diễn viên đang từng bước cân bằng cuộc sống sau những thay đổi lớn về tình cảm.