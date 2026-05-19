"Mỹ nhân làng hài" từng giành Huy chương Vàng Vovinam kêu cứu

"Mỹ nhân làng hài" kêu cứu

Trên trang cá nhân, "mỹ nhân làng hài" Khả Như thẳng thắn lên tiếng đính chính: “Là em! Cô gái một năm bị đồn có bầu 4 lần! Cứu em với!”. Đi kèm dòng chia sẻ, Khả Như đăng tải loạt ảnh mới như một cách phản hồi khéo léo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên diện váy ngắn ôm sát, tự tin khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Nhiều khán giả cho rằng đây cũng là cách Khả Như ngầm phủ nhận những tin đồn thất thiệt liên quan đến đời tư.

Bên dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận động viên nữ diễn viên. Không ít ý kiến cho rằng việc liên tục bị đồn đoán mang thai có thể ảnh hưởng đến tâm lý cũng như cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ. Một số khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, buộc người trong cuộc phải nhiều lần lên tiếng giải thích.

Khả Như vốn được biết đến là nghệ sĩ có tính cách vui vẻ, hoạt bát và thường xuyên tương tác hài hước với người hâm mộ. Vì vậy, cách cô đối diện với tin đồn lần này nhận được nhiều thiện cảm. Thay vì phản ứng gay gắt, nữ diễn viên lựa chọn thái độ nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ rõ ràng để bảo vệ bản thân trước những thông tin sai lệch.

Mỹ nhân hài có học vấn khủng: học kế toán, dược sĩ, giành huy chương vàng Vovinam

Khả Như hiện là gương mặt quen thuộc của Sân khấu Thế Giới Trẻ và thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí. Tuy nhiên, trước khi theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên từng sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng chú ý.

Khả Như là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Không chỉ nổi bật trong học tập, cô còn có 9 năm gắn bó với bộ môn Vovinam và giành nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các giải đấu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng nhiều giải phong trào khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng từng theo đuổi đam mê múa trong nhiều năm.

Khả như từng học nhiều ngành khác nhau trước khi làm diễn viên. Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp THPT, Khả Như lần lượt theo học ngành kế toán rồi dược sĩ. Nữ diễn viên cho biết cô luôn ghi nhớ lời dặn của cha: “Học cái gì cũng được nhưng phải có bằng cấp”. Vì vậy, dù không gắn bó lâu dài với các ngành học này, cô vẫn hoàn thành chương trình trước khi quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực khác.

Bước ngoặt lớn trong hành trình học tập của Khả Như là khi cô thi đỗ vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi trở thành diễn viên hài được đông đảo khán giả yêu mến, cô từng có thời gian làm cán bộ tại ủy ban xã.

Nhìn lại hành trình nhiều lần thay đổi định hướng, Khả Như từng chia sẻ rằng chính những trải nghiệm ở các lĩnh vực tưởng chừng không liên quan đã góp phần tạo nên tính cách và bản lĩnh của cô hôm nay: “Cá tính, bay bổng vừa đủ, thực tế vừa đủ và có tinh thần mạnh mẽ”.

Nữ diễn viên cũng từng xúc động khi nghe Trấn Thành nhận xét về mình: “Phường thiếu em vẫn hoạt động tốt, ngành võ vắng em mọi người vẫn ổn, trường múa thiếu em người ta vẫn múa đẹp hơn. Nhưng nghệ thuật vắng Khả Như thì tiếc thật sự”.