Một em xinh rút khỏi chung kết

Tối 22/8, fanpage FC 52Hz Official thông báo 52Hz không thể tham gia chung kết Em xinh say hi vì gia đình có tang sự.

“Đây chắc chắn là khoảng thời gian đầy mất mát và khó khăn, mong mọi người hãy cùng nhau gửi đến 52Hz thật nhiều yêu thương, sự động viên và lời cầu chúc bình an. Dù không thể đứng trên sân khấu hôm nay, nhưng FC 52Hz Official tin rằng tình cảm và sự ủng hộ của chúng ta sẽ luôn là nguồn sức mạnh lớn giúp 52Hz vượt qua”, thông báo viết.

Đại diện câu lạc bộ người hâm mộ cũng gửi lời chúc 29 Em xinh còn lại có nhiều năng lượng để tỏa sáng và thành công rực rỡ.

52Hz không thể tham gia chung kết Em xinh say hi vì gia đình gặp biến cố.

52Hz xác nhận việc rút khỏi đêm chung kết bằng cách chia sẻ lại thông báo của FC, kèm theo lời nhắn: “Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức chương trình và tất cả khán giả luôn đồng hành, ủng hộ 52Hz. Xin chúc 29 chị em xinh thật tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết”.

Ngày 21/8, anh họ của 52Hz, nhà sản xuất âm nhạc Đoàn Minh Vũ, đăng cáo phó có thông tin bà ngoại và bố anh qua đời vào cùng ngày.

Tin tức trên để lại nhiều tiếc nuối cho những người ủng hộ giọng ca Gen Z vì không có được kết thúc trọn vẹn tại Em xinh say hi. Cô cùng những thí sinh khác trải qua hành trình dài 4 tháng, với cả niềm vui, mồ hôi và nước mắt, rồi phải dừng chân khi chương trình chỉ còn một tập cuối cùng.

Chung kết Em xinh say hi phát sóng vào tối 23/8. Bên cạnh phần thi nhóm được ghi hình từ trước, phần trao giải diễn ra trực tiếp tại TPHCM.

52Hz, tên thật là Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999 ở Hải Phòng. Nghệ danh của cô được đặt theo tên chú cá voi cô độc nhất hành tinh, 52Hz.

Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 2022, theo đuổi dòng nhạc R&B, soul, indie-pop, trapsoul. Những sản phẩm âm nhạc gắn liền với tên tuổi cô là Đợi, Now She Don't, Mê Cung Tình Yêu, Tan...

52Hz là cái tên nổi bật trong Em xinh say hi, thậm chí còn được dự đoán có mặt trong top 5 chung cuộc (Best 5).

52Hz vừa rap giỏi, vừa có giọng hát mê hoặc.

Trong chương trình, 52Hz thể hiện bản thân mang cá tính mạnh, quyết đoán và thực sự có tài năng. Giọng hát của cô đầy ma mị và cuốn hút, dễ gây ám ảnh cho người nghe.

Hầu hết tiết mục có 52Hz đều được đánh giá cao, trong đó Run và Không đau nữa rồi leo lên top 1 thịnh hành của YouTube.

Cùng thời điểm Em xinh say hi ghi hình, 52Hz kết hôn với bạn trai 6 năm, nhà sản xuất âm nhạc Rio. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp 52Hz tạo ra những ca khúc hay trong chương trình. Rio cũng được xác nhận tham gia Anh trai say hi mùa 2.