Mọi ngả đường đổ về sân Mỹ Đình đều tê liệt
Trước giờ diễn ra concert Big Bang, giao thông khu vực sân vận động Mỹ Đình tắc nghẽn vì lượng phương tiện đổ về tăng đột biến. Nhiều khán giả trèo hàng rào bảo vệ để vào khu vực check-in.
Ba tiếng trước giờ diễn ra concert của Big Bang, khu vực trước sân vận động Mỹ Đình bắt đầu đông đúc vì lượng xe cộ đổ về đây tăng đột biến.
Một khán giả chống nạng tới sân Mỹ Đình để theo dõi concert. Concert cũng thu hút fan đến từ nhiều quốc gia.
Trời sẩm tối, các phương tiện đổ về sân Mỹ Đình càng đông đúc. Lực lượng giao thông vất vả điều tiết các phương tiện di chuyển để tránh tình trạng ùn tắc.
Tối 24/10, không khí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về tham dự concert Big Bang. Lượng...
Theo Duy Nam - Hồng Vĩnh - Duy Phạm ([Tên nguồn])
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