Minh Tú đứt dây chằng gối

Ngày 27/8, đại diện truyền thông chương trình Sao nhập ngũ xác nhận với Tiền Phong thông tin Minh Tú rời Sao nhập ngũ. Sau 4 tập, nữ người mẫu buộc phải dừng lại vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

"Tuy tiếc khi nói tạm biệt, quãng thời gian ở đây để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và tình cảm đáng trân trọng. Xin chân thành cảm ơn chương trình, khán giả và chúc các đồng đội của tôi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ", Minh Tú chia sẻ.

Trong video, Minh Tú bật khóc, chống nạng chia sẻ với đồng đội là "có việc phải xử lý gấp, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng các đồng chí".

"Tôi hạnh phúc khi được là một phần của chương trình và gặp gỡ các đồng chí. Hy vọng các đồng chí cùng nhau đi hết chặng đường, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Tôi cảm ơn mọi người đồng hành, giúp đỡ trong quá trình tôi học tập và bị chấn thương", cô nói thêm.

Minh Tú rời Sao nhập ngũ sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

Chia sẻ của Minh Tú khiến đồng nghiệp tham gia cùng xúc động. Nữ người mẫu sau đó chia sẻ cô muốn tiếp tục tham gia Sao nhập ngũ mùa tiếp theo.

Trong tập 3 phát sóng ngày 20/8, Ninh Dương Lan Ngọc cũng thông báo rời Sao nhập ngũ sau chấn thương.

Ninh Dương Lan Ngọc nói cô thấy có lỗi vì trở thành gánh nặng, phải nhờ Diệu Nhi, Minh Tú và các thành viên khác thay nhau cõng. “Tôi ngại lắm, không còn lòng dạ để chơi. Đi cùng mọi người mà lúc nào cũng được cõng, tôi thấy áp lực vô cùng. Vì vậy, tôi xin phép ê-kíp dừng lại”, Lan Ngọc chia sẻ.

Trước khi rời chương trình, cô vẫn nỗ lực đăng ký tham gia thử thách công phá ba viên ngói, nhận được sự khích lệ từ đồng đội. “Dù chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ, tôi vẫn thấy tự hào vì đã cố gắng hết sức”, cô nói.

Lúc đó, Lan Ngọc dành lời động viên cho Minh Tú - cũng đang bị chấn thương. Cô gọi khoảng thời gian được khoác trên mình bộ quân phục và tham gia môi trường quân đội là hành trình rất đẹp. Trước lúc chia tay, các đồng đội và chiến sĩ đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để động viên nữ diễn viên.