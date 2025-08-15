NSND Thanh Tú 81 tuổi vẫn đi xe máy, bơi 1.000 m mỗi ngày

Liên hệ với NSND Thanh Tú nhiều lần, “miễn cưỡng” bà đồng ý với lý do thông tin trên báo đài đã ngập tràn. NSND Thanh Tú nói vui mỗi dịp 2/9 giống như “ngày giỗ” của mình vì lũ lượt phóng viên ngỏ ý phỏng vấn, viết bài.

Gặp NSND Thanh Tú ở nhà riêng, bà nhanh nhẹn, cười nói rổn rang, nhắc chuyện quá khứ vẫn vanh vách, khiến không ít người có mặt ở buổi phỏng vấn tập thể hôm đó ngỡ ngàng.

Hỏi chuyện, NSND Thanh Tú cho biết bà vẫn tự chạy xe đi đây đó, cách ngày đi bơi một lần, mỗi lần bơi 1.000 m. Ở tuổi 81, NSND Thanh Tú hài lòng về cuộc sống hiện tại.

“Tôi không giàu nhưng chẳng nghèo. Tôi chỉ có ước muốn được sống bên con cháu đến hết đời và làm nghệ thuật tới lúc chết. Tôi yêu con yêu cháu và tôi vẫn say mê nghệ thuật lắm”, NSND Thanh Tú nói.

NSND Thanh Tú dẫn chứng cách đây hơn một năm, bà vừa đạo diễn vừa là diễn viên, thậm chí đảm nhận 4 vai trong vở Giác , giành giải Vàng Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm Hà Nội lần thứ năm.

Nói về vai Nhu trong phim điện ảnh kinh điển Sao tháng Tám , NSND Thanh Tú khẳng định đó là mốc son đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.

“Đỉnh đấy vì rất khó có một nhân vật như thế và đó cũng là niềm ước ao của diễn viên. Bản thân tôi nghĩ cũng khó thể hiện lại được một nhân vật như thế. Nên sau phim này, tôi quyết định không đóng phim nữa. Cũng giống như bên sân khấu, sau vở Âm mưu và tình yêu , tôi quyết định đi học đạo diễn”, NSND Thanh Tú chia sẻ.

Theo NSND Thanh Tú, Sao tháng Tám có nhiều cảnh quay đáng nhớ, thậm chí có tiền cũng không thể diễn lại như cảnh cướp chính quyền ở Bắc Bộ phủ. Cảnh này huy động hàng nghìn diễn viên với phục trang, ngoại hình diễn tả đúng bối cảnh những năm 1945.

NSND Thanh Tú kể vai Nhu đến với bà là cơ duyên. Bà từng đi thử vai chị Dậu trong phim Tắt đèn, không thành công nhưng được cố đạo diễn Trần Đắc lại chấm cho vai Nhu trong Sao tháng Tám .

Lúc ấy, giám đốc hãng phim nghi ngờ, phản đối và gợi ý đạo diễn Trần Đắc thử một số lựa chọn khác. Thế nhưng, ông kiên quyết giao vai cho Thanh Tú mà không thử thêm bất cứ ai.

“Lúc đó, tôi tự nhủ nếu được tin tưởng như vậy, mình phải cố gắng thôi. Đồng nghiệp vẫn nói dưới mắt Trần Đắc chỉ có Thanh Tú. Tôi từng thề không làm phim nữa nhưng đạo diễn Trần Đắc mời là tôi vẫn diễn”, NSND Thanh Tú cho hay.

Theo NSND Thanh Tú, hiện tại bà vẫn say nghề và sẽ chọn vai diễn phù hợp. "Giờ tôi cũng chẳng biết đóng vai gì nữa vì dạng vai nào cũng thử rồi. Tôi đi đóng phim để hội nhập, chứ cộng thêm một vai cũng chẳng để làm gì", NSND Thanh Tú nói.