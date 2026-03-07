Ảnh sao 7/3: Ngọc Anh 3A, Đoan Trang thăm penthouse của Hồng Nhung

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ngọc Anh 3A cùng Đoan Trang, Thảo Trang quây quần tại căn penthouse của Hồng Nhung tại thành phố Thủ Đức; Phan Hiển và Hoàng Mỹ An khoe ảnh thuở nhỏ.

Dịp Ngọc Anh về Việt Nam tham gia một đêm nhạc, Hồng Nhung mời cô đến chơi nhà, tụ họp cùng Đoan Trang và Thảo Trang.

Nhóm nghệ sĩ hàn huyên nhiều giờ về các chủ đề quen thuộc của phái nữ như thời trang, làm đẹp và âm nhạc...

Phan Hiển và người cô họ, ca sĩ Hoàng Mỹ An, đứng trước tấm ảnh chụp họ khi còn nhỏ trong một giải đấu dancesport.

Hiện Phan Hiển tiếp tục theo đuổi con đường khiêu vũ thể thao và đạt nhiều thành tích, trong khi Hoàng Mỹ An sang Mỹ du học rồi chuyển hướng sang ca hát.

Á hậu Tú Anh check-in quán cà phê yêu thích ở Hà Nội.

'Phú bà' Huyền Baby gặp gỡ nhóm bạn có Emily và Hạnh Sino.

Bảo Thy khoe kiểu tóc mới cắt layer, nhuộm tông màu sáng.

Cô cho biết nhiều ngày qua không sử dụng mạng xã hội nên muốn tạo ấn tượng với khán giả bằng diện mạo trẻ trung, mới mẻ.

Ca sĩ Hiền Thục tận hưởng buổi chiều cuối tuần thảnh thơi khi dạo phố, mua hoa...

'Bà trùm hoa hậu' Kim Dung được khen trẻ trung khi diện set chân váy, cardigan màu xám tro khi dạo phố.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh mời Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà tham gia dự án âm nhạc của anh.

Diễm My 9X gặp gỡ Diễm My 6X, thần tượng của cô, tại một sự kiện.

Người đẹp cho biết mẹ đặt tên mình theo tên thần tượng với mong muốn con gái sau này xinh đẹp và thành công như bà.

Diễn viên Kim Tuyến phối đồ trẻ trung khi xuống phố.

