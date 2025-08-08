Kiều Trinh: 'Ở bên bạn trai hiện tại, tôi được yêu như tuổi 18'

Kiều Trinh từng đóng các phim Mùa len trâu; Bi, đừng sợ; Thưa mẹ con đi... Chị trải qua nhiều đổ vỡ trong tình yêu, có ba con với ba người đàn ông. Con gái lớn của chị là diễn viên Thanh Tú, con trai thứ hai là diễn viên nhí Kỳ Phong.

Vài tháng qua, Kiều Trinh thi thoảng đăng tải ảnh thân mật bên một người đàn ông giấu mặt. Chị xác nhận tìm thấy tình yêu mới và chia sẻ với Ngôi Sao về câu chuyện này.

Kiều Trinh quấn quýt bạn trai mới. Ảnh: NVCC

- Chị và bạn trai hiện tại đến với nhau như thế nào?

- Chúng tôi quen biết đầu năm nay, khi anh ấy nhắn tin làm quen và xin kết bạn qua mạng xã hội. Bình thường, nhiều khán giả nhắn tin chào hỏi, làm quen với tôi lắm. Nhưng tôi chỉ trả lời những người tôi cảm thấy đàng hoàng. Sau này, anh kể anh biết tôi từ phim Mùa len trâu năm 2004 và tìm được Facebook của tôi qua một người bạn.

Anh cùng thế hệ với tôi, không làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có hai con, hiện sống cùng người thân ở Hà Nội. Vốn dĩ, anh không muốn công khai chuyện tình cảm, vì anh sợ ảnh hưởng công việc của tôi. Tôi cũng không muốn để lộ hình ảnh, thông tin của anh. Nhưng tôi muốn công khai mình đã có bạn trai để một số người dừng nhắn tin làm quen, nói những lời khiếm nhã với tôi.

- Điều gì ở người đàn ông này làm chị tin tưởng và muốn gắn bó?

- Điều đầu tiên làm tôi có thiện cảm ở anh là tính cách kiên nhẫn. Công việc và cuộc sống của tôi rất bận, tôi không thể trả lời tin nhắn liên tục. Có lúc, anh nhắn ba ngày hay một tuần, tôi mới hồi đáp. Nhưng anh vẫn chờ đợi, không trách móc. Hai tháng đầu quen biết, anh chỉ hỏi thăm công việc, cuộc sống, khuyên tôi giữ sức khỏe, không hề nói một chữ nào "thả thính".

Từ lúc mới tìm hiểu, anh đã chủ động gửi cho tôi hộ chiếu có đầy đủ thông tin. Ngày nào đi đâu, làm gì, anh cũng nói với tôi, gửi định vị cho tôi. Ban đầu, tôi thấy rất kỳ lạ. Tôi đâu có yêu cầu? Tôi dần xiêu lòng bởi sự chân thành của người đàn ông này. Sau khoảng nửa năm, tôi nhận lời gắn bó với anh.

- Sau nhiều tổn thương tình cảm, hôn nhân, chị đã nghĩ những gì khi bước vào tình yêu mới?

- Từ lâu, tôi nghĩ sẽ không yêu thêm ai nữa, vì rất khó tìm được người đàn ông nào hợp với tính tôi. Tôi cũng không còn đủ sức khỏe và tinh thần để chịu đựng thêm tổn thương. Đứng trước người đàn ông dành tình yêu cho mình, tôi đã đắn đo rất nhiều, nhất là khi chúng tôi không cùng nghề và sống xa nhau. Ngay cả khi đã nhận lời yêu, tôi vẫn không thôi trăn trở.

Tôi tâm sự thật điều này với anh và kể anh nghe những tổn thương tôi từng gặp phải. Anh cũng thừa nhận anh không nghĩ có thể mở lòng sau đổ vỡ trước kia. Anh nói tôi thay đổi định kiến nghệ sĩ cảnh vẻ, đòi hỏi trong lòng anh bấy lâu. Anh khuyên tôi: "Nếu đủ kiên nhẫn và cố gắng, khoảng cách địa lý không phải vấn đề". Sự chân thành của anh giúp tôi dần cởi bỏ gánh nặng tâm lý.

Kiều Trinh vẫn giấu hình ảnh và danh tính bạn trai. Ảnh: NVCC

- Yêu và yêu xa ở tuổi U50 cho chị cảm xúc thế nào?

- Có thể nhiều người sẽ cười tôi nhưng từ ngày lấy chồng lần đầu cách đây 30 năm, đến giờ tôi mới được yêu theo kiểu tuổi 18 (cười). Trong những mối quan hệ trước, tôi luôn phải trưởng thành, tự làm mọi việc, luôn sợ người kia buồn và giận, thường "xuống nước" trước. Nhưng ở bên người đàn ông hiện tại, tôi thấy mình như con nít, có thể xị mặt, khóc lóc khi giận nhau. Có một lần, cảm thấy bị hiểu lầm, tôi nổi giận, khóc và không nghe điện thoại. Anh gọi liên tục, xin lỗi, năn nỉ tôi tha thứ. Đó là cảm giác tôi chưa từng được biết ngày xưa.

Anh là người đàn ông sống vì gia đình, chăm lo cho con cái. Lúc ở nhà, anh phụ mẹ cơm nước, nhà cửa. Vào TP HCM thăm tôi, anh cũng giành làm hết. Điều "gia trưởng" duy nhất của anh là bắt tôi chăm lo sức khỏe. Anh là dân thể thao, ngày nào cũng chạy 10 km. Từ kinh nghiệm cá nhân, anh chỉ cho tôi những bài tập, động viên tôi tập luyện sáng hoặc tối, nhắc tôi ăn uống, tẩm bổ hàng ngày.

Anh tỉ mỉ, chu đáo và tâm lý. Đến với anh, tôi cười suốt, cảm thấy được "đội lên đầu". Hai tháng nay, sức khỏe của tôi không tốt, ba tôi cũng nhập viện điều trị. Nếu không có anh, tinh thần tôi sẽ tệ lắm. Chuyện yêu xa với tôi không phải vấn đề, có lẽ đó là may mắn với tôi. Anh hay chọc tôi, nói tôi ngộ, vì chưa thấy ai yêu xa mà không biết ghen như tôi.

- Người thân nói gì khi chị tìm thấy hạnh phúc mới ở tuổi 48?

- Ba và các con tôi mới gặp anh qua điện thoại. Tôi hạnh phúc vì các con quý mến anh, mong sớm gặp anh. Lũ trẻ nhận xét từ ngày quen anh, tôi dễ tính hơn, như con nít, có những kiểu hờn dỗi rất khác lúc trước.

Có một lần, Kỳ Phong, con trai tôi, ở trên quê Bình Phước với ông ngoại, bỏ quên điện thoại ở nhà rồi đi bơi với bạn. Gọi hàng chục cuộc cho con không được, tôi bắt đầu căng thẳng, bị ép tim, tôi sợ đủ thứ vì gần đây có nhiều vụ trẻ em mất tích. Biết chuyện, anh rất lo, thay tôi gọi liên tục cho Phong, còn đòi bay vào với tôi luôn.

- Anh chị dự tính thế nào về cuộc sống bên nhau sau này?

- Anh rất lo cho sức khỏe của tôi, muốn vào đây sống cùng tôi. Nhưng tôi khuyên không nên. Ngoài đó, anh có mẹ và hai đứa con. Trong này, tôi cũng có cha và các con. Chúng tôi đều có người thân phải chăm lo. Con cái ở tuổi này chỉ hạnh phúc nếu được ở gần cha mẹ. Hơn nữa, anh vào đây sẽ lạ nước lạ cái, ảnh hưởng công việc.

Chúng tôi chấp nhận yêu xa, hai tháng gặp nhau một lần. Tôi sẽ ra Hà Nội thăm anh vào cuối năm, anh cũng dự tính đầu năm sau vào đây ăn Tết cùng tôi. Chúng tôi không tính chuyện kết hôn, vì cả hai đã lớn tuổi, không nên rình rang đám cưới. Nhưng chúng tôi mong được gắn kết đến cuối đời.