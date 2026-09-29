MC Quyền Linh “kêu cứu”, kiến nghị khẩn cấp cơ quan chức năng vì bị bạo lực mạng liên quan đến An Cung Hoàn

MC Quyền Linh: “Chẳng lẽ để mạng xã hội hành hạ, bạo lực tinh thần thay cho quan tòa?”

MC Quyền Linh bày tỏ sự bức xúc và lo lắng trước tình trạng những lời xúc phạm, chửi bới, công kích được lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ công dân trước những hành vi gây tổn hại về tinh thần trên không gian mạng.

Theo MC Quyền Linh, điều khiến anh đặc biệt lo lắng là hình ảnh của vợ, con và người thân trong gia đình bị đưa lên mạng xã hội cùng những lời buộc tội nghiêm trọng, trong khi chưa có phán quyết của tòa án xác định trách nhiệm pháp lý của người liên quan.

MC Quyền Linh. Ảnh: FBNV

Nam MC đặt vấn đề về việc liệu có nên để mạng xã hội trở thành nơi phán xét, kết tội một cá nhân thay cho các cơ quan tư pháp. Anh cho rằng những lời chửi rủa, đay nghiến và công kích kéo dài có thể tạo ra áp lực tinh thần rất lớn đối với người bị nhắm đến cũng như gia đình họ.

MC Quyền Linh cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời, những hành vi bạo lực tinh thần trên không gian mạng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, thậm chí tính mạng của người trong cuộc.

Nam MC khẳng định, với tư cách một công dân Việt Nam, nếu bản thân có hành vi sai phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, khi chưa có kết luận hoặc bản án của cơ quan có thẩm quyền, anh cho rằng mỗi cá nhân vẫn cần được tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Từ đó, MC Quyền Linh kiến nghị các cơ quan chức năng, các nhà làm luật và những đơn vị có trách nhiệm bảo vệ quyền con người nghiên cứu, đưa ra những biện pháp phù hợp và kịp thời nhằm hạn chế tình trạng xúc phạm, công kích, vu khống và bạo lực tinh thần trên mạng xã hội.

Anh đồng thời mong cộng đồng mạng thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, đặc biệt là những người thân trong gia đình không liên quan trực tiếp đến sự việc.

Trước đó, chiều 25/9, MC Quyền Linh lên tiếng phủ nhận liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn và các sản phẩm được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Nam MC khẳng định không liên quan đến những sản phẩm này, đồng thời mong khán giả tỉnh táo, tránh để những thông tin bị dẫn dắt làm sai lệch sự thật.

Quyền Linh cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định nếu tên tuổi, hình ảnh của anh tiếp tục bị sử dụng để dẫn dắt thông tin hoặc câu tương tác trên mạng xã hội.