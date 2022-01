Lý do nền tảng phim trực tuyến lên ngôi sau mùa dịch?

Thứ Ba, ngày 25/01/2022 18:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Các đạo diễn và diễn viên có những chia sẻ về sự thay đổi của nền điện ảnh Việt sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh.

Talkshow “Cinetalk – Nhìn lại điện ảnh 2021” do Liên Bỉnh Phát làm MC với các khách mời đạo diễn Lê Thanh Sơn, đạo diễn Luk Vân, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Jun Vũ, Phan Ngân, Quang Tuấn đã giúp khán giả có cái nhìn toàn diện hơn về nền điện ảnh Việt Nam năm qua và sự lên ngôi của nền tảng phim trực tuyến tác động đến thói quen giải trí của nhiều người.

Sau khi dịch bệnh Covid-19 qua đi, thói quen sinh hoạt của hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ thời gian biểu bị đảo lộn mà sở thích giải trí cá nhân như nấu ăn, phim ảnh, âm nhạc... cũng có nhiều đổi khác.

Talkshow “Cinetalk – Nhìn lại điện ảnh 2021”

Những ứng dụng phim trực tuyến đã chiếm một vị thế quan trọng giữa thời điểm giãn cách. Đạo diễn Luk Vân cho biết: “Mình tải hết tất cả ứng dựng về rồi cùng xem một lúc”. Diễn viên Phan Ngân cho hay: “Ngoài những bộ phim mới còn có những phim cũ trước đó. Tôi cũng có thể xem lại phim mình đóng, bao nhiêu lần đều được”. Diễn viên Quang Tuấn cũng cảm thấy phim trực tuyến không lệ thuộc vào thời gian nên những người bận rộn vẫn có thể theo dõi một tác phẩm vừa rẻ vừa phù hợp.

Ngày nay, nhiều nhà làm phim cũng như các diễn viên điện ảnh đều cảm thấy khoảng cách giữa phim trực tuyến và phim chiếu rạp đang dần được thu hẹp. “Khi đến rạp xem phim, người ta sẽ không bị mất tập trung, đặc biệt còn có sự cộng hưởng từ khán giả khác, như nước mắt hay tiếng cười. Tuy nhiên, những tác phẩm phim kỹ thuật số đã gần đuổi kịp chất lượng ở rạp. Đứng ở vị trí người làm nghề người kể lại, để ủng hộ sân chơi có khán giả thì mình phải mua chứ, mình mua hết nền tảng này đến nền tảng khác”, đạo diễn Lê Thanh Sơn nói.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn có sở thích khám phá các địa điểm nổi tiếng trong các bộ phim

Bản thân Hứa Vĩ Văn là một người hoài cổ, không chỉ thích xem lại những bộ phim cổ điển trên các nền tảng trực tuyến mà anh còn thường tìm đến bối cảnh phim ảnh nổi tiếng để trải nghiệm cảm giác của diễn viên. Anh từng đến San Francisco, New York, Paris... sau khi xem xong những tác phẩm như “Just Like Heaven”, “Midnight in Paris”...

Jun Vũ không ngần ngại tiết lộ bản thân là người rất mê “cày phim” trên mạng. Gần đây cô thích xem series phim Hàn – “Hospital Playlist” và cảm thấy nhờ phim giúp cô hiểu được nỗi vất vả của các y bác sĩ cũng như biết cảm thông cho mọi người hơn. “Những bộ phim trước đây mình đóng khoảng năm 2015 cũng được chiếu lại trên phim trực tuyến, nhiều bạn xem xong đã nhắn tin cho mình nói, chị ơi em thấy chị trên phim này phim kia, điều đó an ủi mình rất nhiều”, Jun Vũ chia sẻ.

Jun Vũ cho hay phim trực tuyến rất tiện dụng và linh hoạt thời gian với người xem

Các khách mời cũng nhận định, sự lên ngôi của phim trực tuyến sau mùa dịch còn mang một ý nghĩa tích cực khác, tạo cho khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả trẻ một văn hoá trả tiền khi xem phim. Chi phí sản xuất một tác phẩm khá lớn nên người xem ủng hộ bằng việc ra rạp mua vé hoặc trả phí cho nền tảng phát sóng sẽ là động lực to lớn cho ê-kíp, nhà sản xuất.... Khi nhu cầu ngày càng tăng cao thì sự ý thức của khán giả cũng giúp các nhà làm phim nâng cao chất lượng của điện ảnh Việt Nam để phát triển mạnh mẽ như nền phim quốc tế.

Nguồn: http://danviet.vn/ly-do-nen-tang-phim-truc-tuyen-len-ngoi-sau-mua-dich-5020222511847391.htmNguồn: http://danviet.vn/ly-do-nen-tang-phim-truc-tuyen-len-ngoi-sau-mua-dich-5020222511847391.htm