Phim về 3 công an xã "hot" nhất màn ảnh Việt tạm dừng chiếu đột ngột vì đâu?

Thứ Ba, ngày 04/01/2022 09:50 AM (GMT+7)

Bộ phim "Phố trong làng" đang gây chú ý, bất ngờ tạm dừng phát sóng trong 2 tuần.

Bộ phim truyền hình Phố trong làng thu hút khán giả khi khai thác đời sống nông thôn với những vấn đề thời sự, hiện đại. Câu chuyện về anh công an xã giải quyết những vấn đề nổi cộm ở làng mang tới nhiều chi tiết lôi cuốn người xem.

Bộ phim "Phố trong làng" thu hút khán giả truyền hình

Trong lúc đang gây “sốt” màn ảnh Việt, bộ phim bất ngờ tạm dừng phát sóng. Vào tối ngày 3/1/2022, bộ phim truyền hình Mùa xuân ở lại được phát sóng thay thế khiến khán giả truyền hình không khỏi hụt hẫng. Bên cạnh đó, người xem cũng ủng hộ sự trở lại của tác phẩm về câu chuyện của cô giáo miền cao do Lương Thu Trang thủ vai.

Lương Thu Trang, Huỳnh Anh trong "Mùa xuân ở lại"

Về lý do hoãn phát sóng của Phố trong làng, một số tin đồn trên mạng xã hội tiết lộ, nam diễn viên Anh Tuấn thủ vai chiến sĩ công an bị thương trong quá trình quay một số cảnh hành động mạo hiểm. Trùng hợp là tên trang cá nhân, Anh Tuấn cũng chia sẻ hình ảnh anh phải bó bột ở chân. Tuy nhiên, phía ê-kíp đính chính, lý do phim tạm hoãn vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội trong giai đoạn này, trong khi bộ phim được quay theo dạng cuốn chiếu (vừa quay vừa phát sóng)

Diễn viên Anh Tuấn đóng vai nam chính bị thương do một số cảnh quay hành động

Cùng lúc đó, fanpage của VTV đưa ra thông tin ngắn gọn: “Vì một số lý do, tuần này bộ phim Phố trong làng sẽ tạm hoãn phát sóng”. Phim sẽ tạm dừng phát sóng trong 2 tuần tới.

Các diễn viên trong phim cũng chia sẻ thông tin này tới khán giả, kèm theo đó là việc tung ảnh hậu trường. Tuy hụt hẫng vì phim phải tạm dừng phát sóng nhưng người xem vẫn dành tình cảm ủng hộ đối với đoàn phim Phố trong làng.

Diễn viên Ngô Lệ Quyên (phải) và Trần Vân chia sẻ ảnh hậu trường

Nguồn: http://danviet.vn/phim-ve-3-cong-an-xa-hot-nhat-man-anh-viet-tam-dung-chieu-dot-ngot-vi-dau-5020224195146682.htm