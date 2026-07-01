Lưu Diệc Phi hết đường nhận giải thưởng

Trang Sina đưa tin lễ trao giải Bạch Ngọc Lan (hay còn gọi là Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải) lần thứ 31 vừa kết thúc nhưng những tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Trong đó, một chủ đề được khán giả quan tâm là việc nhắc tới "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi với nội dung bôi nhọ hạ bệ cô.

Cụ thể, trong ngày diễn ra Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2026 (27/6), Lưu Diệc Phi không tham dự vì cô không có tác phẩm tranh giải. Tuy nhiên, trên MXH Weibo xuất hiện chủ đề: "Tròn một năm Lưu Diệc Phi chạy trốn khỏi giải Bạch Ngọc Lan". Trong đó đề cập đến việc Lưu Diệc Phi không tham dự buổi lễ bế mạc và trao giải Bạch Ngọc Lan 2025.

Năm 2025, Lưu Diệc vốn được kỳ vọng lên ngôi Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) với bộ phim Câu chuyện hoa hồng, tuy nhiên chiến thắng cuối cùng thuộc về Tống Giai với phim Khi hoa rừng nở rộ. Ngày trao giải, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong khi trước đó cô đã tới tham dự lễ vinh danh những nghệ sĩ được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi đã biết trước kết quả và cô không giành chiến thắng, do đó nữ diễn viên không muốn tham gia sự kiện. Tuy nhiên, hành động biến mất khỏi thảm đỏ của Lưu Diệc Phi tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi không thể chịu được việc mình thua cuộc, thiếu chuyên nghiệp, EQ thấp, kênh kiệu cư xử như nữ hoàng và có tầm nhìn ngắn.

Lưu Diệc Phi có mâu thuẫn với giải thưởng Bạch Ngọc Lan vì vậy cơ hội trở thành Thị hậu của cô mong manh.

Trong ba giải thưởng lớn của truyền hình Trung Quốc là Phi Thiên, Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan, giải Bạch Ngọc Lan có tiêu chí dễ dàng hơn khi không xét tới quốc tịch. Điều này phù hợp với Lưu Diệc Phi bởi cô mang quốc tịch Mỹ, khó được đề cử hai giải Phi Thiên và Kim Ưng. Thế nhưng Lưu Diệc Phi lại hủy bỏ việc tham dự giải Bạch Ngọc Lan vào phút chót khiến nhiều người hụt hẫng. Hai từ khóa "Lưu Diệc Phi không đi thảm đỏ" và "Lưu Diệc Phi Bạch Ngọc Lan" đã thu hút tới hơn 60 triệu người đọc.

Đến năm 2026, việc Lưu Diệc Phi không tham gia Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lại bị nhắc lại. Có người cho rằng mâu thuẫn của Lưu Diệc Phi và ban tổ chức giải thưởng Bạch Ngọc Lan chưa được hóa giải, nữ diễn viên sau này khó có cơ hội nhận giải thưởng diễn xuất.

Thậm chí, sau khi từ khóa "Tròn một năm Lưu Diệc Phi chạy trốn khỏi giải Bạch Ngọc Lan" đạt lượng tương tác cao, sau đó đã được giải thưởng Bạch Ngọc Lan đưa vào bảng báo cáo thành tích truyền thông.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cho rằng giải Bạch Ngọc Lan hành xử hẹp hòi, lợi dụng chủ đề bôi đen nữ nghệ sĩ để tăng sự chú ý cho sự kiện của mình. Đây là hành vi chèn ép nữ nghệ sĩ vô tội một cách trắng trợn.

"Bạch Ngọc Lan mang danh là giải thưởng chính thống nhưng vì độ hot mà chẳng cần thể hiện nữa. Lợi dụng chủ đề có nội dung bôi đen nữ nghệ sĩ, hành vi đáng khinh, quá thấp kém", "Liên hoan Truyền hình Thượng Hải còn đưa cả hot search bôi đen của nghệ sĩ không liên quan vào báo cáo thành tích, thiếu độ hot đến mức đáng thương", nhiều khán giả bức xúc vì Lưu Diệc Phi bị giải Bạch Ngọc Lan lợi dụng danh tiếng.

Ban tổ chức giải Bạch Ngọc Lan sử dụng chủ đề có nội dung bôi nhọ Lưu Diệc Phi trong báo cáo thành tích truyền thông, khiến fan của thần tiên tỷ tỷ bức xúc.

Ngoài ra, sau khi kết thúc Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, một số khán giả cho rằng Dương Tử không xứng danh Thị hậu vì diễn xuất của cô trong phim Cây sinh mệnh còn nhiều tranh cãi, thành tích phim không cao. Một số từ khóa như “Thủy hậu” (Thị hậu được sắp xếp từ trước), “Danh tiếng giải Bạch Ngọc Lan” đã phải chặn không cho khán giả bình luận vì ý kiến phản đối khá nhiều.