Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi) để điều tra về tội “đưa hối lộ”. Cùng bị khởi tố trong vụ án còn có Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) - bạn gái của Quang, bị điều tra cùng tội danh, và Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận 1), bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2024, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã nhờ người quen là Lê Sỹ Cường “chạy án”, đưa 8 tỷ đồng nhằm tránh bị xử lý. Động thái khởi tố trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Ngân 98 cầm đầu, từng bị phát hiện trước đó. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục có những động thái gây xôn xao trên mạng xã hội.

Lương Bằng Quang liên tục "gào thét" vì Ngân 98 trên mạng xã hội.

Cách đây ít ngày, ca sĩ đăng tải clip đọc tâm thư của Ngân 98 để lại trước khi bị tạm giam. Trong clip, Lương Bằng Quang nghẹn ngào khi nhắc đến vợ, song động thái này khiến dư luận tranh cãi.

Trước phản ứng trái chiều, Lương Bằng Quang đăng thêm video giải thích: “Rối trí, yếu sức vì quá sợ rồi cảm giác hạnh phúc trong thống khổ khi lục được tin nhắn, tôi linh cảm Ngân muốn nhắn thông điệp này cho mình và mọi người. Nhưng cách trình bày của tôi dẫn đến hiểu lầm. Tôi xin lỗi mọi người và xin lỗi Ngân”.

Anh cho biết hai vợ chồng từng chịu ảnh hưởng tâm lý từ lời tiên đoán tử vi rằng tháng 10 Ngân sẽ “đi xa”, khiến cô bất an. Ngoài ra, Ngân 98 đang gặp biến chứng nặng ở mũi nên viết đơn xin nghỉ phép để điều trị, dự định tạm ngưng công việc và sinh con trong năm tới.

Tuy nhiên, chia sẻ của nam nhạc sĩ không xoa dịu được dư luận. Nhiều khán giả cho rằng anh đang đóng kịch và nên giữ im lặng trong thời điểm nhạy cảm. Dù vậy, Lương Bằng Quang vẫn đều đặn cập nhật mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh cũ cùng Ngân 98 và ra mắt ca khúc mới với dòng chữ: “Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay...". Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt tương tác và hơn 8,6 triệu lượt xem.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp sao tai tiếng.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, xuất thân trong gia đình nghệ thuật. Anh bắt đầu sáng tác từ năm 20 tuổi, từng là một trong những nhạc sĩ trẻ nổi bật đầu những năm 2000 với các ca khúc Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé, Chính em, Nỗi đau ngự trị... Anh ba lần được vinh danh “Nhạc sĩ được yêu thích” tại Làn Sóng Xanh và có gần 100 sáng tác.

Những năm gần đây, Lương Bằng Quang ít hoạt động nghệ thuật, chuyển hướng giảng dạy và sản xuất âm nhạc. Năm 2017, anh công khai hẹn hò với Ngân 98, nữ DJ kém 16 tuổi. Mối tình nhiều ồn ào khiến cả hai thường xuyên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Năm 2019, anh công khai phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn diện mạo. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2024 nhưng chưa tổ chức lễ cưới.