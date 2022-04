Luk Vân lột tả thế giới con nhà giàu qua phim chiếu mạng

Nữ đạo diễn thừa nhận mình chọn con đường khó khi làm nội dung web-drama về thế giới con nhà giàu.

Tối 12/4, đạo diễn Luk Vân có buổi ra mắt giới thiệu web-drama mới mang tên “Em là người anh thích”. Phim có nội dung về thế giới những “cậu ấm cô chiêu” của giới nhà giàu, xoay quanh 3 nhân vật: Phan Minh Long (do Phú Thịnh thủ vai), Phan Bảo Ngọc (do Cindy Diễm My thủ vai) và Tôn Thất Hoàng (do Soho Hoàng Sơn thủ vai). Các nhân vật được xây dựng trên những quan sát của đạo diễn Luk Vân về cuộc sống xung quanh, vừa có yếu tố rất đời và những hư cấu trong quan điểm, góc nhìn riêng của cô.

Đạo diễn Luk Vân

Bên cạnh câu chuyện tình yêu của các bạn trẻ giới nhà giàu, những câu chuyện đẹp về gia đình, về tuổi học trò của các nhân vật trong phim còn mang lại nhiều bài học ý nghĩa và nhân văn mà đạo diễn Luk Vân muốn truyền tải. Đạo diễn Luk Vân cho biết, genZ là đề tài khó vì phải cập nhật liên tục các xu hướng, tư duy mới của các bạn trẻ, ngoài ra phần về giới nhà giàu, siêu giàu thì lại thử thách cô nhiều hơn.

"Với web-drama lần này, tôi đo ni đóng giày, viết kịch bản và chọn nhân vật vào những diễn viên tôi định sẵn trong đầu mình. Vì thế, Phú Thịnh là lựa chọn của tôi cho nam chính, và chàng diễn viên này phải nỗ lực hết sức để hoàn thành vai diễn của mình. Tôi hay làm việc với những diễn viên quen thuộc vì tôi nghĩ họ hiểu tôi và có sự ăn ý nhất định, tạo ra được nhịp làm việc nhanh, ổn định, hiệu quả. Tôi vẫn tìm diễn viên mới, nhưng chỉ khi nào tôi thật sự cần phải tìm diễn viên. Và tôi có trách nhiệm đào tạo, trao đổi chia sẻ thật cẩn thận với họ cho vai diễn mình cần, nên tôi không casting chỉ vì muốn quảng cáo phim, mà phải thực sự cần”, Luk Vân chia sẻ.

Phim có sự tham gia của Tiko Tiến Công, Thiên An, Phú Thịnh...

Vai diễn của Ngọc Lan cũng hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho người xem

Ngoài các diễn viên trẻ, “Em là người anh thích” còn có sự tham gia của diễn viên Ngọc Lan. Theo Luk Vân, Ngọc Lan hầu như không nhận lời tham gia web-drama nhưng khi cô ngỏ lời mời thì nữ diễn viên đồng ý vì mối thân tình và sự hấp dẫn trong kịch bản. “Trước đó, Ngọc Lan tham gia diễn xuất trong “Hoàng quý muội” của tôi. Nhân vật của Ngọc Lan trong web-drama lần này cũng có nhiều tình tiết đặc biệt, số phận và phát triển nhiều hơn nữa ở phần 2”, Luk Vân nói.

“Em Là Người Anh Thích” phát sóng vào lúc 19 giờ 30 thứ tư hàng tuần từ ngày 13/04 trên kênh YouTube Mowo Chanel.

