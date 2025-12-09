Lindsay Lohan: 'Quá khứ hỗn loạn giúp tôi nuôi dạy con theo một hướng khác'

Ngôi sao 39 tuổi xuất hiện tại buổi tọa đàm thuộc sự kiện chăm sóc sức khỏe toàn diện Wellness Oasis ở Miami hôm 3/12, nơi cô chia sẻ về hành trình làm mẹ và cuộc sống mới.

"Theo thời gian, tôi nhận ra những trải nghiệm đã qua có thể trở thành bài học để truyền lại cho con, để bé có một cách nhìn khác", Lindsay Lohan nói về con trai hai tuổi Luai. "Tôi biết ơn tất cả kiến thức tích lũy được sau những biến cố trước đây. Thật tuyệt khi giờ đây tôi có thể định hướng con theo một con đường tốt hơn".

Lindsay Lohan trong sự kiện ở Miami. Instagram Lindsay Lohan

Diễn viên nói cô trân trọng từng khoảnh khắc làm mẹ, đặc biệt là cảm giác được sẻ chia thế giới với một sinh linh do mình tạo nên. "Khi nhìn vào mắt con và con nhìn lại bạn, đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Bạn phải thực sự trân trọng giây phút ấy - cả một thế giới diệu kỳ hiện ra", cô nói.

Lohan cũng tiết lộ hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần thời gian qua, bao gồm việc viết nhật ký biết ơn và tập Pilates. Khi quay trở lại diễn xuất, cô càng nhận ra cần phải giữ vững những thói quen này kể cả khi bận rộn, vì nhịp độ công việc ở Hollywood dễ khiến cô cuốn vào guồng quay.

Không chỉ muốn là tấm gương cho con trai, Lohan cho biết cô còn mong trở thành hình mẫu tích cực cho khán giả trẻ.

Lindsay cùng chồng đưa con đi dạo ở Miami vào tuần này. Ảnh: TMZ

Ngôi sao cho biết cô giữ được sự bình yên nhờ hạn chế để tâm đến những phán xét bên ngoài và tập trung vào hành trình hoàn thiện bản thân. Với cô, việc hiểu mình là ai giúp mọi ồn ào trở nên vô nghĩa và tạo động lực để tiếp tục trưởng thành, lan tỏa giá trị tích cực.

Lindsay hiện định cư Dubai cùng chồng và con trai, thi thoảng về Mỹ đóng phim, dự sự kiện. Cô kết hôn với doanh nhân tài chính Bader Shammas - người gốc Kuwait - năm 2022. Vợ chồng cô chào đón con đầu lòng vào hè 2023. Lindsay cho biết cuộc sống hiện tại giản dị nhưng trọn vẹn, khi mỗi buổi sáng thức dậy được ôm con là tràn ngập hạnh phúc. "Giờ đây tôi chỉ muốn ở bên gia đình. Càng có tuổi, tôi càng nhận ra rằng sống giản đơn đôi khi lại ý nghĩa hơn".

Lindsay đưa con trai đi thăm sở thú. Ảnh: Instagram Lindsay Lohan

Lindsay Lohan nổi tiếng từ năm 12 tuổi khi đóng vai chính trong bộ phim The Parent Trap (Bẫy phụ huynh) của Disney năm 1998. Những vai diễn trong bộ phim kinh điển Freaky Friday năm 2003, Confessions Of A Teenage Drama Queen, Mean Girls năm 2004 đưa Lindsay trở thành một trong những ngôi sao hot nhất Hollywood.

Nhưng từ giữa thập niên 2000, lối sống tiệc tùng hoang dã của Lindsay bắt đầu lấn át và chẳng bao lâu, sự nghiệp từng huy hoàng của cô tụt dốc không phanh. Lindsay thường được chụp ảnh đi chơi thâu đêm tại các hộp đêm trong tình trạng say xỉn. Tháng 1/2007, cô lần đầu vào trại cai nghiện và chỉ 5 tháng sau, cô bị bắt vì lái xe có nồng độ cồn. Những năm sau, Lindsay vẫn liên tiếp vướng bê bối. Cô trải qua tổng cộng 250 ngày trong trại cai nghiện, 6 lần bị giam giữ và ngồi tù. Từ năm 2014, ngôi sao người Mỹ quyết tâm làm lại cuộc đời. Cô sang Anh định cư, sau đó chuyển đến Dubai "ở ẩn" nhiều năm trước khi tái xuất đóng phim Hollywood vào năm 2022.