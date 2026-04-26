Thiện Nhân đáp trả khi bị chê đạo đức giả: “Tôi mệt mỏi với sự tiêu cực lắm rồi”

Thiện Nhân đáp trả khi bị chê đạo đức giả

Ca sĩ Thiện Nhân khẳng định cô "không bị ép buộc livestream hay dàn dựng kịch bản bằng AI". Đáng chú ý, giọng ca sinh 2002 đã dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích người thân. Điều này cho thấy Thiện Nhân đang rất không được bình tĩnh, thiếu sự kiểm soát cảm xúc.

"Họ muốn câu view, câu like nên cứ đăng tin tôi mất tích suốt. Tôi vẫn ở đây, đang làm việc và hoàn thành các thủ tục giấy tờ cá nhân. Ai muốn đăng gì thì đăng, tôi không quan tâm nữa vì tôi nói sự thật. Tôi không có bịa chuyện hay nói láo nên chẳng việc gì phải sợ", Thiện Nhân chia sẻ.

Những ngày qua, Thiện Nhân liên tục vướng chuyện ồn ào. Ảnh: FBNV

Thậm chí, khi một số dân mạng để lại lời khuyên cho Thiện Nhân về việc nên "gắn kết lại với cha mẹ vì đã sinh thành, nuôi dưỡng cô", nữ ca sĩ còn yêu cầu những tài khoản này nên rời khỏi livestream. Thiện Nhân thể hiện sự bức xúc khi không ít người cho rằng cô "đạo đức giả".

"Nhiều người cứ vào dạy đời, bảo tôi đạo đức giả. Nếu tôi không thể hiện ra, làm sao mọi người biết tôi sống thế nào? Tôi gọi người yêu là 'chồng' thì có gì sai? Chẳng lẽ tôi phải gọi các người là chồng thì mới vừa lòng?", Thiện Nhân bày tỏ.

Cựu Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cũng liên tục đáp trả những bình luận từ dân mạng. Ở giữa livestream, khi một tài khoản mạng nhận xét "Thiện Nhân khác quá, không còn như xưa", nữ ca sĩ cho biết hiện tại, cô không nhịn ai: "Thà tôi mắng sai còn hơn bỏ sót. Bây giờ tôi nhạy cảm lắm, ai vào bình luận là tôi phải 'thủ' trước để bảo vệ mình và những người tôi yêu thương".

"Mọi người cứ coi tôi là người bình thường đi, đừng nổi tiếng nổi ơn gì hết cho khỏe đời. Tôi mệt mỏi với sự tiêu cực của mạng xã hội lắm rồi. Tôi không cần ai nhớ đến mình với danh xưng ngôi sao. Cứ coi tôi là người bình thường. Tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình", Thiện Nhân chia sẻ.

Những ngày gần đây, trên trang cá nhân, Thiện Nhân liên tục đăng tải thông tin cho biết, muốn đòi lại tài sản từ gia đình. Cụ thể, cô đang chờ gia đình phản hồi về các tài sản (được cho là gia đình đang nắm giữ) như căn hộ, fanpage... Nếu sau ngày 4/5 vẫn không nhận được phản hồi, phía Thiện Nhân sẽ tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.

Trưa 23/4, anh trai của nữ ca sĩ cho biết: "Gia đình đã nhận được thông tin Thiện Nhân khởi kiện. Cho đến giờ phút này, gia đình không muốn chia sẻ quá nhiều nhưng gia đình sẽ để pháp luật giải quyết. Chúng tôi muốn mọi việc rõ ràng và sẵn sàng đối chất tại tòa".

Hình ảnh của Thiện Nhân trên sóng livestream tối 24/4. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên trang fanpage tích xanh Thiện Nhân với hơn 670 nghìn lượt theo dõi, người thân của nữ ca sĩ cho biết, đã mất liên lạc với cô khoảng 2 tháng gần đây.

Theo chia sẻ, gia đình hiện không thể kết nối trực tiếp mà chỉ nắm thông tin qua các nguồn gián tiếp, đồng thời bày tỏ sự lo lắng về tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ. Thậm chí, họ đang cân nhắc gửi đơn đến cơ quan chức năng để nhờ can thiệp. Đáp lại, Minh Phương - quản lý của Thiện Nhân cho biết nữ ca sĩ hiện tại vẫn khỏe và đang tập trung tu tập.

Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định và được biết đến khi trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Sau khi đăng quang, Thiện Nhân vào TP.HCM sinh sống cùng anh chị để thuận lợi cho việc học tập và theo đuổi nghệ thuật.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Thiện Nhân từng giành giải tại Giải Mai Vàng ở hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, đồng thời đăng quang quán quân chương trình Tuyệt đỉnh song ca.

Nhiều tiết mục của Thiện Nhân thu hút hàng triệu lượt xem như “Vùng lá me bay”, “Duyên phận” hay “Chuyện đêm mưa”. Năm 2022, Thiện Nhân gây chú ý khi công khai bạn đời đồng giới và vướng một số mâu thuẫn đời tư với gia đình.