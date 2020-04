Lee Min Ho xuất hiện bảnh bao vẫn bị dân mạng "dìm hàng" không thương tiếc

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 18:20 PM (GMT+7)

Vai diễn đầu tiên sau khi xuất ngũ của Lee Min Ho nhanh chóng tạo "cơn sốt" cùng bạn diễn nữ kém 4 tuổi.

Sau thời gian xuất ngũ, tài tử Lee Min Ho tái xuất với bộ phim truyền hình được kỳ vọng là "bom tấn" của đài SBS trong năm 2020. Chiều ngày 16/4, Lee Min Ho cùng đoàn phim "The King: The Eternal Monarch" (tựa Việt: Bệ hạ bất tử) ra mắt truyền thông. Nam diễn viên bảnh bao trong trang phục vest trắng - đen, rất hài hòa với chiếc váy của bạn diễn Kim Go Eun.

Tuy nhiên, khoảnh khắc "tay trong tay" giữa Lee Min Ho và bạn diễn nam Woo Do Hwan lại khiến fan phát cuồng. Gương mặt lạnh tanh của Min Ho tạo hiệu ứng thú vị, khi Do Hwan hướng ánh mắt về phía anh.

Để tránh bị "đẩy thuyền" với anh chàng cận vệ Do Hwan, hoàng đế Min Ho lập tức tạo ngay pha tình cảm với bạn diễn khác giới. Anh chàng nhanh chóng giơ tay cùng Kim Go Eun tạo dáng chữ thập.

Với việc trở lại màn ảnh nhỏ lần này, Lee Min Ho đóng vai hoàng đế Lee Gon sống trong hai thế giới. Trong loạt ảnh mới nhất, Lee Gon (Lee Min Ho) xuất hiện ở một tiệm bánh. Tại đây, anh chàng hào hứng nói chuyện với nhân viên của cửa tiệm với gương mặt điển trai, "thả thính" biết bao cô gái.

Tuy nhiên, ngay khi vừa xuyên không tới thế giới hiện đại, Lee Gon đã bị còng tay bởi cô nàng xinh đẹp Tae Eul (Kim Go Eun) - nữ cảnh sát đang đi tìm chứng cứ của một vụ án. Ngày 17/4 tới, bộ phim sẽ chính thức được phát sóng. Phim do biên kịch Kim Eun Sook - người đứng sau loạt phim ăn khách như Hậu duệ mặt trời, Những người thừa kế, Khu vườn bí mật… viết kịch bản. Đạo diễn Baek Sang Hoon của các phim School 2015, Hậu duệ mặt trời, Mây họa ánh trăng… chỉ đạo diễn xuất.

"Cơn sốt" Lee Min Ho cùng với vai diễn bệ hạ lần này nhanh chóng phủ sóng khắp các diễn đàn mạng Châu Á. Tuy nhiên, anh chàng cũng bị khơi lại những khoảnh khắc khó quên, trong đó có tình huống ăn uống bị chê kém duyên.

