Đụng chạm vòng một đồng nghiệp nữ, sao nam muối mặt xin lỗi

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 07:39 AM (GMT+7)

Là bạn thân ngoài đời, nam diễn viên này có cảnh quay đặt tay ngay dưới vị trí vòng một của cô bạn.

Mới đây, nữ diễn viên Ngu Thư Hân và tài tử Lưu Nhuận Nam cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Điều đáng nói, khán giả đã phát hiện hành động của nam diễn viên này bị cho là đụng chạm vòng một của đồng nghiệp nữ ngay trước ống kính máy quay.

Lưu Nhuận Nam bị khán giả chỉ ra hành động cố ý đụng chạm vòng một đồng nghiệp nữ

Hàng chục nghìn fan của Thư Hân đã chỉ trích Lưu Nhuận Nam, nói anh cố tình. Các khán giả so sánh cách đặt tay của nam diễn viên này so với bạn diễn đồng nghiệp nam khác, đồng thời so sánh cách anh ứng xử với Thư Hân và với một sao nam. Vị trí đặt tay của Lưu Nhuận Nam đều khác biệt trong các tình huống đó.

Lưu Nhuận Nam đặt tay lên cánh tay của sao nam trong cùng cảnh diễn như với Thư Hân

Một sao nam khác đặt tay xuống vị trí eo của nữ diễn viên

Công ty quản lý của nữ diễn viên đã lên tiếng minh oan cho Lưu Nhuận Nam, lý giải vì góc chụp khiến khán giả hiểu lầm về Lưu Nhuận Nam. Đồng thời, Nhuận Nam phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Anh cho biết ngoài đời anh và Thư Hân là bạn thân, sự sơ ý của anh đã gây nên phiền toái cho đồng nghiệp nên chân thành xin lỗi và hứa sẽ chú ý giữ hành vi chừng mực.

Lưu Nhuận Nam

Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, là diễn viên gắn liền với các phim như Quân sư liên minh, Thiếu chủ đi chậm thôi, Tân biên thành lãng tử, Trạm kế tiếp hạnh phúc... Hiện tại Thư Hân là thí sinh được yêu thích nhất trong show Thanh xuân có bạn 2 và được mệnh danh "thánh cuồng Lisa". Lưu Nhuận Nam cũng đã bỏ phiếu ủng hộ cho cô tại chương trình giải trí này.

Trong khi đó Lưu Nhuận Nam bằng tuổi Thư Hân, từng tham gia các tác phẩm như Thái cổ thần vương, Đấu la đại lục, Liệt hỏa quân hiệu, Khánh dư niên...

