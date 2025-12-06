Lâm Xung 'Thủy Hử' gột nỗi oan ngoại tình, ruồng rẫy vợ con

Theo QQ, hôm 2/12, diễn viên Chu Dã Mang tham gia họp báo ra mắt bộ phim Hoành thánh rau củ thịt. Ông gây chú ý vì thần thái vui vẻ, hiền hòa. Chủ đề về Chu Dã Mang gây sốt trên mạng xã hội, đưa tên ông và vợ cũ Hề Mỹ Quyên hot top 1 Weibo ngày 2/12.

Các bình luận trên mạng xã hội khen ngợi Chu Dã Mang "cuối cùng đã được bù đắp sau nhiều năm ngậm đắng nuốt cay", "được gột rửa nỗi oan ngoại tình, ruồng bỏ vợ con", "người đàn ông tử tế số một"...

Chu Dã Mang (thứ hai từ phải sang) dự họp báo phim mới. Ảnh: SW

Những năm 1980, Chu Dã Mang và Hề Mỹ Quyên, lúc đó là trụ cột của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Thượng Hải, quen nhau qua sự giới thiệu của bạn chung. Họ sau đó nảy sinh tình cảm và bí mật đăng ký kết hôn vào năm 1985.

Năm 1990, Chu Dã Mang du học ba năm. Khi ông trở về, Hề Mỹ Quyên, 39 tuổi, mang thai. Năm 1994, hai người đồng thuận ly hôn. Con trai của Hề Mỹ Quyên, Hề Nam, chào đời vào tháng 11 cùng năm, tức bốn tháng sau khi bố mẹ chia tay. Thời điểm đó, giới giải trí rộ tin "Lâm Xung" ngoại tình, vợ phát hiện nên ly hôn rồi một mình đơn độc nuôi con. Mọi mũi dùi dư luận đều hướng vào ông, đa phần chỉ trích anh tệ bạc, không làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Giới giải trí rộ tin đồn "Chu Dã Mang chiếm đoạt tài sản chung", "ép buộc Hề Mỹ Quyên ra đi tay trắng"... Vì ồn ào này, sự nghiệp của "Lâm Xung" suốt nhiều năm sau trầm lắng, ông không có vai diễn. Ngược lại, Hề Mỹ Quyên lại nhận được sự đồng cảm rộng rãi với tư cách là bà mẹ đơn thân kiên cường, thậm chí tạo dựng hình tượng "bà mẹ quốc dân" trước công chúng. Sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới, cô giành được nhiều giải thưởng điện ảnh và truyền hình, trở thành giáo sư tại Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Năm 2023, Chu Dã Mang kết hôn lần hai. Đời tư của ông bị đào xới lại, nhiều người lao vào thóa mạ, chỉ trích ông không ra gì. Sau hơn 30 năm im lặng, Chu Dã Mang quyết định công khai sự thật, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi. Trong bài đăng lên mạng xã hội cuối 2024, ông khẳng định tin đồn sai sự thật, gây ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến gia đình, cuộc sống và công việc. Diễn viên đã sử dụng các biện pháp pháp lý để xóa hơn 3.000 liên kết vi phạm, đưa hơn 10 người tung tin đồn ra tòa. Ông tuyên bố sự im lặng suốt 30 qua là để bảo vệ người khác.

Đến năm 2024, phán quyết cuối cùng của tòa án đã xác nhận điều này. Theo tòa, Chu Dã Mang và Hề Nam không có quan hệ huyết thống, diễn viên và vợ cũ "không có con chung". Theo đó, những lời cáo buộc "Chu Dã Mang ngoại tình" và "bỏ rơi vợ con" hoàn toàn sai sự thật, người phát tán tin đồn phải công khai xin lỗi và bồi thường.

Sau khi sự thật được tòa công bố, nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao con không phải con của Chu Dã Mang nhưng 30 năm qua, Hề Mỹ Quyên chỉ im lặng, không làm rõ sự thật. Thậm chí, bà sử dụng hình tượng "người mẹ đơn thân" để chiếm cảm tình của dư luận. Nhiều người chỉ trích Hề Mỹ Quyên "ngoại tình nhưng đổ lỗi cho chồng", "đóng vai nạn nhân trong khi bản thân ngoại tình"...

Diễn viên Chu Dã Mang. Ảnh: QQ

Chu Dã Mang sinh năm 1956 tại Thượng Hải. Ông tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Thượng Hải, sau đó trở thành thành viên của Hội Điện ảnh - Điện ảnh truyền hình Thượng Hải. Tên tuổi ông được ghi dấu bời các tác phẩm Liêu trai chí dị, Thủy Hử, Tân thập tứ nương...

Sau 31 năm chịu đựng tai tiếng đến mức phải đi kiện, sự nghiệp của ông dần hồi phục. Ở tuổi 67, ông hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, gần đây đóng Huyền thoại tình yêu, Hoành thánh rau củ thịt... Ông sống cuộc sống không con cái với người vợ hiện tại, Vương Chí Hà.

Chu Dã Mang đóng Lâm Xung phim 'Thủy Hử'. Ảnh: Weibo