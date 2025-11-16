Lâm Vỹ Dạ: 'Chồng tôi khóc mỗi khi không dạy được con'

Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989, nổi tiếng với vai trò diễn viên hài khi tham gia 7 nụ cười xuân, Ơn giời cậu đây rồi, 2 ngày 1 đêm... Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Nhà có 5 nàng tiên, Mang mẹ đi bỏ, Đích tôn độc đắc...

Hôm 25/10, cô xuất hiện trong chương trình Trường học Ngôi sao với vai trò cô giáo đồng hành với các tài năng nhí độ tuổi 3-5, là con của các nghệ sĩ nổi tiếng. Dịp này, cô chia sẻ về tổ ấm với Hứa Minh Đạt và cách giáo dục con cái ở độ tuổi dậy thì.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ khi tham dự chương trình "Trường học Ngôi sao" hôm 25/10 tại Hà Nội.

- Tham gia Trường học ngôi sao với vai trò cô giáo, chị thấy dạy các bé trong chương trình có gì khác so với dạy các con ở nhà?

- Ở chương trình này, tôi là cô giáo đồng hành, cùng chơi đùa và trải nghiệm với các con trong các thử thách do đội ngũ biên tập đặt ra. Tôi rất thích tiếp xúc với trẻ em bởi sự hồn nhiên và dễ thương của các con giúp mình học được nhiều điều, đặc biệt là sự kiên nhẫn.

Dạy con ở nhà chắc chắn dễ hơn vì đó là con mình mà (cười). Tôi không quan niệm "thương cho roi cho vọt" mà cho rằng "bất lực mới dùng bạo lực". Có lần duy nhất cách đây rất lâu rồi, tôi lỡ đánh Bánh Mì một cái vì con giãy giụa không cho mẹ đi làm. Khi ấy, tôi quát con: "Phải để mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con chứ". Thế nhưng, ngay sau đó, tôi thấy hối hận và đến giờ vẫn day dứt. Từ hôm đó, tôi tự hứa sẽ không bao giờ dùng bạo lực, đòn roi với con.

May mắn là hai bạn Bánh Mì, Xá Xị nhà tôi rất ngoan, chỉ cần mẹ nhắc nhở là im liền. Mỗi lần con làm gì sai, tôi chỉ nói chuyện, phân tích cho con hiểu chứ không bao giờ dọa nạt hay nặng lời.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ.

- Quan điểm dạy con của chị và ông xã - diễn viên Hứa Minh Đạt - có gì khác nhau?

- Khác nhiều lắm. Tôi thì nghiêm khắc còn anh Đạt mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn. Khi con làm gì sai, tôi sẽ nhắc nhở còn anh thì chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng thay vì răn đe, kỷ luật. Thậm chí, anh ấy có khi chỉ biết ngồi khóc và hỏi Xá Xị hoặc Bánh Mì: "Sao con lại làm vậy".

Tính anh Đạt rất dễ xúc động, chỉ cần nói con không nghe hoặc con cứ lặp đi lặp lại một lỗi sai mà mình từng nhắc là sẽ khóc. Kể cả khi cãi nhau với vợ, anh ấy cũng khóc. Có lần tranh luận, anh ấy không muốn nói lại vợ nên chỉ bảo "Sao em cái gì cũng nói được vậy" rồi khóc luôn. Nhìn người đàn ông 40 tuổi, râu ria như vậy ngồi khóc, tôi thấy buồn cười nên bỏ qua luôn. Tôi càng cười, anh ấy càng nói: "Em tàn nhẫn lắm".

- Khác biệt quan điểm, vợ chồng chị gặp mâu thuẫn thế nào trong việc dạy con?

- Vợ chồng tôi thường mâu thuẫn khi các con vào mùa thi. Tôi không muốn con đụng vào thiết bị điện tử vì sợ xao nhãng học hành, còn anh Đạt thì nghĩ phải để con thư giãn, xem phim, coi đá banh hay chơi game cùng ba. Tôi đồng ý cho con giải trí, nhưng phải có giới hạn còn anh ấy muốn con được thoải mái. Vì vậy, đôi khi hai vợ chồng không tránh khỏi tranh luận.

- Không dùng đòn roi, chị làm thế nào để răn đe khi hai con mắc lỗi sai?

- Tôi nói chuyện với các con. Điều đầu tiên là hỏi vì sao con làm vậy, phân tích đúng sai, hệ quả từ hành động của mình và cùng tìm hướng giải quyết. Mỗi lần nghe mẹ phân tích như thế, hai đứa đều khóc sướt mướt và nói: "Con biết lỗi rồi, con không dám nữa đâu". Khi con hiểu hệ quả của các hành động sai, con sẽ không tái phạm.

Hai bé nhà tôi mỗi đứa một tính. Bánh Mì lúc nào cũng "dạ" nhưng không phải cái gì cũng làm theo, còn Xá Xị thì thẳng tính, không thích là nói "không" ngay. Với mỗi đứa, tôi phải chọn cách nói chuyện khác nhau để các con nghe lời.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt bên hai con trai trong bộ ảnh kỷ niệm 15 năm cưới.

- Nhiều ông bà mẹ đau đầu vì con bước vào tuổi dậy thì còn chị thì sao?

- Tôi bị sốc vì Bánh Mì thay đổi quá nhanh khi bước vào tuổi dậy thì. Từ đứa nhỏ vui vẻ, hoạt bát, con bỗng trở nên trầm tính, vỡ giọng, cao lớn như thanh niên. Hồi trước đi làm về là con chạy lại ôm mẹ, quấn quýt bên mẹ còn giờ thì không. Con lớn quá nhanh nên tôi không kịp thích nghi, có khi thốt lên: "Ủa, Bánh Mì của mẹ đâu rồi". Tôi từng buồn lắm, mãi sau này mới hiểu, con đang lớn, cần không gian riêng, cần được tin tưởng giống mình ngày xưa.

Ở tuổi dậy thì, con càng cần mình kiên nhẫn và yêu thương nhiều hơn. Tôi thấy may mắn là con không ương bướng, khó bảo, chỉ ít nói và khép kín hơn mà thôi. Con cũng cần có thế giới riêng, thời gian bên bạn bè thay vì luôn quấn quýt bên bố mẹ như xưa. Có lẽ con hiểu được ba mẹ vất vả nên luôn ngoan ngoãn.

- Cách chị chọn công việc ở thời điểm này có gì khác so với trước đây?

- Tôi chọn lọc công việc kỹ hơn, không nhận quá nhiều show để dành thời gian cho các con. Các bé lớn rồi, tôi cũng sợ hình ảnh trên truyền hình ảnh hưởng đến chúng. Bình thường con không xem tivi nhiều, nhưng tôi vẫn lo nếu bạn bè con nói đùa kiểu: "Mẹ bạn chơi ăn gian quá". Vì vậy, tôi luôn cân nhắc rất kỹ về sự xuất hiện của mình trong mỗi chương trình.

- Chị kỳ vọng điều gì ở hai con trai Bánh Mì và Xá Xị?

- Tôi không định đào tạo con thành ngôi sao, chỉ muốn chúng học hành đàng hoàng, biết giúp ba mẹ, thân thiện và biết chia sẻ với mọi người. Kể cả con chọn nghệ thuật, tôi cũng muốn chúng đi lên bằng thực lực chứ không phải sự nâng đỡ của bố mẹ. Tôi sẽ chờ con học hết lớp 12, xem chúng chọn nghề gì thì tôn trọng và định hướng thêm để con đi đúng đường. Với tôi, điều quan trọng nhất là con sống tử tế, có lòng nhân hậu.