Kylie Jenner lần đầu trải lòng về góc khuất sau danh xưng “tỷ phú tự thân”

Trong các cuộc phỏng vấn chuyên sâu gần đây với Who What Wear, Kylie Jenner thẳng thắn nhìn lại hai vấn đề từng gây nhiều tranh luận trong hành trình của mình, từ danh xưng “tỷ phú tự thân” đến những đánh đổi khi trở thành mẹ ở tuổi đôi mươi.

Năm 2019, Kylie được Forbes vinh danh là “Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới”, nhưng danh hiệu này nhanh chóng gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng thành công của cô có sự hỗ trợ đáng kể từ nền tảng gia đình.

Nhìn lại câu chuyện này, Kylie không phủ nhận lợi thế xuất thân nhưng khẳng định phần tài sản cô sở hữu không đến từ thừa kế. “Không có bất kỳ khoản tiền nào tôi từng kiếm được là do thừa kế, vì vậy về mặt lý thuyết thì điều đó là chính xác, nhưng khi mọi người chỉ cảm thấy rằng đây là đặc quyền thì tôi coi đây là một bệ phóng lớn.”

Kylie từng được Forbes vinh danh là “Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới”.

Trong đó, thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics đã giúp Kylie Jenner khẳng định năng lực kinh doanh và xây dựng vị thế riêng trong ngành giải trí. Tuy nhiên, sức hút của thương hiệu Kardashian-Jenner cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến với công chúng ngay từ những ngày đầu. Lợi thế về độ nhận diện, lượng người theo dõi và sức ảnh hưởng được gia đình xây dựng qua nhiều năm đã tạo cho Kylie một nền tảng thuận lợi để phát triển thương hiệu cá nhân.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Kylie Jenner cũng sớm bước vào hành trình làm mẹ trong mối quan hệ với bạn trai cũ Travis Scott. Cô và nam rapper có hai con chung: Con gái Stormi, chào đời năm 2018, và con trai Aire, sinh năm 2022. Chia sẻ trong podcast The Better Half, Kylie cho biết: “Tôi có con khi còn rất trẻ. Tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ một phần những năm tháng thanh xuân của cuộc đời vì chuyện bận rộn làm mẹ, chứng trầm cảm sau sinh và phải trải qua tất cả những điều đó khi tuổi đời còn quá nhỏ.”

Những trải nghiệm này cũng tác động đến cách Kylie nhìn nhận kế hoạch gia đình trong những năm tới. Dù đang có mối quan hệ kéo dài hơn 3 năm với nam diễn viên Timothée Chalamet, Kylie cho biết cô đã tự hứa với bản thân sẽ không sinh thêm con trước khi bước sang tuổi 30. Hiện tại, nữ doanh nhân muốn dành thời gian cho hai con, chăm sóc sức khỏe tinh thần và cân nhắc kỹ hơn các kế hoạch cá nhân lẫn công việc.

Sinh năm 1997 tại Los Angeles, Kylie Jenner bước vào ngành giải trí từ năm 10 tuổi khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Lớn lên trước sự theo dõi của hàng triệu khán giả giúp Kylie sớm xây dựng được mức độ nhận diện lớn, tạo tiền đề cho bước chuyển hướng sang kinh doanh vào năm 2015 với dòng son Kylie Lip Kits. Sản phẩm nhanh chóng tạo được tiếng vang và trở thành nền móng cho Kylie Cosmetics, đưa Kylie trở thành một trong những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng đáng kể trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Sau khi tạo dựng vị trí trong lĩnh vực mỹ phẩm và lần lượt đón hai con Stormi và Aire, Kylie tiếp tục mở rộng hoạt động sang thời trang với thương hiệu Khy. Ở tuổi 29, từ một ngôi sao truyền hình thực tế tuổi teen, cô đã từng bước xây dựng sự nghiệp bên ngoài màn ảnh và trở thành một doanh nhân hoạt động trong cả lĩnh vực làm đẹp lẫn thời trang.