Kylie Jenner diện đầm xẻ bạo dự đám cưới bạn thân

Kylie Jenner diện đầm cut-out, bên Timothée Chalamet, tại đám cưới. Ảnh: Backgrid

Người đẹp 29 tuổi tuân thủ dress code màu đen nhưng vẫn nổi bật với thiết kế gợi cảm. Kylie Jenner diện váy cổ yếm với những đường cut-out táo bạo, để lộ eo và lưng trần. Bộ đầm được tạo điểm nhấn bằng hai dải thắt lưng đính pha lê cùng đường xẻ cao hun hút giữa chân váy.

Trong khi đó, tài tử Timothée Chalamet không diện suit theo phong cách truyền thống mà chọn áo khoác da đen, kết hợp sơ mi kẻ xanh không cà vạt, tạo vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu.

Kylie và Timothée bên vợ chồng Justin Bieber. Ảnh: Page Six

Cặp sao dành thời gian trò chuyện cùng vợ chồng Justin Bieber và Hailey Bieber, những người bạn thân của Kylie. Hailey diện váy cổ yếm đính đá lấp lánh, trong khi Justin mặc suit đen cùng cà vạt.

Jordyn Woods kết hôn với cầu thủ bóng rổ Karl-Anthony Towns, ngôi sao của New York Knicks, tại một khu nghỉ dưỡng bên biển ở Malibu, California, vào chiều 15/8. Hôn lễ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Jada Pinkett Smith, Teyana Taylor, Michael B. Jordan, Ben Stiller và Christine Taylor.

Jordyn Woods kết hôn với Karl-Anthony Towns sau 6 năm hẹn hò. Ảnh: Backgrid

Jordyn Woods thân thiết với Kylie Jenner từ thời cả hai còn ở tuổi teen. Cô từng sống cùng gia đình Jenner và xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians và Life of Kylie. Tuy nhiên, tình bạn của họ từng rạn nứt nghiêm trọng sau bê bối năm 2019, khi Jordyn thừa nhận đã hôn Tristan Thompson, bạn trai của Khloé Kardashian - chị gái Kylie Jenner - tại một bữa tiệc khi chếnh choáng men rượu.

Năm 2023, Kylie và Jordyn bắt đầu liên lạc trở lại, sau đó dần hàn gắn tình bạn. Trong khi đó, Timothée Chalamet là một fan cuồng nhiệt của đội New York Knicks và cũng thân thiết với Karl-Anthony Towns. Vì vậy, bốn người nhiều lần được bắt gặp đi chơi cùng nhau trong các mùa giải NBA.