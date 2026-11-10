Jo In Sung tuổi 45: Sống độc thân 'vì không hiểu phụ nữ'

Ngày 4/11, Jo In Sung giành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong Hope, tại Lễ trao giải Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 46 (KCCA Awards), được tổ chức tại Cinematheque KOFA 1 thuộc Viện Lưu trữ phim Hàn Quốc ở Mapo-gu, Seoul.

Theo Nate, tính riêng năm nay, Jo In Sung liên tục gặp gỡ khán giả với ba bộ phim lần lượt ra mắt theo từng quý là Humint, Hope và Possible Love. Trong các hoạt động quảng bá ở nước ngoài, dù lịch trình dày đặc và chồng chéo, anh vẫn miệt mài làm việc.

Ở tuổi 45, anh được giới chuyên môn đánh giá là nghệ sĩ "năng suất không cao nhưng chọn dự án rất kỹ lưỡng, nhằm mang lại tác phẩm có chất lượng". Trong mắt đồng nghiệp, anh là người biết quan tâm và không thích phô trương. Với bạn thân, anh được đánh giá hào sảng, sống trọng tình nghĩa.

Điều đặc biệt, Jo In Sung còn là một người theo đạo Phật, từng được thiền sư Beopryun dành nhiều lời khen ngợi vì sự mộ đạo và tử tế.

Tài tử Jo In Sung. Ảnh: Nate

Diễn viên giỏi, người bạn tử tế, không phô trương

Jo In Sung bước chân vào làng giải trí năm 1998 với vai trò mẫu, trước khi bén duyên với diễn xuất. Có ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng trở thành mỹ nam được yêu thích qua bộ phim Nonstop (2001) và đặc biệt gây tiếng vang với What Happened in Bali (2004). Tuy nhiên, Jo In Sung không muốn bị đóng khung trong hình tượng nam thần lãng mạn. Năm 2006, anh tạo bước ngoặt với vai tay xã hội đen trong A Dirty Carnival, được giới chuyên môn chú ý nhờ khả năng thể hiện tâm lý nhân vật phức tạp.

Trong những năm tiếp theo, anh liên tục làm mới mình qua A Frozen Flower (2008), That Winter, the Wind Blows (2013) và It's Okay, That's Love (2014). Trên màn ảnh rộng, Jo In Sung chứng minh sức hút với The Great Battle (2018), Escape from Mogadishu (2021) và Smugglers (2023). Riêng Escape from Mogadishu thu hút khoảng 3,61 triệu lượt khán giả, còn Smugglers đạt hơn 5,14 triệu lượt xem tại Hàn Quốc.

Năm 2023, vai Kim Doo Sik trong series Moving tiếp tục giúp anh chinh phục khán giả quốc tế. Nhiều tờ báo nhận định, những năm gần đây Jo In Sung ngày càng theo đuổi lối diễn xuất tiết chế, chú trọng chiều sâu tâm lý thay vì phô trương cảm xúc. Anh cũng không đặt nặng việc phải đảm nhận vai chính, sẵn sàng lựa chọn những vai phụ có ý nghĩa nếu câu chuyện đủ sức hấp dẫn. Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Herald hồi tháng 2, diễn viên chia sẻ muốn tự do hơn trong lựa chọn nghề nghiệp, không chạy theo số lượng tác phẩm.

Jo In Sung, ngôi sao đa diện trên màn ảnh. Ảnh: Nate

Đa diện trên màn ảnh nhưng Jo In Sung là con người đơn giản, hiền lành và tử tế trong mắt bạn bè. Diễn viên Lee Kyu Hyung, bạn học cùng trường đại học với Jo In Sung kể ngay từ thời sinh viên, anh đã rất hào phóng. Dù bản thân chưa có nhiều tiền, anh vẫn thường chủ động thanh toán mỗi khi cả nhóm đi ăn. Nếu phải rời đi trước, anh còn đưa thêm tiền cho bạn bè để họ tiếp tục ăn uống.

Trong khi đó, diễn viên Kim Hye Soo khi trả lời phỏng vấn của Segye Ilbo tháng 2 năm nay cũng tiết lộ, cô từng chứng kiến Jo In Sung vui vẻ trò chuyện với các diễn viên phụ, còn âm thầm đưa túi sưởi cho họ khi thấy trời lạnh. Tất cả việc này đều được làm âm thầm, thay vì phô trương, gây chú ý.

Trong mắt người hâm mộ, Jo In Sung được đánh giá là ngôi sao gần gũi, hài hước và có sức hút. Anh cũng được truyền thông mô tả là người có tính cách thoải mái, hài hước, giao tiếp tự nhiên và không tạo khoảng cách quá lớn với những người xung quanh. Với 28 năm lăn lộn trong nghề, ngôi sao chưa từng có scandal, đời tư kín đáo, có lượng fan yêu mến ổn định.

Jo In Sung: Nghệ sĩ tâm hướng Phật, không có ý định kết hôn

Jo In Sung được một số trang thông tin Hàn Quốc giới thiệu là Phật tử, có mối liên hệ với thiền sư Beopryun và tổ chức Phật giáo Jungto Society. Năm 2019, diễn viên từng xuất hiện tại một sự kiện mừng Phật đản do đơn vị này thực hiện.

Trong chương trình YouTube Beopryun Sunim's Dharma Talk phát sóng ngày 7/1/2022, thiền sư kết nối trực tuyến với Jo In Sung để hỏi thăm cuộc sống diễn viên. Nhà sư cho biết hai người từng gặp nhau trong những hoạt động tình nguyện phát than sưởi cho người nghèo và duy trì mối quan hệ từ đó.

Bản thân Jo In Sung từng chia sẻ về tâm niệm hướng Phật. Anh kể mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là gấp chăn đệm, sau đó ngồi thiền. Anh đã biến điều này thành thói quen bắt đầu ngày mới. Khi được hỏi việc thiền định mang lại thay đổi gì, diễn viên cười và trả lời rất giản dị: "Chính xác thì khó diễn đạt, nhưng ít nhất tôi cảm thấy bớt khổ sở hơn. Vì thế tôi thực hành". Ngoài ra, mỗi tháng, anh tham gia một buổi sinh hoạt Phật pháp và hoạt động thiện nguyện.

Jo In Sung và Kim Woo Bin dự một sự kiện Phật giáo năm 2019. Ảnh: Instagram

Bên cạnh việc niệm Phật, Jo In Sung tham gia nhóm tình nguyện Gilbut, một tổ chức thiện nguyện dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, điện ảnh và sân khấu.

Tuổi U50, dù bạn bè đồng trang lứa nhiều người yên bề gia thất, Jo In Sung không mặn mà kết hôn. Năm 2020, trong show Radio Star, anh cho biết danh tiếng của một diễn viên nổi tiếng có thể trở thành gánh nặng cho bạn gái. Anh không muốn người mình yêu phải chịu những phiền phức vì mối quan hệ.

Năm 2024, trong chương trình Salty Brother Shin Dong Yup, anh nói hiện hài lòng với cuộc sống, không cực đoan theo hướng nhất định phải kết hôn hoặc nhất định không kết hôn. Anh cũng hài hước kể mẹ thường xuyên giục chuyện vợ con.

Jo In Sung từng cho biết mình không thực sự hiểu phụ nữ. Sau khi chia tay bạn gái duy nhất Kim Min Hee năm 2013, anh nói nếu hiểu phụ nữ hơn, có lẽ mình có thể trở thành một người bạn trai tốt hơn.