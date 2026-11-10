Không nhận ra mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

Trang QQ đưa tin bộ phim ngôn tình Hôm nay trời đổ mưa bóng mây do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ những tình tiết thực tế, tập trung vào khó khăn của người dân thường, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Bất ngờ về một Dương Siêu Việt rất khác

Khán giả trẻ yêu thích không khí của bộ phim, cho rằng Hôm nay trời đổ mưa bóng mây đã tạo ra được bầu không khí buồn man mác nhưng vẫn có hy vọng về tương lai và sự rung động của tuổi trẻ, khác hẳn những tác phẩm ngôn tình thông thường.

Dù kinh phí sản xuất hạn chế nhưng kịch bản, cách dẫn dắt và diễn xuất đều có chất lượng cao. Ví dụ việc mô tả sự nghèo khó của nữ chính Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt đóng), đoàn phim sử dụng những hình ảnh như đôi giày cũ, một phiếu ăn và chiếc bánh mì bị bẻ làm bốn, thay vì chỉ đơn giản nói "Tôi thiếu tiền" trong lời thoại.

Trịnh Vũ của Dương Siêu Việt nhận về nhiều lời khen.

Phim kể về cuộc đời của Trịnh Vũ, sinh viên luôn đứng Top 1 ngành sinh vật nhưng lại gánh vác áp lực kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Để trả chi phí y tế khổng lồ và các khoản vay lãi suất cao, Trịnh Vũ phải làm việc không ngừng nghỉ, từ nhân viên cửa hàng tiện lợi, shipper, dạy thêm đến nhận điểm danh họ.

Sau một thời gian dài bị cuộc sống bào mòn, Trịnh Vũ thể hiện trạng thái mà nhiều người trẻ ngày nay cảm nhận được: mệt mỏi, tê liệt. Cô luôn im lặng, trở nên xa cách và không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Dương Siêu Việt được khen ngợi sử dụng lối diễn xuất tiết chế.

Vẻ căng thẳng, uể oải của Dương Siêu Việt trong các bộ phim khác bị coi là diễn xuất kém, lại hoàn toàn thể hiện hình ảnh người phụ nữ kiệt quệ vì cuộc sống như Trịnh Vũ.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài chết lặng không phải là sự bỏ cuộc, Trịnh Vũ thu hút khán giả vì cô chưa từng từ bỏ chính mình mà luôn kiên cường, giống ngọn cỏ dại mọc lên từ kẽ đá.

Dương Siêu Việt gần như không trang điểm trong phim mới.

Theo QQ, bộ phim Hôm nay trời đổ mưa bóng mây đã khắc họa thành công cảnh sinh hoạt đời thường, lối sống tằn tiện và gánh vác khó khăn một cách tự nhiên, không có cảm giác giả tạo, từ đó khiến nhiều khán giả cảm thấy như nhìn thấy bản thân trong cuộc đời nữ chính.

Lý do nhân vật Trịnh Vũ trở nên nổi tiếng cũng nhờ thiết kế nhân vật cảm động, ngoài ra sự tiến bộ của Dương Siêu Việt trong khả năng diễn xuất khiến khán giả bất ngờ. Những cảnh khóc lóc được thể hiện một cách kiềm chế, không khoa trương thái quá. Ánh mắt mệt mỏi ẩn chứa sự oán giận, làm nổi bật sự tương phản giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và nội tâm mong manh của Trịnh Vũ.

Trịnh Vũ có nhiều nét tương đồng với Dương Siêu Việt bởi nữ diễn viên cũng xuất thân từ gia đình khó khăn. Cô mới chỉ học hết cấp hai đã phải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng từ khi nổi tiếng, Dương Siêu Việt không đem hoàn cảnh của mình ra than nghèo kể khổ. Cô cũng là ngôi sao rất có ý thức về việc chăm chỉ làm việc, tích lũy danh tiếng, thậm chí còn thừa nhận không muốn hẹn hò yêu đương vì sợ ảnh hưởng tới công việc.

Không cần trang phục đẹp đẽ thời thượng, Dương Siêu Việt chinh phục khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên.

Bình hoa di động từng bị chê "thảm họa diễn xuất"

Dương Siêu Việt sinh năm 1998, nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng Sáng tạo 101, được ra mắt cùng nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ.

Dương Siêu Việt không có tài năng hát nhảy nhưng nổi tiếng nhờ nhan sắc nổi bật. Cô từng đứng Top 1 BXH gương mặt đẹp nhất của TC Candler, nhờ đó người đẹp có danh xưng "sao nữ đẹp nhất Trung Quốc".

Sau khi nhóm nhạc có thời hạn tan rã, cô chuyển hướng sang diễn xuất. Tuy nhiên, tài năng có hạn khiến Dương Siêu Việt bị chê là "thảm họa diễn xuất". Trong tác phẩm đầu tay Thả thính phượng minh, Dương Siêu Việt đã được đảm nhận vai nữ chính nhưng bị chê khắp MXH vì biểu cảm trợn mắt, chu môi rất thiếu tự nhiên.

Các tác phẩm sau đó của cô như Hạ mãn thiên tâm (remake từ bộ phim Hàn Quốc đình đám Full House), Trọng tử, Bảy kiếp may mắn, Nhà có chị em gái, Hôm nay phải cố lên, Khói lửa nhân gian của tôi... đều không gây ấn tượng, Dương Siêu Việt bị chê "đóng phim nào hỏng phim đó", "bảo chứng phim dở".

Dương Siêu Việt rất đẹp nhưng từng bị chê là "thảm họa diễn xuất".

Từ năm 2024, Dương Siêu Việt chăm chỉ nâng cao diễn xuất nhờ tham gia các vở kịch sân khấu. Dương Siêu Việt đã đảm nhận 7 vai diễn khác nhau, hoàn thành 22 buổi diễn trong vở kịch Xin chào kẻ điên. Nhờ đó, khả năng diễn xuất của cô tiến bộ vượt bậc.

Trong các tác phẩm gần nhất của Dương Siêu Việt như Nếu bôn ba là định mệnh của tôi, Mặc vũ vân gian đều được đánh giá tốt.

Sự nỗ lực này giúp Dương Siêu Việt lấy lại được cảm tình của khán giả. Một loạt vai diễn về người bình thường đang vật lộn để sinh tồn dần hình thành nên phong cách "cỏ dại" độc đáo của Dương Siêu Việt.