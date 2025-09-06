Khán giả Việt Nam bao vây 'hoàng tử châu Á'

Ngày 4/9, buổi showcase dự án Tay anh giữ một vì sao diễn ra tại TPHCM. Lee Kwang Soo sang Việt Nam từ đầu tuần để quảng bá dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc do anh đóng chính.

Ngay từ lúc xuất hiện, Lee Kwang Soo lập tức trở thành tâm điểm khi liên tục giao lưu, vẫy tay và gửi lời chào thân thiện đến khán giả Việt. Hình ảnh nam diễn viên hòa mình vào không khí nồng nhiệt khiến khán giả thích thú.

“Hoàng tử châu Á” ghi điểm khi kiên nhẫn ký tặng, tương tác với khán giả có mặt tại sự kiện.

Nhiều khán giả chuẩn bị những món quà và lời nhắn tay dành tặng ngôi sao Running man.

Sau khi nhận quà, Lee Kwang Soo nhiệt tình tham gia trò chơi “xé túi mù” chứa tâm thư từ fan. Những lá thư đi kèm loạt thử thách thoại tiếng Việt khiến anh nhiều phen lúng túng, tạo nên không khí hài hước.

Khán giả reo hò khi Duy Khánh hướng dẫn Lee Kwang Soo hát một đoạn nhạc Việt và thực hiện điệu nhảy Tình anh bán chiếu. Đáp lại sự cổ vũ, nam diễn viên tung chiêu vũ đạo con muỗi” thương hiệu, gây náo nhiệt rạp chiếu phim.

Lần đầu ra mắt báo chí và khán giả Việt Nam, Lee Kwang Soo nói anh hài lòng với khoảng thời gian được làm việc tại Việt Nam, tuy không dài nhưng có nhiều kỷ niệm. Anh cũng gửi lời chúc khi có mặt tại Việt Nam đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Lee Kwang Soo nhấn mạnh vai diễn trong Tay anh giữ một vì sao là một trong những dấu ấn đặc biệt. Lee Kwang Soo cũng dành lời khen cho Hoàng Hà: “Ngay khi gặp Hoàng Hà lần đầu, tôi có sự kết nối và không khó để chúng tôi hóa thân một cách trọn vẹn”, Lee Kwang Soo chia sẻ.

Hoàng Hà chia sẻ cô may mắn khi có cơ hội hợp tác với ngôi sao quốc tế. "Trái với sự hài hước nổi tiếng trên truyền hình, anh Kwang Soo khi làm việc lại trầm tính và tập trung. Chúng tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu nhân vật, cùng nhau đi sâu vào kịch bản để tạo nên những màn chemistry ‘lụi tim’ mặc rào cản ngôn ngữ", nữ diễn viên nói.

Lee Kwang Soo trong buổi ra mắt truyền thông Việt Nam.

Dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc còn có sự góp mặt của Cù Thị Trà và Duy Khánh.

Trong phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao, Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo - ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc bất ngờ “mắc kẹt” tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn, sau đó trúng tiếng sét ái tình với Thảo (Hoàng Hà thủ vai) - nữ nhân viên pha chế. Sự chênh lệch chiều cao, tính cách và câu chuyện tình trai Hàn, gái Việt là điểm nhấn của dự án.