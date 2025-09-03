Lee Kwang Soo đội nón lá tới TPHCM

Đến Việt Nam đúng dịp cả nước kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Lee Kwang Soo ghi điểm nhờ phong thái gần gũi, diện trang phục giản dị gồm áo thun, quần jeans và dép lào. Nam diễn viên liên tục vẫy tay, cười tươi, chụp ảnh và ôm khán giả tại sân bay.

Khoảnh khắc Lee Kwang Soo đội nón lá, cầm lá cờ đỏ sao vàng và nhận quà từ người hâm mộ được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Bộ đôi diễn viên Hoàng Hà - Duy Khánh cũng có mặt từ sớm để đón đồng nghiệp Hàn Quốc, trao tặng anh áo thun in chữ “Việt Nam”, nón lá và áo choàng.

Lee Kwang Soo được fan cùng hai diễn viên Hoàng Hà, Duy Khánh đón ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/9.

Màn gặp gỡ giữa Lee Kwang Soo và nữ diễn viên Hoàng Hà - “nàng thơ” của dự án, gây chú ý bởi những khoảnh khắc “size gap” dễ thương. Bộ ba Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh liên tục giao lưu, check-in cùng khán giả trong không khí ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng.

Theo kế hoạch, Lee Kwang Soo sẽ tham gia loạt sự kiện quảng bá Tay anh giữ một vì sao trong chuyến thăm lần này. Điểm nhấn là buổi giới thiệu dự án đến công chúng vào ngày 4/9. Ngoài ra, anh dự kiến giao lưu cùng người hâm mộ, gặp gỡ truyền thông và trải nghiệm thêm các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Trước đó, hình ảnh Lee Kwang Soo ăn bánh mì, chạy xe máy trên đường phố TPHCM trong quá trình quay phim đã gây “sốt” trên mạng xã hội, khiến khán giả càng chờ đợi các hoạt động sắp tới.

Lee Kwang Soo đến quảng bá dự án phim hợp tác cùng ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc.

Tay anh giữ một vì sao là dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do đạo diễn Kim Sung Hoon chỉ đạo, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo và diễn viên Hoàng Hà.

Lee Kwang Soo (40 tuổi), từng tham gia nhiều bộ phim như Chỉ có thể là yêu, Confession, Collective Inocate, Puck!, Tiếng gọi con tim ...Tuy vậy, anh nổi tiếng nhờ game show thực tế Running Man. Sau 11 năm gắn bó, Kwang Soo tuyên bố rời chương trình vào năm 2021.