Ứng viên số một cho phim hay nhất Oscar 2026

Ứng viên sáng giá cho Oscar 2026

Ngày 14/9 (giờ địa phương), Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50 khép lại bằng lễ công bố giải thưởng ở thành phố Toronto (Canada).

Giải thưởng cao nhất - People's Choice Award (Lựa chọn của khán giả) được trao cho Hamnet của Chloé Zhao. Về nhì là Frankenstein của Guillermo del Toro, còn hạng 3 gọi tên Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery của Rian Johnson. Hamnet do Focus Features sản xuất, trong khi hai phim sau thuộc về Netflix.

Nữ đạo diễn gốc Chloé Zhao làm nên lịch sử tại TIFF. Ảnh: AP.

Giải International People's Choice Award (Lựa chọn của khán giả quốc tế) cũng vinh danh tác phẩm của đạo diễn gốc châu Á là No Other Choice (đạo diễn Park Chan Wook). Ở hạng mục Phim tài liệu, tác phẩm chiến thắng là The Road Between Us: The Ultimate Rescue của Barry Avrich.

Khác với Cannes hay Venice, TIFF không có ban giám khảo chính thức, thay vào đó giải thưởng quan trọng nhất được quyết định bằng bình chọn của khán giả.

Giải thưởng này được trao từ năm 1978. Từ đó đến nay, nó được xem là dấu hiệu tiên đoán cái tên chiến thắng tại hạng mục Phim hay nhất của Oscar.

Theo Variety, thống kê cho thấy có tổng cộng 7 phim được vinh danh tại TIFF thắng hạng mục quan trọng nhất của Oscar, trong đó 5 tác phẩm mới ra mắt trong vòng hai thập kỷ qua. Đó là Nomadland (2020), Green Book (2018), 12 Years a Slave (2013), The King’s Speech (2010), Slumdog Millionaire (2008), American Beauty (2000) và Chariots of Fire (1982).

Những tác phẩm khác như The Fabelmans (2022), Belfast (2021), JoJo Rabbit (2019), Three Billboards Outside Ebbing Missouri (2017), La La Land (2016), Room (2015)... dù không thắng nhưng đều lọt vào đề cử. Chỉ có duy nhất trường hợp ngoại lệ là Where Do We Go Now? (2011), là không giành được đề cử Phim hay nhất của Oscar.

Năm 2024, cả phim về nhì Emilia Pérez và phim về ba Anora cùng nhau giành tổng cộng 19 đề cử Oscar, đều lọt vào hạng mục Phim hay nhất, trong đó Anora bước lên bục vinh quang.

Với tiền lệ đó, cơ hội của Hamnet cực kỳ rộng mở. Điều thú vị hơn là Chloé Zhao đi vào lịch sử khi trở thành nữ đạo diễn đầu tiên thắng giải quan trọng nhất tại TIFF 2 lần. Nhà làm phim gốc Hoa cũng được kỳ vọng trở thành "bóng hồng" đầu tiên sở hữu 2 tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất. Trước đó, Nomadland mang về cho bà chiến thắng đầu tiên, nắm giữ kỷ lục nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên nhận được vinh dự này.

Năm nay, ngoài Hamnet, bộ phim thắng giải TIFF năm 2024 là The Life of Chuck cũng đủ điều kiện tranh giải tại Oscar 2026. Phim bỏ lỡ mùa giải trước vì thời điểm đó chưa có nhà phát hành ở Bắc Mỹ (điều kiện Viện Hàn lâm đặt ra là phim phải ra mắt thương mại ở Los Angeles trong năm dương lịch ứng với mùa giải Oscar). Về sau, hãng Neon mới mua lại quyền phát hành và ra rạp vào tháng 6.

Hamnet là ứng cử viên sáng giá cho Phim hay nhất của Oscar 2026.

Bộ phim sâu sắc về nỗi đau

Hamnet là bộ phim chính kịch lịch sử, dựa trên tiểu thuyết cùng tên, phát hành năm 2020, của tiểu thuyết gia Ireland Maggie O’Farrell.

Nội dung phim tập trung vào cuộc sống của đại thi hào người Anh William Shakespeare và vợ Agnes sau cái chết của con trai họ ở tuổi 11 do ảnh hưởng của bệnh dịch hạch (Black Plague) vào thế kỷ 16.

Phim khai thác nhiều góc nhìn từ Agnes, vừa giằng xé với nỗi đau mất con, vừa phải đảm đương vai trò người vợ chu toàn trong gia đình. Nhân vật Shakespeare cũng phải xử lý cảm xúc cá nhân, đồng thời tìm cách biến trải nghiệm mất mát thành nghệ thuật. Phim có yếu tố giả tưởng rằng cái chết của Hamnet phần nào truyền cảm hứng cho vở kịch nổi tiếng Hamlet.

Hamnet công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Telluride (Mỹ) vào ngày 29/8. Tiếp đó, phim ra mắt quốc tế tại Liên hoan phim Toronto vào tháng 9.

Thời điểm mới trình làng, phim nhận điểm 100% trên Rotten Tomatoes (từ 12 bài đánh giá). Hiện tại, điểm "cà chua tươi" giảm xuống còn 88%, với 32 đánh giá từ giới phê bình có chuyên môn cao.

Nhà phê bình Richard Lawdon của The Guardian chấm cho phim 4/5 sao. Theo ông Lawdon, tiểu thuyết gốc đầy tinh tế và phức tạp đến mức khó chuyển thể thành phim, nhưng Chloé Zhao vẫn dám thử, rồi cho ra kết quả nức lòng người xem. Gây ấn tượng nhất là 5 phút cuối phim, ngập tràn cảm xúc và sự chiêm nghiệm.

Tờ báo Anh nhấn mạnh những thiếu sót như lối kể chuyện lệch lạc hay nội dung hơi sến súa… phần lớn đều được bù đắp bởi màn trình diễn giàu cảm xúc của hai diễn viên chính trong phim là Jessie Buckley (Agnes) và Paul Mescal (William Shakespeare).

Diễn xuất của hai diễn viên chính được truyền thông quốc tế hết lời khen ngợi.

Radheyan Simonpillai của CBC Radio cũng dành lời khen cho diễn xuất bùng nổ của nữ diễn viên chính, đến mức ông và nhiều người khác trong rạp chiếu phim phải rơi nước mắt vì quá đau lòng.

David Fear của Rolling Stone tuyên bố Hamnet là bộ phim gây chấn động nhất năm 2025. Ông nhận xét: "Jessie Buckley, Paul Mescal và đạo diễn Chloé Zhao biến bi kịch đời thực của Shakespeare thành bức chân dung đau lòng về tình yêu, mất mát và sức mạnh chữa lành của nghệ thuật".

Trong khi đó, Johnny Oleksinski của New York Post tin rằng nếu kịch bản phim rơi vào tay ai đó kém tài hơn Chloé Zhao, thành quả cuối cùng là tổng hợp của sự ủy mị, kỳ quặc và sến súa.

Ông Oleksinski ca ngợi Hamnet thuộc top đầu phim hay nhất năm nay. Cái kết đầy sâu sắc, cho thấy sự đau khổ tột cùng, nhưng đồng thời mang đến sự chữa lành, thanh lọc tốt nhất.

Nằm trong số ít không hài lòng về chất lượng của Hamnet, Kyle Smith của Wall Street Journal cho rằng phim là tác phẩm tiêu biểu cho giải Oscar (nền tảng tri thức cao, khóc lóc và cảm xúc tột độ), nhưng lại bị hạn chế bởi sự lỗi thời về mặt trí tuệ.