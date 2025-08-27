Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Katy Perry đi tắm biển với bạn sau khi chia tay Orlando Bloom

Sự kiện: Katy Perry

Ca sĩ Katy Perry được trông thấy vui đùa với nhóm bạn trên bãi biển Miami, Florida hôm 21/8, tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi kết thúc mối tình 9 năm với tài tử Orlando Bloom.

Katy Perry dành thời gian nghỉ ngơi giữa chuyến lưu diễn 'Lifetimes'. Cô gây ấn tượng trên bãi biển hôm thứ Năm khi khoe body quyến rũ trong bộ bikini nhỏ.

Ngôi sao 40 tuổi giữ cơ bụng săn chắc, thân hình thon thả.

Katy được một người bạn nam bế lên cao trong khi đi bơi.

Vào tháng 7, Katy Perry thông báo hủy hôn với Orlando Bloom. Ca sĩ trải qua đổ vỡ tình cảm trong quá trình lưu diễn quốc tế. Hiện cô tập trung vào các đêm nhạc và dành thời gian bên con gái Daisy 5 tuổi.

Mỗi khi xuất hiện, Katy luôn thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Giọng ca 'The Roar' rạng rỡ chụp hình cùng nhóm bạn.

Vào tuần này, Katy có lịch diễn tại bang Florida vào tối thứ 6 và thứ 7. Cô tranh thủ 'xả hơi' ở bãi biển Miami một ngày trước khi chuẩn bị cho concert.

Katy Perry và Orlando Bloom bên con gái Daisy trước khi chia tay. Hai ngôi sao hiện vẫn giữ mối quan hệ thân thiện, cùng chia sẻ quyền nuôi con.

Theo Hoài Vũ - Ảnh: Backgrid

23/08/2025 11:09 AM (GMT+7)
