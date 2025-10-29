Cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry 'yêu say đắm, hợp nhau mọi mặt'

Nguồn tin tiết lộ trên Page Six: "Ông ấy say mê Katy và thấy cô là một phụ nữ hoàn hảo. Họ hợp nhau mọi mặt và thực sự bị cuốn hút bởi nhau".

Cựu Thủ tướng Justin Trudeau, 53 tuổi, và ngôi sao nhạc pop 41 tuổi công khai mối quan hệ khi tay trong tay đến nhà hát Crazy Horse ở Paris cuối tuần qua để mừng sinh nhật Katy. Trong buổi đi chơi, hai người trao nhau ánh nhìn tình tứ, luôn quấn quýt trước ống kính paparazzi và nhiều người hâm mộ.

Katy Perry và Justin Trudeau tại nhà hát Crazy Horse. Ảnh: Backgrid

Tin đồn hẹn hò giữa chính trị gia người Canada và giọng ca Dark Horse bắt đầu rộ lên hồi tháng 7, khi cả hai bị bắt gặp dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng Le Violon ở Montreal. Vài ngày sau, ông Trudeau xuất hiện trong đêm diễn thuộc tour Lifetimes của Katy Perry tại sân vận động Bell Centre ở Montreal.

Một nguồn tin nói với People vào tháng 8 rằng Katy Perry và ông Trudeau "ngay lập tức có sự kết nối đặc biệt". Tờ The Sun cũng dẫn nguồn tin thân cận với ông Trudeau cho biết: "Ông ấy rất thích tính cách của Katy Perry và say sưa trò chuyện với cô ấy về nhiều chủ đề khác nhau".

Ông Justin Trudeau rời ghế Thủ tướng Canada hồi tháng 1/2024, khép lại gần một thập kỷ cầm quyền. Trước đó, ông chia tay người vợ gắn bó 18 năm, Sophie Grégoire, vào năm 2023.

Giữa tháng 10, sau khi Katy và ông Trudeau lộ ảnh ôm hôn trên du thuyền, nguồn tin tiết lộ với Page Six: "Ông ấy như đang sống lại tuổi trẻ, tận hưởng tự do sau nhiều năm bị ràng buộc bởi công việc và hôn nhân". Một người quen khác nói thêm rằng không ai bất ngờ khi Justin hẹn hò người nổi tiếng. "Điều đó dường như nằm trong ADN của ông ấy", người này nói, nhắc lại việc cha ông, cố Thủ tướng Pierre Trudeau, từng có nhiều mối tình đình đám với các ngôi sao như Barbra Streisand hay Kim Cattrall.

Nhà báo Shinan Govani, người nhiều năm theo dõi gia đình Trudeau, nhận xét: "Không ai từng nghĩ rằng sau khi rời chức Thủ tướng, Justin sẽ hẹn hò với người bình thường. Ông ấy sinh ra để sống dưới ánh đèn sân khấu và luôn hòa mình vào giới thượng lưu".

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên du thuyền ngoài khơi California.

Về phía Katy Perry, cô chia tay vị hôn phu Orlando Bloom vào mùa hè sau 9 năm gắn bó. Cả hai xác nhận đường ai nấy đi bằng một tuyên bố chung hồi tháng 7 và hiện cùng nuôi con gái Daisy Dove, 5 tuổi.

Trong khi đó, Justin Trudeau và vợ cũ có ba người con: Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).