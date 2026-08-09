BLACKPINK xin lỗi vì kỷ niệm 10 năm thiếu sót, vì sao Lisa đăng bài chúc mừng muộn?

BLACKPINK mở livestream ăn mừng kỷ niệm 10 năm

Chiều 8/8, BLACKPINK đã mở livestream trên Weverse để trò chuyện với fan một chút trước khi chính thức xuất hiện tại buổi gặp mặt (meet & greet) kỷ niệm 10 năm ra mắt. Rosé mang theo hoa tặng các thành viên và một chiếc bánh kem nhỏ để cả bốn cùng ước nguyện, thổi nến.

Trong cuộc trò chuyện nhanh với fan, Jisoo đã đại diện nhóm gửi lời xin lỗi đến BLINK vì đã khiến fan thất vọng do không thể sắp xếp một sự kiện hoành tráng hơn. Cô nói:

"Cuối cùng thì lần này chúng mình đã tổ chức sự kiện với quy mô khiêm tốn hơn một chút. Ban đầu, chúng mình thực sự rất mong được gặp gỡ đông đảo người hâm mộ. Chúng mình cũng hiểu rõ đây là dịp kỷ niệm 10 năm vô cùng ý nghĩa.

Tuy nhiên, có lẽ đã xảy ra một vài hiểu lầm xảy ra khi trao đổi. Chúng mình thực sự rất tiếc về điều đó. Lẽ ra hôm nay phải là một ngày tràn ngập niềm vui, hạnh phúc với thật nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng mình muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người vì đã khiến các bạn buồn như vậy, mong BLINK hãy thấu hiểu cho tụi mình".

BLACKPINK nhí nhảnh tạo dáng trong livestream.

Video kỷ niệm 10 năm được đăng tải trên kênh YouTube nhóm.

Lý do Lisa đăng bài chúc mừng kỷ niệm 10 năm muộn hơn các thành viên

Đúng 0h ngày 8/8 (theo giờ Hàn Quốc), SNS của BLACKPINK đăng thư gửi BLINK của 4 thành viên nhân kỷ niệm 10 năm. Ngay lập tức, Jisoo, Rosé, Jennie cũng đăng tâm thư trên trang cá nhân để chúc mừng "sinh nhật" 10 tuổi của BLACKPINK. Duy chỉ có Lisa im lặng. Khoảng hơn 1 tiếng trước giờ livestream, Lisa mới đăng một tin nhắn chúc mừng qua Bubble (ứng dụng nhắn tin cho fan và nghệ sĩ).

Tâm thư dài được Rosé, Jisoo, Jennie đăng trên các nền tảng.

Tin nhắn chúc mừng của Lisa.

Tại Thái Lan, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 7/8. Nhiều nghệ sĩ ở xứ chùa Vàng đã đăng bài chia buồn gửi đến nạn nhân và gia đình. Không khí tại quê nhà đang tang thương và nhạy cảm, vì thế, nhiều khả năng Lisa đã không đăng bài chúc mừng ngay như Jennie, Rosé, Jisoo. Việc cô chọn đăng bài khi đã qua ngày 8/8 (theo cả giờ Thái Lan và Hàn Quốc), ngay trước giờ meet & greet được nhiều fan thông cảm và khen tinh tế.