Jack gây tranh cãi dù lập kỷ lục Top 1 Trending YouTube tại Việt Nam

Được khán giả đón nhận nhưng MV của Jack lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tối 19/7, Jack ra mắt MV mới có tên "Ngôi sao cô đơn" sau hơn 1 năm kể từ MV "Laylalay" hồi tháng 4/2021 nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. MV này do Jack tự thực hiện toàn bộ phần sáng tác, lên ý tưởng MV cùng ê-kíp riêng.

Mở đầu MV là dòng thông báo từ Jack và ê-kíp: “MV được lấy cảm hứng từ một tác phẩm nổi tiếng. Mọi nhân vật, địa điểm, tổ chức trong MV đều là hư cấu”. Cùng với đó, khán giả được theo dõi một thế giới giả tưởng, Jack hoá thân vào nhân vật tên Jack Junior với tính cách lập dị, lạnh lùng nhưng chuyên đi cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Sức hút của Jack giúp MV nhanh chóng lọt Top 1 Trending YouTube tại Việt Nam chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Sau 11 tiếng phát hành, MV đã thu về 2,3 triệu lượt xem.

Jack hóa thân thành nhân vật đầy nổi loạn

Được khán giả đón nhận nhưng MV của Jack nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người tinh ý nhận ra phần giai điệu của "Ngôi sao cô đơn" có sự tương đồng với "Blinding Lights" của The Weeknd. Thậm chí, trang phục và vũ đạo của giọng ca 9X cũng khiến nhiều người nghĩ đến concept MV của The Weeknd: "Y chang bài của Weeknd", "Nghe giống Blinding Lights của The Weeknd thế"...

Ở phần điệp khúc cũng bị nhận xét có nhiều điểm tương đồng với phân đoạn bài hát "Cô Thắm không về" của Phát Hồ: "Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết, Cô Thắm không về nữa đâu!"

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trong MV cũng bị nhận xét nhạy cảm. Tài khoản có tên Hoàng Thanh Tâm cũng để lại bình luận cho rằng MV nên gắn 18+ vì những cảnh bạo lực.

MV mới của Jack nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, được biết đến là thành viên của nhóm G5R. Sau đó, Jack hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh) cho ra mắt loạt ca khúc như “Bạc phận”, “Sóng gió”, “Em gì ơi”... tạo tiếng vang lớn. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác. Tháng 11/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" tại MTV EMA và tiếp tục gây chú ý với các MV “Đom đóm”, “Laylalay”...

Về đời tư, Jack vướng ồn ào có con gái với bạn gái cũ Thiên An. Chính Thiên An cũng xác nhận hai người có hẹn hò và mang thai con gái của Jack.

Trước ồn ào, giọng ca quê Bến Tre đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân thừa nhận hẹn hò Thiên An và chia tay sau khi cô sinh em bé hồi tháng 4/2021, do bất đồng quan điểm. Khi đó, ca sĩ phủ nhận "bắt cá hai tay" và mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha đến khi con trưởng thành.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/jack-gay-tranh-cai-du-lap-ky-luc-top-1-trending-youtube-tai-viet-nam-c47a7672.html