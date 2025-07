Một nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng VTV bị tấn công vì từng lên tiếng an ủi hotgirl Thiên An

Ngọc Lan đã lâu không xuất hiện trong làng giải trí, tuy nhiên, cô không được bình yên khi bị kéo vào lùm xùm của Jack - J97 và hotgirl Thiên An. Theo đó, trên trang cá nhân, Ngọc Lan đã lên tiếng cô đang bị nhiều cư dân mạng đã liên tục tag tên, gửi tin nhắn, thậm chí vào thẳng trang cá nhân của cô bình luận cho rằng nữ diễn viên đã bênh vực, cùng phe hotgirl Thiên An trong vụ ồn ào với Jack - J97.

Ngọc Lan từng lên tiếng động viên Thiên An giữa lùm xùm căng thẳng. Ảnh chụp màn hình Facebook phần bình luận của hotgirl Thiên An.

Nguyên nhân, nữ diễn viên bị lôi vào ồn ào này là do hotgirl Thiên An từng chia sẻ về hành trình mang thai trong một chương trình do Ngọc Lan làm MC. Dù chỉ là MC của chương trình cũng bày tỏ rõ không can thiệp hay nhiều chuyện nhưng Ngọc Lan vẫn liên tục bị làm phiền, do đã chia sẻ cảm xúc động viên an ủi Thiên An khi hotgirl này lên mạng xã hội đấu tố Jack. "Chị nghĩ mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc, em phải tiếp tục mạnh mẽ như từng, từ hôm nay có thể buông bỏ tất cả được rồi, bắt đầu một cuộc sống mới thật vui với bé Sol, điều em cần nghĩ bây giờ là luôn giữ tâm trạng vui vẻ để đồng hành với con, giữ sức khỏe tốt để chơi cùng con. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với 2 mẹ con".

Ngay sau đó, Ngọc Lan bị tấn công trên trang cá nhân của mình, trước sự việc này, nữ diễn viên gọi thẳng tên fan Jack và viết: "Làm ơn fan Jack đừng ai nói "trước thích chị lắm mà giờ hết thích". Tui không cần người thích tui nhiều, mà người thích tui hãy là người lịch sự văn minh". Ngọc Lan cũng khẳng định cô đã rút lui khỏi showbiz và không có nhu cầu "ké fame" ai.

Lan Ngọc hiện tại không tham gia showbiz.

Trước khi bị vướng ồn ào với Jack - J97, Ngọc Lan là gương mặt nổi đình nổi đám trong làng phim Việt. Cô từng Bắc tiến khi vào vai phản diện trong dự án phim "Mặt nạ gương". Ngoài ra, Ngọc Lan nổi danh trong làng điện ảnh phía Nam với: Kiều nữ và đại gia, Thuyền giấy, Âm tính... Cô được các đạo diễn đánh giá cao bởi lối diễn xuất tinh tế và đa dạng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 còn là MC quen mặt trên nhiều chương trình truyền hình dành cho phái nữ ở phía Nam.