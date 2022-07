Jennie (Black Pink) gây tranh cãi vì "gợi cảm quá mức" trong bộ phim đầu tay

Sự xuất hiện của Jennie trong "The Idol" đang là chủ đề nhận được nhiều quan tâm.

Sau vai trò ca sĩ, người mẫu, Jennie quyết định lấn sân sang diễn xuất và dự án đầu tay có tên "The Idol". Phim được thực hiện bởi đạo diễn Sam Levinson và có sự góp mặt của loạt sao như The Weeknd, Lily-Rose Depp, Troye Sivan, Steve Zissis...

Mới đây, ê-kíp đã tung trailer đầu tiên thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, Jennie nhận được nhiều quan tâm khi diện áo crop top, quần short khoe body nóng bỏng và hoàn toàn đắm chìm trong những điệu nhảy. Ở phần cuối trailer, Jennie thoải mái tham gia một bữa tiệc âm nhạc. Những diễn viên khác cũng xuất hiện với tạo hình thiếu vải, nhảy cực gợi cảm.

Jennie trong "The Idol"

"The Idol" lấy bối cảnh về ngành công nghiệp âm nhạc ở Los Angeles và kể về một ca sĩ nhạc Pop (do Lily-Rose Depp thủ vai) và mối tình lãng mạn của cô với với một ông chủ quán bar cũng là thủ lĩnh giáo phái bí ẩn (The Weeknd). Nhân vật của Jennie vẫn chưa được tiết lộ nhưng theo ê-kíp cho biết cô sẽ xuất hiện trong 6 tập phim.

Đây là lần đầu tiên đóng phim nên Jennie trở thành cái tên hot được bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Đặc biệt nhiều người cho rằng biểu cảm, thần thái cùng body của cô không hề kém cạnh diễn viên Hollywood. Không ít khán giả đã dành lời động viên và chúc mừng thành viên Black Pink: "Chúc mừng Jennie", "Rất mong chờ đón Jennie trên màn ảnh",... Tuy nhiên bên cạnh đó có không ít ý kiến tranh cãi về những bộ đồ gợi cảm khêu gợi của Jennie, hình ảnh nhảy múa, chạy xe hơi tốc độ cao, bữa tiệc âm nhạc có sử dụng chất kích thích...: "Nghe miêu tả nội dung thôi đã kinh khủng, xem trailer càng giống phim dung tục. Jennie xứng đáng tham gia vào những dự án tốt hơn thế này", "Người mẫu đồ lót, trình diễn thời trang... Vậy điều gì sẽ diễn ra?",…

Jennie là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc

Jennie sinh năm 1996, là một trong những thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Black Pink. Không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc, Jennie còn được người hâm mộ quốc tế yêu mến và săn đón nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin, sang chảnh cùng phong cách thời trang ấn tượng.

Năm 2016, mỹ nhân 9X chính thức ra mắt công chúng với vai trò rap chính trong nhóm nhạc. Hình tượng mà nữ ca sĩ theo đuổi chính là mạnh mẽ, cá tính, gợi cảm thông qua các sản phẩm âm nhạc của mình. Ngoài khả năng rap, cô còn có kỹ năng nhảy tốt và là người dẫn đầu về xu hướng thời trang.

