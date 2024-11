Hủy 2 đêm nhạc ở sân Mỹ Đình

Trưa 13/11, ban tổ chức (BTC) thông báo sự kiện K-Time live in Hanoi, dự kiến tổ chức vào ngày 16 và 17/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, bị hủy bỏ.

"Chúng tôi hiểu rằng điều này gây thất vọng cho những người hâm mộ đã mong chờ sự kiện, nhưng vì những lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi buộc phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và rất tiếc vì không thể mang đến cho các bạn một sự kiện đúng như mong đợi" - BTC nói.

Đối với những khách hàng đã mua vé, toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả theo quy định của Ticketbox, đơn vị này cho hay.

Đêm 12/11, ba nhóm nhạc thông báo hủy diễn, không đến Việt Nam tham dự concert K-Time in Hanoi 2024.

Công ty Around US Ent - quản lý nhóm nhạc Highlight - cho biết các thành viên bị hủy bỏ buổi biểu diễn ngày 17/11, do phía BTC nhiều lần không tuân thủ hợp đồng

“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các fan đã chờ đợi buổi biểu diễn trong thời gian dài và các fan Việt Nam vì đã thông báo những tin tức không tốt như này. Chúng tôi hy vọng sớm gặp lại các fan ở Việt Nam một lần nữa” - đại diện công ty cho hay.

Nhóm nhạc Highlight (trái) và TripleS thông báo không đến diễn ở sân Mỹ Đình. Công ty quản lý của TripleS cho biết sự kiện ở Hà Nội đã bị hủy.

Cùng thời điểm, Modhaus - công ty quản lý nhóm nhạc nữ TripleS - khẳng định sân khấu ngày 17/11 của “gà nhà” bị hủy và đã nhận được thông báo về việc hủy sự kiện từ phía BTC. Phía công ty gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ.

Công ty quản lý nhóm Apink chưa có thông báo cụ thể, song trang Fancafe - nền tảng giao lưu giữa idol với fan - đã cập nhật lịch trình đến Việt Nam của nhóm ngày 16/11 bị hủy bỏ.

Sáng 13/11, fanpage nhóm nhạc Super Junior tại Việt Nam nói đã nhận thông tin từ BTC và công ty nghệ sĩ về việc sự kiện bị hủy.

Trước đó, TJ Communications, đối tác truyền thông của đêm nhạc xác nhận với Tiền Phong đã rút khỏi sự kiện. Đơn vị này nói BTC là công ty ở Hàn Quốc và sẽ thông báo trên fanpage nếu concert bị hủy.

Thời gian đầu, BTC K-Time in Hanoi vướng nhiều nghi vấn không xin được cấp phép và thuê sân ở Mỹ Đình. Dàn nghệ sĩ tham dự không đủ độ hot để lôi kéo khán giả khi tổ chức ở địa điểm lớn có tới hơn 40.000 chỗ ngồi như Mỹ Đình.

Hai đêm nhạc ở sân Mỹ Đình tối 16-17/11 đang trong tình trạng ế vé. Ảnh: Ticketbox.

Dự kiến, hai đêm nhạc đón các nhóm nhạc và ca sĩ solo Hàn Quốc như Super Junior D&E (Donghae và Eunhyuk), Super Junior L.S.S (LeeTeuk, Shindong, Siwon), Apink, The New Six, Highlight, ONF, TripleS, ca sĩ Hyolyn, Hwasa và Onew.

Khi khán giả cho rằng BTC thiếu minh bạch như show nhạc Open Air #2 X-mas Festival in Hanoi diễn ra cuối năm 2023 ở sân Mỹ Đình, đơn vị này khẳng định không có bất kỳ liên quan nào đến Nhà tổ sự kiện đang được fan nhắc đến.

