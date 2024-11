Bị huỷ vé 'Anh trai say hi' dù đã thanh toán tiền thành công, fan bức xúc: 'Như trò mèo'

Mới đây, concert thứ 3 của Anh trai say hi đã thông báo mở bán vé chính thức với nhà phân phối độc quyền là Ticketbox. Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 7/11 và 12h cùng ngày, cổng bán vé của concert đã mở cửa. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, dù đã canh đúng thời điểm nhưng khi bấm vào thì vô cùng bất ngờ khi thấy mình đang xếp sau khoảng... 50.000 người. Chỉ sau 10 phút mở bán của cả 2 đợt, gần như toàn bộ vé của concert đã hết sạch. Nhiều người buồn bã vì chưa đến lượt đã "trắng chợ".

Trên fanpage chính thức của Anh trai say hi và Ticketbox, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì không mua được vé. Ngô Thùy Linh viết: "Hết trong 10 phút chứ 45 phút nỗi gì". Kim Như bình luận: “Trời đất. Đến lượt mình vào thì không còn một loại vé nào. SVIP cũng sạch sẽ luôn. Quá đáng sợ rồi”. Một khán giả khác cảm thán: "Mình vào sau 12 phút đã xếp hàng sau 42.417 người". Hiền cũng ngán ngẩm: "Biết là Ticketbox có truyền thống xếp lượt chờ rồi nhưng mình chỉ chậm có mấy giây mà vào đã phải xếp sau hơn 30.000 người rồi..."

Sơ đồ đêm concert thứ 3 của Anh trai say hi cùng giá vé các khu vực.

Nhiều khán giả 'khóc thét' khi thấy số thứ tự chờ.

Điều đáng nói là những người "săn" được vé khi mua trên Ticketbox cũng chưa chắc đã là người may mắn. Theo đó, đông đảo khán giả chưa kịp hí hửng vì hoàn tất được thủ tục mua vé, đang chờ đợi đến lúc được cầm được tấm vé quyền lực trên tay thì đã tá hoả khi nhà phân phối thông báo: "Vé bị huỷ".

Nếu lý do của việc huỷ vé được chia sẻ đó là do mã pin của thẻ visa không "nằm trong vùng được phục vụ" mà Ticketbox cho phép thì còn chấp nhận được, vì trong quy chế và điều lệ Ticketbox đã nói rõ ngay từ đầu. Nhưng 'ác thật sự', theo lời rất nhiều bạn chia sẻ, là dù đã trừ tiền thành công từ các ví điện tử, chuyển khoản hay thẻ vib có mã số pin được quy định và chấp thuận của Ticketbox thì sau đó, vé vẫn bị hủy ngang và không có câu trả lời cụ thể cũng như lý do 'chính đáng' từ đơn vị bán vé, mà ở đây là Ticketbox.

Quy định khi mua vé bằng thẻ tín dụng.

Thậm chí, không ít khán giả 'khóc ròng' vì bị thông báo huỷ vé nhưng tiền thì "kẹt" lại ở Ticketbox và mãi vài tiếng sau hoặc muộn hơn mới được hoàn lại, khiến một bộ phận không đủ tiền để quay lại 'canh' từ đầu từ lượng vé có khả năng nhả ra. Bạn H. thanh toán trừ tiền thành công 3 lần liền qua ví Momo nhưng rồi đều bị hủy vé, ngán ngẩm: "Mình thật sự không thể hiểu nổi một chương trình concert đang tạo trào lưu thế này mà lại gây thất vọng ngay từ khâu bán vé thiếu chuyên nghiệp như vậy?".

Trên fanpage Ticketbox - đơn vị phân phối vé, nhiều khán giả bức xúc khi thanh toán thành công vẫn bị hủy vé, chưa được hoàn tiền ngay. P. T. cho biết: "Mình rất khó chịu. Mình cần câu trả lời chính xác cho vấn đề này, vì có rất nhiều người gặp tình trạng như mình. Tiền thì trừ không biết bao giờ mới được nhận lại, vé thì hủy. Cảm thấy rất bức xúc".

Các mức giá từ 800.000 đến trên 4 triệu đồng/vé là con số không nhỏ cho các "thợ săn", vì đa phần đều là học sinh, sinh viên. Chính vì thế, khi tiền bị "kẹt" có nghĩa là các bạn sẽ loay hoay để kiếm được số tiền khác để săn vé lại. Thậm chí, nhiều người còn tức tưởi phải bỏ ngang cuộc tìm kiếm chiếc vé vì bất lực do tiền bị giữ từ phía Ticketbox.

Bạn Q. T. bức xúc: "Không biết quy mô chương trình thế nào nhưng cách tổ chức bán vé khiến cho mọi thứ diễn ra như "trò mèo". Chỉ tội những bạn fan là học sinh, sinh viên, khó khăn lắm mới dành dụm được tiền để "đu" idol thì mua vé xong lại bị huỷ ngay tắp lự".

'Săn được vé' rồi bị huỷ, nhiều khán giả chưa lấy lại được tiền của mình.

Là concert tạo được sức hút mạnh mẽ cho cộng đồng khán giả, tuy nhiên, cách thức phân phối và bán vé lại lộ ra nhiều yếu kém, gây bức xúc cho khán giả. Hiện, việc bán vé concert 3 Anh trai say hi của Ticketbox đang dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng fan, với nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng đa phần là không hài lòng với cách xử lý của đơn vị này. Và rất nhiều người đang cảm thấy dần không còn hy vọng vào việc 'săn vé' Anh trai vượt ngàn chông gai vào ngày 12/11, nếu Ticketbox, đơn vị phân phối vé độc quyền vẫn giữ cách làm việc 'thiếu chuyên nghiệp' như vậy.

