TP. Huế phối hợp với các đơn vị công bố thông tin về chương trình truyền hình thực tế sáng tạo - The Huế Creators. Ảnh: BTC

Từ năm 2027, TP. Huế sẽ có chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia - The Huế Creators quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ 5 quốc gia.

Mùa đầu tiên dự kiến quy tụ 10 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ, nhân vật sáng tạo Việt Nam để lập thành 5 đội.

Huế không chỉ là bối cảnh ghi hình mà còn trực tiếp tham gia định hướng đề bài, cung cấp tư liệu, kết nối nguồn lực và kiểm chứng các sản phẩm sáng tạo.

Chương trình lấy văn hóa, di sản, con người và những đề bài thực tế của Huế làm chất liệu sáng tạo. Cùng đồng hành có các nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương, các đội sẽ khám phá văn hóa Huế, phát triển những nội dung, sản phẩm và trải nghiệm mới mang bản sắc địa phương.

The Huế Creators được định hướng phát triển đa quốc gia, đa ngôn ngữ và đa nền tảng, hướng tới phát sóng trong nước và phân phối tại nhiều thị trường quốc tế thông qua các phiên bản phụ đề, lồng tiếng phù hợp.

Chương trình được kỳ vọng mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá văn hóa, di sản Huế đến công chúng quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và phát triển sản phẩm du lịch. Đây cũng là bước khởi đầu cho lộ trình phát triển chương trình giai đoạn 2027–2029.

The Huế Creators được phát triển trên cơ sở các định hướng của Trung ương và TP. Huế về phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; đặc biệt, gần đây nhất là kế hoạch phối hợp hành động giữa Bộ VHTTDL và UBND TP. Huế.

Đoàn KOLs từ Ý đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Huế. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc điều hành dự án, đại diện The Stars cho biết, chương trình hướng đến xây dựng một IP truyền hình thực tế nguyên bản do người Việt sáng tạo, lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng. The Huế Creators kỳ vọng trở thành hạt nhân kết nối nhà sáng tạo quốc tế với nghệ nhân, cộng đồng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và tạo thêm giá trị cho Huế.

Theo Ban Tổ chức, các nhà sáng tạo được tuyển chọn dựa trên năng lực kể chuyện và thế mạnh trong sản xuất nội dung, sáng tạo hình ảnh, âm nhạc, thiết kế hoặc các lĩnh vực phù hợp với định dạng chương trình.

Bên cạnh chuyên môn, khả năng làm việc nhóm, hợp tác trong môi trường đa văn hóa, thích ứng với thử thách và tôn trọng sự khác biệt văn hóa là những tiêu chí quan trọng.

Mỗi tập của The Huế Creators mở đầu bằng một đề bài gắn với văn hóa, đời sống hoặc nhu cầu phát triển thực tế của Huế. Mùa đầu tiên dự kiến có 15 tập, được tổ chức với 5 phần nội dung: Lễ, Âm, Vị, Nghề và Huế hôm nay. Qua đó, dẫn dắt các đội từ khám phá văn hóa Huế đến đồng sáng tạo và thử nghiệm những ý tưởng mới trong đời sống đương đại.

UBND TP. Huế giữ vai trò chỉ đạo, định hướng tổng thể cho The Huế Creators, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm đầu mối kết nối các nguồn lực di sản. Công ty The Stars sẽ phát triển, sản xuất và phân phối chương trình với sự đồng hành của TikTok Việt Nam.