Ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công bố tại chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Cùng với việc ra mắt mạng lưới, Bộ công bố 16 bài toán trọng tâm của công nghiệp văn hóa trong năm 2026.

Theo định hướng được đưa ra, mạng lưới không chỉ dừng ở kết nối giữa các bên mà tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể như bảo hộ bản quyền tác giả, chia sẻ dữ liệu số, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho rằng kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự hội tụ giữa văn hóa, thể thao và du lịch, mang bản sắc Việt Nam, đồng thời có thương hiệu và sức cạnh tranh quốc tế.

Theo Bộ trưởng, công nghiệp văn hóa cần đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam thành sản phẩm, việc làm và động lực tăng trưởng; hướng tới sự kết hợp giữa văn hóa, thể thao, du lịch với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, trong đó lấy bản sắc Việt Nam làm giá trị cốt lõi.

Điểm mà Bộ trưởng nhấn mạnh là mạng lưới phải đi xa hơn một hoạt động kết nối thông thường.

“Điểm khác biệt với một lễ ra mắt thông thường, điều chúng ta hướng tới hôm nay là gặp nhau để cùng làm: Bộ nêu bài toán và lắng nghe; doanh nghiệp đề xuất giải pháp; các bên tìm đối tác, nhận việc và thống nhất thời hạn”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.

Theo bà, Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cần giúp “người có ý tưởng gặp người có công nghệ, có vốn, có thị trường”, đồng thời kết nối doanh nghiệp với nghệ sĩ, nhà trường và các thiết chế văn hóa. Mỗi bên mang đến một năng lực để cùng tạo ra những sản phẩm mà riêng từng chủ thể khó thực hiện.

Cùng với việc thành lập mạng lưới, Bộ VHTTDL đưa ra 16 “bài toán mở” gắn với nhu cầu thực tế của thị trường, mời doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ sĩ, viện, trường cùng tham gia giải quyết. Các bài toán trải rộng từ hạ tầng số, công nghệ đến nội dung sáng tạo, xuất bản, du lịch, thể thao và xây dựng thương hiệu văn hóa.

Ảnh: Trần Huấn

Trong nhóm hạ tầng số và công nghệ có Kho dữ liệu văn hóa số; Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa nhằm kết nối người sáng tạo, nhà đầu tư và hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ; Phim trường số phục vụ sản xuất điện ảnh; nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn.

Ở lĩnh vực nội dung và giải trí có Thanh âm Việt Nam; nhà thi đấu e-Sport; các game thuần Việt Hào khí Đông A và Sơn Hà dị lục. Lĩnh vực xuất bản có mô hình Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu và Tủ sách công nghiệp văn hóa.

Một số bài toán khác tập trung vào xây dựng sản phẩm, thương hiệu gắn với văn hóa và du lịch như Sao Chọn, Men Việt, Dáng Việt, Hương Phở, Hương Trà. Vietnam.Travel & Visit Vietnam được định hướng là cửa ngõ du lịch số tích hợp AI, trong khi VNSport hướng tới kết nối người tập, câu lạc bộ và thúc đẩy kinh tế thể thao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia những bài toán cụ thể như biến di sản thành trải nghiệm số, phát triển chương trình biểu diễn gắn với du lịch, xây dựng thương hiệu ẩm thực, mở rộng thị trường mỹ thuật Việt Nam và ứng dụng công nghệ, AI vào sáng tạo, phân phối sản phẩm văn hóa.

Đáng chú ý, yêu cầu được đặt ra không chỉ dừng ở việc hình thành ý tưởng hay dự án. “Ngay trong năm 2026, chúng ta cần có những kết quả đầu tiên: sản phẩm ra thị trường, doanh thu cho doanh nghiệp, thu nhập cho người sáng tạo và thêm cơ hội thụ hưởng văn hóa cho người dân”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi nhóm hợp tác cần xác định rõ sản phẩm, người chịu trách nhiệm và thời điểm hoàn thành. Bộ VHTTDL cho biết sẽ đồng hành, kết nối nguồn lực và tháo gỡ những vướng mắc trong phạm vi trách nhiệm.

Từ năm 2026, cùng với chủ trương bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa, ngành văn hóa đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030. Bộ VHTTDL cũng đang xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự kiến trình Quốc hội trong tháng 10/2026.

Khép lại thông điệp tại sự kiện, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị: “Mỗi kết nối hôm nay hãy trở thành một việc cùng làm từ ngày mai”.

Theo định hướng này, Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng không chỉ tạo thêm một diễn đàn kết nối mà trở thành nơi các ý tưởng tìm được công nghệ, vốn, đối tác và thị trường để tiến tới những sản phẩm cụ thể.