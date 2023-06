Hot girl đình đám Hà thành lên truyền hình tìm kiếm người yêu

Sau 10 năm du học, Vũ Quỳnh Anh (Charmmie) – hot girl nổi tiếng Hà thành một thời vừa gây chú ý khi xuất hiện trên ghế nữ chính show hẹn hò - “Người Ấy là Ai?”.

Đến với chương trình, Quỳnh Anh nói mong muốn thoát khỏi suy nghĩ, mặc cảm bản thân để có thể tìm được chàng trai yêu thương và sẵn sàng dành sự ưu tiên cho mình.

Vũ Quỳnh Anh là hot girl đình đám một thời

Vũ Quỳnh Anh đang là nhà tư vấn truyền thông xã hội, vừa là một influencer trong lĩnh vực đời sống, thời trang và làm đẹp. Cô kể đã đi du học và sống độc lập từ năm 16 tuổi.

Khi vừa bước ra, Quỳnh Anh liên tục khiến khán giả đứng ngồi không yên trước nụ cười tỏa nắng cùng nhan sắc rạng rỡ. Bên cạnh đó, dàn cố vấn của chương trình cũng “hot” không kém: Minh Tú, Á hậu Hoàn Vũ Thảo Nhi Lê, Rocker Nguyễn và diễn viên người Thái – Bright Norraphat.

Chia sẻ về câu chuyện mà mình trải qua trong thời gian đi du học, Quỳnh Anh cho biết một hôm cô đi nhầm xe đến một nơi xa lạ, cô gọi điện cho bạn trai nhưng vì quá bận nên anh nhờ bạn đến giúp đỡ, điều này khiến cô cảm thấy tổn thương. Lúc đó, cô quyết định đón taxi về, nhưng không may gặp phải tài xế có ý đồ không tốt. Gặp phải tình huống nguy hiểm này, Quỳnh Anh liên tục trấn an bản thân phải cố gắng không hoảng sợ để đảm bảo an toàn.

“Đó gần như là bước ngoặt cuộc đời vì em ở trong tình huống sống còn. Lần đầu tiên em phải hồi tưởng lại mọi thứ về cuộc hành trình, các mối quan hệ xung quanh mình”, cô nói.

Vũ Quỳnh Anh lên truyền hình kiếm người yêu

Sau sự việc, Quỳnh Anh bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và không thể đến trường học. Tuy nhiên đối với cô, bình an sau khi trải qua những việc ấy chính là lúc cô nhận thấy bản thân đã giữ được sự bình tĩnh và mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ.

Một thời gian sau, Quỳnh Anh và người yêu chia tay. “Trong suốt quá trình bọn em quen nhau, em luôn có cảm giác mình chưa bao giờ là sự ưu tiên trong cuộc sống của người ta. Hầu như 99% các buổi hẹn hò sẽ là anh ấy ngồi làm việc và em ngoan ngoãn ngồi cạnh”, cô kể.

Gác lại những điều không hay trước đây, đến với “Người Ấy là Ai?”, Quỳnh Anh sẵn sàng cùng MC Trấn Thành và dàn cố vấn tìm cho mình một chàng trai thật sự yêu thương và sẵn sàng dành sự ưu tiên cho cô trong mọi hoàn cảnh.

