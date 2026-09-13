Hoàng Dũng đưa mẹ là cựu giảng viên đại học lên sân khấu "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Mẹ Hoàng Dũng xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ con trai

Tại Công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục diễn ra với Vòng đấu 2 cùng những bài hát X-song theo chủ đề và ca khúc Đại Khải Hoàn trong Vòng đấu đặc biệt.

Trong chương trình, Hoàng Dũng cùng các thành viên Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ đã mang chất liệu văn hóa Tày lên sân khấu qua những làn điệu hát Then và tiếng đàn tính. Đặc biệt, nam ca sĩ có khoảnh khắc xúc động khi lần đầu đứng chung sân khấu với mẹ.

Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ đưa ca khúc "Tích tịch tình tang" lên sân khấu. (Ảnh: NSX)

Chia sẻ về ý tưởng lần này, Hoàng Dũng cho biết khi nhận chủ đề Thạch Sanh, anh lập tức liên tưởng đến hai câu thơ về tiếng đàn gọi người trở về: Đàn kêu tích tịch tình tang - Ai đưa công chúa dưới hang trở về. Từ cảm hứng đó, anh cùng các thành viên lựa chọn hát then, đàn tính làm chất liệu văn hóa cho ca khúc Tích tịch tình tang, một phần bởi Hoàng Dũng cũng là người con dân tộc Tày.

Nhận được sự ủng hộ và khích lệ từ các thành viên, nhóm quyết định tôn vinh tiếng đàn và âm nhạc của người Tày, đồng thời tạo sự kết nối giữa chất liệu văn hóa truyền thống với hình ảnh những con người hiện đại trên sân khấu, qua cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh.

Nói về sự may mắn lần này khi bản thân là người con của dân tộc Tày, Anh Tài Hoàng Dũng nói: “Hình như là vũ trụ sắp đặt cho mình rồi. Nếu như bây giờ mình không nói điều này ra hay mình không xung phong để làm bài X-song lần này thì mình cảm thấy rất không ổn. Mình nói với mọi người rằng mình là người Tày, và lúc đấy mình đã nhận được sự ủng hộ và tin tưởng rất nhiều từ các anh em”.

Ca sĩ Hoàng Dũng được mẹ hỗ trợ tại phần hát Then. (Ảnh: NSX)

Sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng trên sân khấu cũng khiến đông đảo khán giả bất ngờ. Mẹ nam ca sĩ từng là giảng viên đại học và chỉ bắt đầu sinh hoạt hát Then sau khi nghỉ hưu. Với Hoàng Dũng, âm nhạc và niềm đam mê nghệ thuật có lẽ đã được truyền lại từ mẹ.

Việc hai mẹ con cùng đứng chung một sàn diễn không đơn thuần là một tiết mục trình diễn, mà là sự tiếp nối thế hệ và là ước mơ lớn nhất mà nam ca sĩ luôn ấp ủ.

Nghệ sĩ Tùng Mint cho biết điểm đặc biệt trong quá trình thực hiện là mỗi thành viên đảm nhận một phần việc riêng theo thế mạnh, nhưng tất cả ý tưởng và nội dung đều được chia sẻ trong nhóm để cùng thảo luận, đóng góp. Với ca khúc Thạch Sanh, từ câu hát “Đàn kêu tích tịch tình tang - Ai mang công chúa dưới hang trở về”, Hoàng Dũng đề xuất bám vào hình ảnh tiếng đàn và khai thác chất liệu văn hóa Tày để tạo nên không khí lễ hội cho tiết mục.

Chia sẻ thêm về ý tưởng đưa concept lễ hội vào tiết mục, thành viên Hoàng Rob nói: “Hoàng rất thích câu nói ‘Chúng ta có thể hiểu hết bản sắc của một dân tộc khi nhìn vào cách họ ăn, cách họ yêu và cách họ chúc tụng, ăn mừng một điều gì đó’. Chính vì vậy Hoàng và các anh em muốn đưa một tinh thần lễ hội lên sân khấu lần này, để làm thế nào lột tả được bản sắc của dân tộc Tày, một dân tộc thuộc đất nước Việt Nam”. Hoàng Rob cho biết thêm các thành viên rất tự hào khi tiết mục lần này nhận được sự cố vấn chuyên môn từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng tái hiện câu chuyện Thánh Gióng qua góc nhìn Nam Bộ trong tiết mục "Trên đất mình". (Ảnh: NSX)

Công diễn 4 còn gây ấn tượng với sân khấu Dũng sĩ cùng ba Anh Tài Hoàng Tôn, Will và OSAD; Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng tái hiện câu chuyện Thánh Gióng qua góc nhìn Nam Bộ trong tiết mục Trên đất mình; Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn đã mang đến cho khán giả những lời dặn dò xúc động của những bậc làm cha, làm mẹ qua tiết mục Tiếng ru cội nguồn.

Sau đêm thi, Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng (Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Mew Amazing, BB Trần, Huỳnh Lập, It's CHARLES, Hồ Đông Quan & Thái Lê Minh Hiếu) dẫn đầu bảng xếp hạng khi đạt tổng cộng 5.520 điểm. Xếp thứ hai là Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ (Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will) với 5.170 điểm, trong khi Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn (Đông Hùng, K.O, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, OSAD, Cheng, Thuận Nguyễn và Hà An Huy) đứng thứ ba với 5.160 điểm.

Tùng Mint (Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ) và Toki Thành Thỏ (Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn) phải rời chương trình sau Công diễn 4. (Ảnh: NSX)

Theo kết quả này, các thành viên của liên minh xếp hạng nhất sẽ được bảo toàn. Trong khi đó, liên minh xếp hạng hai sẽ phải chia tay với một anh tài có điểm hỏa lực thấp nhất, còn liên minh xếp hạng ba cũng sẽ có hai anh tài phải rời cuộc chơi.

Sau Công diễn 4, Tùng Mint (Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ) và Toki Thành Thỏ (Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn) là hai nghệ sĩ phải rời chương trình. Tùng Mint cho biết anh đã có cơ hội trải nghiệm và thực hiện nhiều điều trong suốt hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong khi đó, Toki Thành Thỏ đón nhận kết quả với tâm thế bình thản, vui vẻ và xem đây là một trải nghiệm đáng nhớ.